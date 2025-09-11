Capa Jornal Amazônia
'Virada de chave': presidente do Paysandu confia em reação na Série B e aposta em Márcio Fernandes

Roger Aguilera acredita que a experiência do treinador pode ser decisiva para evitar o rebaixamento

Pedro Garcia
fonte

Para Roger, a boa relação de Márcio Fernandes com o clube e a torcida foi decisiva para a escolha. (Matheus Vieira/Paysandu)

O Paysandu enfrenta uma campanha desastrosa na Série B do Campeonato Brasileiro de 2025, ocupando a lanterna da competição com apenas 21 pontos em 25 jogos. Em entrevista ao canal RS Live Sports, o presidente do Papão, Roger Aguilera, afirmou que a situação ainda pode ser revertida, especialmente após a chegada do técnico Márcio Fernandes.

“Fizemos mudanças e estamos nos dedicando bastante. O torcedor só vai entender isso quando as coisas começarem a acontecer, quando a virada de chave e as vitórias voltarem. Com essa mudança e com o Márcio, que é um treinador com identidade e bom aproveitamento em casa, acreditamos que será possível dar a volta por cima, pois essa é uma questão muito importante”, declarou o presidente.

Roger também comentou sobre a contratação de Márcio Fernandes, que assume o comando do Paysandu pela terceira vez em quatro anos. Para ele, a boa relação do treinador com o clube e a torcida foi decisiva para a escolha.

“Trazer outro técnico que não conheça nosso ambiente interno, o torcedor e essa atmosfera que faz o futebol seria mais complicado, e perderíamos alguns jogos. O Márcio é como se já estivesse aqui. Ele já tem esse entendimento e é uma pessoa ligada ao clube. Acho que foi uma escolha certa e muitos torcedores voltaram a ter esperança. Embora estejamos enfrentando um momento difícil, e muita gente esteja um pouco desanimada pelo que vem acontecendo, nada é impossível”, completou Aguilera.

Além do retorno do técnico Márcio Fernandes e do auxiliar Marcinho, o Paysandu também realizou outras mudanças na comissão técnica. Ignácio Neto passou a ser o novo auxiliar técnico permanente do clube, e o preparador físico Leonardo Bassotto, de 35 anos, foi contratado neste mês e já iniciou o trabalho com os jogadores bicolores.

A estreia da nova comissão técnica será neste sábado (13), às 16h, contra o América-MG, no Estádio Mangueirão, em Belém, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal e narração pela Rádio Liberal+.

