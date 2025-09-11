Clássico entre Remo e Paysandu pode ser adiado mais uma vez na Série B; entenda

A partida entre Remo e Paysandu, válida pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, deve ser adiada mais uma vez. Inicialmente marcada para 11 de outubro, dia da Trasladação, e depois remarcada para o dia 13, um dia após a principal festividade do Círio de Nazaré em Belém, o clássico deve ganhar nova data, ainda não definida. A informação foi confirmada pela reportagem de O Liberal.

De acordo com as apurações, as autoridades de segurança informaram à Federação Paraense de Futebol (FPF) que será complicado organizar um jogo de tamanha importância logo após o domingo do Círio de Nazaré. Diante dessa situação, a FPF comunicou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e pediu a alteração da data.

A principal preocupação das forças de segurança está na logística, já que o Círio mobiliza grande parte do efetivo e da infraestrutura da cidade, tornando inviável a realização do clássico entre Paysandu e Remo com menos de 24 horas de intervalo entre os eventos.

Embora estejam na mesma competição, Remo e Paysandu vivem campanhas opostas nesta edição da Série B. Enquanto o Leão briga pelo acesso, o Papão luta para escapar do rebaixamento.

Lanterna da competição, o time bicolor soma apenas 21 pontos, enquanto os azulinos ocupam a 5ª colocação com 38. Ainda faltam sete rodadas para o duelo entre os paraenses, e muita coisa pode mudar até lá.

Nesta rodada, o Remo enfrenta o Vila Nova-GO em Goiânia neste sábado (13), às 18h30. Na mesma data, o Paysandu joga contra o América-MG, às 16h, no Estádio Mangueirão, em Belém.

