Primeiro que tudo, é preciso acreditar

A frase de Márcio Fernandes ao reassumir o comando do Paysandu é óbvia, mas absolutamente oportuna. Faltando 13 rodadas, não há nada definido na Série B, nem para rebaixamento, nem para acesso. Esse campeonato reserva grandes surpresas.

Claro que o Papão está no campo do improvável, mas com condições de reagir e se salvar. Uma vitória sobre o América Mineiro seria fundamental para elevar a crença, o ânimo, a confiança, a união e a mobilização. O jogo terá ares de decisão para o Paysandu e também para o América Mineiro, que também integra a zona do rebaixamento, mas vem reagindo desde a chegada do técnico Alberto Valentim.

Remo aposta em evoluções individuais

Natan Santos, Klaus, Nico Ferreira e Marrony são jogadores em clara evolução no time azulino, com reflexos no rendimento coletivo. O Remo aposta nesses ganhos, especialmente nos casos dos recém-chegados de Natan Pescador, Tachtsidis e João Pedro, atletas de quem se espera uma significativa elevação técnica. Um jogador de inegável talento que está demorando a se soltar é Diego Hernandez. O uruguaio está muito tímido, talvez pela posição de meia central, já que seu forte é pelo lado direito do ataque.

Isso tudo deixa claro que o Remo é um time em construção, com atletas de condições heterogêneas, mas evoluindo no processo de encaixe, que indica crescimento na reta decisiva.

BAIXINHAS

* Marcelo Rangel e Gabriel Mesquita são dois goleiros de fé, literalmente. O azulino é evangélico e exerce liderança espiritual. O bicolor também é líder espiritual, mas na igreja católica. No feriado da Independência do Brasil ele fez pregação para jovens num retiro religioso e mostrou grande desenvoltura.

* Quando chegou ao Remo, o lateral Nathan Santos estava num jejum de 10 meses sem jogar. Veio do Internacional, mas emprestado pelo Santos. Já tem oito jogos pelo Leão Azul e agora dá sinais de ritmo de jogo, explorando bem a força e a resistência física. Tecnicamente não é nenhum primor, mas compensa bem as limitações.

* Em 25 rodadas da Série B, Leandro Vilela chega à quarta suspensão por cartões amarelos, além de uma por cartão vermelho. Diante das críticas por esse excesso, tratou de justificar pela sua entrega em campo, como se uma coisa dependesse da outra. É bom jogador, mas a frequência das suspensões é produto de deficiências que ele precisa reconhecer e corrigir.

* Lateral direito Thallys, que o Remo liberou para o Vila Nova, já compôs o banco, mas ainda não estreou pelo time goiano. De um jeito ou de outro, será adversário do Leão no sábado. Depois da cirurgia no joelho, no Remo, Thallys só esteve em campo por alguns minutos no primeiro Re-Pa da decisão estadual.

* Márcio Fernandes não perde oportunidade de lembrar que Marlon voltou para o Paysandu por insistência dele, ano passado. Isso indica que o atleta começa bem cotado esse novo momento do Papão, sendo opção como meia central, meia aberto e até centroavante.

* Sávio mais completo tecnicamente. Allan Rodriguez mais completo fisicamente. Eles seguem se alternando na lateral esquerda do Remo, agora sob a mira de Jorge, que está se recondicionando para disputar a posição. Como Sávio não vem conseguindo concluir os jogos, o paraguaio Allan Rodriguez tem possibilidade de ser efetivado.

* Thiago Heleno tem uma história belíssima no futebol. Zagueiro "xerifão", artilheiro, vitorioso, muito respeitado. Mas ano passado ele teve o histórico manchado no rebaixamento do Athletico Paranaense, e corre risco de uma nova mancha por descenso, agora, no Paysandu.