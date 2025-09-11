Clássico entre Remo e Paysandu pode ser adiado mais uma vez na Série B; entenda Autoridades de segurança consideram inviável realizar o clássico um dia após a principal procissão do Círio em Belém O Liberal 11.09.25 10h43 Clássico deve ganhar nova data, ainda não definida (Cristino Martins / OLiberal) A partida entre Remo e Paysandu, válida pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, deve ser adiada mais uma vez. Inicialmente marcada para 11 de outubro, dia da Trasladação, e depois remarcada para o dia 13, um dia após a principal festividade do Círio de Nazaré em Belém, o clássico deve ganhar nova data, ainda não definida. A informação foi confirmada pela reportagem de O Liberal. De acordo com as apurações, as autoridades de segurança informaram à Federação Paraense de Futebol (FPF) que será complicado organizar um jogo de tamanha importância logo após o domingo do Círio de Nazaré. Diante dessa situação, a FPF comunicou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e pediu a alteração da data. VEJA MAIS Primeiro que tudo, é preciso acreditar António Oliveira tem desfalque no meio-campo para duelo entre Vila Nova e Remo, pela Série B Sem Caio Vinícius, o treinador ganha a possibilidade de fazer uma estreia ou apostar em velhos conhecidos A principal preocupação das forças de segurança está na logística, já que o Círio mobiliza grande parte do efetivo e da infraestrutura da cidade, tornando inviável a realização do clássico entre Paysandu e Remo com menos de 24 horas de intervalo entre os eventos. Embora estejam na mesma competição, Remo e Paysandu vivem campanhas opostas nesta edição da Série B. Enquanto o Leão briga pelo acesso, o Papão luta para escapar do rebaixamento. Lanterna da competição, o time bicolor soma apenas 21 pontos, enquanto os azulinos ocupam a 5ª colocação com 38. Ainda faltam sete rodadas para o duelo entre os paraenses, e muita coisa pode mudar até lá. Nesta rodada, o Remo enfrenta o Vila Nova-GO em Goiânia neste sábado (13), às 18h30. Na mesma data, o Paysandu joga contra o América-MG, às 16h, no Estádio Mangueirão, em Belém. As partidas serão transmitidas lance a lance pelo portal O Liberal, com narração pela Rádio Liberal+. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes Futebol pará remo remo paysandu paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Clássico entre Remo e Paysandu pode ser adiado mais uma vez na Série B; entenda Autoridades de segurança consideram inviável realizar o clássico um dia após a principal procissão do Círio em Belém 11.09.25 10h43 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (11/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A argentina e Copa do Brasil movimentam o futebol nesta quinta-feira 11.09.25 7h00 Copa do Brasil Corinthians x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (10) pela Copa do Brasil Corinthians e Athletico PR jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 10.09.25 18h00 Copa do Brasil Fluminense x Bahia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (10/09) pela Copa do Brasil Fluminense e Bahia jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 10.09.25 17h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (11/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A argentina e Copa do Brasil movimentam o futebol nesta quinta-feira 11.09.25 7h00 FÉ E CONFIANÇA Paysandu pode vencer oito dos 13 jogos e sair do Z4, diz Edinho: 'Está nas nossas mãos' Atacante que retornou ao time nas duas últimas partidas após mais de um ano afastado, afirmou que a permanência na Série B ainda está nas mãos do elenco e que precisa começar neste sábado (13), contra o América-MG 10.09.25 19h45 Futebol António Oliveira tem desfalque no meio-campo para duelo entre Vila Nova e Remo, pela Série B Sem Caio Vinícius, o treinador ganha a possibilidade de fazer uma estreia ou apostar em velhos conhecidos 10.09.25 19h31 Futebol Ignácio Neto assume cargo de auxiliar técnico permanente do Paysandu Treinador terá a missão de ajudar Márcio Fernandes a tentar salvar o clube do rebaixamento na Série B 10.09.25 12h13