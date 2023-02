Gerônimo Mondragon conquista o cinturão peso-pesado do Premiere Fight League na Bahia

No último sábado (11), na cidade de Lauro de Freitas, na Bahia, aconteceu a 35ª edição do Premiere Fight League (PFL). O evento, que reuniu mais de três mil pessoas no Armazém Convention, teve na luta principal Gerônimo Mondragon contra com Leonardo Guimarães "Leleco" (ex-atleta do UFC). Mondragon venceu na decisão unânime e se tornou agora o campeão mundial do PFL dos pesos-pesado, chegando a sua 44ª vitória no mma profissional.

A Premiere Fight League (PFL) está ligada a MMA MASTERS, uma das maiores academias de luta do mundo, responsável por revelar grandes atletas para as artes marciais, como, por exemplo, a baiana Amanda Nunes, detentora de dois cinturões de MMA do UFC.

Breves recebe a primeira edição do Breves Fight Combat, em março

A cidade de Breves irá receber no dia 4 de março a primeira edição do BFC (Breves Fight Combat) no ginásio municipal Ferdinando Costa e Silva, com 9 lutas de mma profissionais. Destaque para a lutas principais do evento, que serão entre Oberdan Pezão Vs Junior Suicida, e, na luta principal, teremos o confronto entre Demolidor, representante da cidade de Breves, contra Pelado, representante da cidade de Melgaço.

Deiveson Figueiredo surpreende ao estipular data para estreia nos galos do UFC

Antigo campeão dos moscas (até 56,7kg.) no Ultimate, Deiveson Figueiredo viveu um verdadeiro drama no UFC 283, quando acabou superado por Brandon Moreno em luta pela unificação do título. Com a derrota por nocaute técnico, Figueiredo, ainda no octógono, anunciou que deixaria o peso-mosca e migraria para os galos (até 61,4kg). Cerca de um mês após a notícia, o lutador surpreendeu ao sugerir uma data para o debute. O atleta mostra ansiedade para a nova etapa na carreira. “Quero lutar daqui para julho. Não quero ficar parado. Por mais que não esteja 100% da vista, se já der para enxergar, vou voltar a treinar e quero lutar. Quero me testar no peso-galo. Estou me sentindo bem”, garantiu Deiveson.

José Aldo vence em estreia no boxe

Em sua primeira vez no ringue para uma disputa profissional no boxe, José Aldo venceu o resistente argentino Emmanuel Zambrano por pontos na luta realizada na noite da última sexta-feira (10) no Shooto Boxing, no Rio de Janeiro.Aldo dominou completamente as ações, mostrando mais agilidade, força e potência nos golpes. O triunfo só não veio por nocaute devido à resistência do oponente. No fim de seis rounds, 60-54, 59-55 e 60-54 para o brasileiro.

Nurmagomedov enaltece Makhachev após vitória histórica no UFC 284

Amigo de Islam Makhachev desde a infância, Khabib Nurmagomedov foi às redes sociais enaltecer a vitória do atual campeão dos leves (até 70,3kg) sobre Alexander Volkanovski. Em seu Instagram, o ex-atleta rasgou elogios ao seu pupilo e o classificou como melhor lutador em atividade no planeta atualmente.“Simplesmente o melhor. Makhachev provou isso em uma luta acirrada e competitiva contra o melhor lutador ativo do planeta. Há sempre algo para trabalhar, mas esta história permanecerá por muito tempo neste esporte. Basta lembrar em sua memória quem da Eurásia* liderou o ranking de melhor lutador independente da categoria de peso em toda a história do MMA. Apenas alguns lutadores e Makhachev já está nesta lista. Você já é história, irmão”, disse Khabib.

Ex-UFC relata batalha contra o câncer de mama

A luta recente é a mais intensa e a maior da carreira de Poliana Botelho. Aos 34 anos, a brasileira revelou sua batalha contra o câncer de mama. No último sábado (11), a lutadora, que já competiu no UFC, revelou ter se submetido à cirurgia para retirada de um nódulo e confirma que já está em casa. Ela também aproveitou para agradecer às mensagens de apoio que recebeu de fãs e amigos.

“Venho dar a notícia que estou bem e agradecer todas as mensagens. Fiz a cirurgia retirando o nódulo e estou em casa já em recuperação. Obrigada pelas energias positivas. Essa luta já é minha e nossa”, escreveu Botelho em seu ‘Instagram’ oficial.