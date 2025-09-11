Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

PK e Delvalle são afastados do elenco do Paysandu por decisão da diretoria

Segundo os jornalistas Mathaus Pauxis e Michel Anderson, os atletas devem ser negociados. 

Caio Maia

O lateral-esquerdo PK e o meia Pedro Delvalle foram afastados do elenco principal do Paysandu. A informação é dos jornalistas Michel Anderson e Mathaus Pauxis, da Rádio Liberal+. No programa Liberal+ Esportes 1ª Edição, desta quinta-feira (11), eles explicaram que os atletas devem ser negociados em breve.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

"O PK e Delvalle foram afastados do elenco do Paysandu e não devem seguir com a equipe. A tendência é que eles sejam negociados. Lembrando que o Delvalle quase saiu em outras oportunidades", disse Mathaus.

De acordo com Michel Anderson, o afastamento partiu da própria diretoria bicolor. O técnico Márcio Fernandes, recém-contratado pelo clube, apenas acatou a determinação.

"Essa informação do PK e do Delvalle não é uma decisão do Márcio. Esses jogadores já tinham sido afastados pela diretoria do Paysandu antes da chegada do treinador. O Márcio só acatou a decisão da diretoria. Com a saída do PK, é possível que o Bryan ganhe minutos pelo lado esquerdo", projetou o jornalista.

Momento de crise

O Paysandu é o lanterna da Série B do Brasileirão, com apenas 21 pontos, e precisa de uma reação histórica para se livrar da zona de rebaixamento. O próximo compromisso bicolor será no sábado (13), às 16h, no Mangueirão, contra o América-MG, no primeiro jogo de Márcio Fernandes no comando da equipe.

