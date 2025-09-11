PK e Delvalle são afastados do elenco do Paysandu por decisão da diretoria Segundo os jornalistas Mathaus Pauxis e Michel Anderson, os atletas devem ser negociados. Caio Maia 11.09.25 12h27 O lateral-esquerdo PK e o meia Pedro Delvalle foram afastados do elenco principal do Paysandu. A informação é dos jornalistas Michel Anderson e Mathaus Pauxis, da Rádio Liberal+. No programa Liberal+ Esportes 1ª Edição, desta quinta-feira (11), eles explicaram que os atletas devem ser negociados em breve. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu "O PK e Delvalle foram afastados do elenco do Paysandu e não devem seguir com a equipe. A tendência é que eles sejam negociados. Lembrando que o Delvalle quase saiu em outras oportunidades", disse Mathaus. VEJA MAIS 'Virada de chave': presidente do Paysandu confia em reação na Série B e aposta em Márcio Fernandes Roger Aguilera acredita que a experiência do treinador pode ser decisiva para evitar o rebaixamento Paysandu confirma Ignácio Neto como auxilar e anuncia novo preparador físico Clube bicolor tenta uma reestruturação para se salvar do temido rebaixamento Clássico entre Remo e Paysandu pode ser adiado mais uma vez na Série B; entenda Autoridades de segurança consideram inviável realizar o clássico um dia após a principal procissão do Círio em Belém De acordo com Michel Anderson, o afastamento partiu da própria diretoria bicolor. O técnico Márcio Fernandes, recém-contratado pelo clube, apenas acatou a determinação. "Essa informação do PK e do Delvalle não é uma decisão do Márcio. Esses jogadores já tinham sido afastados pela diretoria do Paysandu antes da chegada do treinador. O Márcio só acatou a decisão da diretoria. Com a saída do PK, é possível que o Bryan ganhe minutos pelo lado esquerdo", projetou o jornalista. Momento de crise O Paysandu é o lanterna da Série B do Brasileirão, com apenas 21 pontos, e precisa de uma reação histórica para se livrar da zona de rebaixamento. O próximo compromisso bicolor será no sábado (13), às 16h, no Mangueirão, contra o América-MG, no primeiro jogo de Márcio Fernandes no comando da equipe. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia paysandu pk pedro delvalle COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol PK e Delvalle são afastados do elenco do Paysandu por decisão da diretoria Segundo os jornalistas Mathaus Pauxis e Michel Anderson, os atletas devem ser negociados. 11.09.25 12h27 Futebol 'Virada de chave': presidente do Paysandu confia em reação na Série B e aposta em Márcio Fernandes Roger Aguilera acredita que a experiência do treinador pode ser decisiva para evitar o rebaixamento 11.09.25 12h24 Futebol Paysandu confirma Ignácio Neto como auxilar e anuncia novo preparador físico Clube bicolor tenta uma reestruturação para se salvar do temido rebaixamento 11.09.25 12h05 FÉ E CONFIANÇA Paysandu pode vencer oito dos 13 jogos e sair do Z4, diz Edinho: 'Está nas nossas mãos' Atacante que retornou ao time nas duas últimas partidas após mais de um ano afastado, afirmou que a permanência na Série B ainda está nas mãos do elenco e que precisa começar neste sábado (13), contra o América-MG 10.09.25 19h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Clássico entre Remo e Paysandu pode ser adiado mais uma vez na Série B; entenda Autoridades de segurança consideram inviável realizar o clássico um dia após a principal procissão do Círio em Belém 11.09.25 10h43 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (11/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A argentina e Copa do Brasil movimentam o futebol nesta quinta-feira 11.09.25 7h00 FÉ E CONFIANÇA Paysandu pode vencer oito dos 13 jogos e sair do Z4, diz Edinho: 'Está nas nossas mãos' Atacante que retornou ao time nas duas últimas partidas após mais de um ano afastado, afirmou que a permanência na Série B ainda está nas mãos do elenco e que precisa começar neste sábado (13), contra o América-MG 10.09.25 19h45 Futebol António Oliveira tem desfalque no meio-campo para duelo entre Vila Nova e Remo, pela Série B Sem Caio Vinícius, o treinador ganha a possibilidade de fazer uma estreia ou apostar em velhos conhecidos 10.09.25 19h31