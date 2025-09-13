Paysandu e América-MG empatam em jogo marcado por pobreza técnica Após somar uma derrota e um empate em casa nas últimas rodadas e precisar vencer oito das 12 partidas restantes, o time bicolor segue na lanterna e parece seguir em marcha fúnebre rumo à Série C Igor Wilson 13.09.25 17h57 Paysandu e América-MG ficaram no 0 a 0, neste sábado (13), no Mangueirão, em um jogo arrastado, pobre tecnicamente e sem emoção. Mesmo pressionado pela necessidade de vitória, o Papão não conseguiu criar perigo real ao Coelho. O equilíbrio dos números escancarou a mediocridade: posse de bola dividida, apenas dois chutes na direção do gol de ambos os times. Após somar uma derrota e um empate em casa nas últimas rodadas e precisar vencer oito das 12 partidas restantes, o time bicolor parece seguir em marcha fúnebre rumo à Série C, afundado na lanterna com 22 pontos. O próximo desafio será ainda mais difícil, contra o vice-líder Goiás, fora de casa. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu 1º Tempo O primeiro tempo entre Paysandu e América-MG foi daqueles de dar bocejo na arquibancada. Com as duas equipes afundadas na zona de rebaixamento, o jogo teve mais correria e trombada do que qualidade. O Papão, tentando mostrar serviço na reestreia de Márcio Fernandes, até começou pressionando alto e não deixou o Coelho respirar na saída de bola, mas faltou capricho na hora de finalizar: não acertou uma bola no gol. Logo aos dois minutos, Diogo Oliveira achou Garcez na área, mas o chute fraco parou na zaga. O América respondeu aos cinco, quando Willian fez fila na zaga, mas parou em Matheus Nogueira. Diogo Oliveira ainda perdeu chance clara de cabeça aos 10, mandando raspando a trave. paysandu O Paysandu rondou a área, com o estreante Ramon Vinícius mostrando segurança no meio e Rossi tentando achar espaços, mas nada de efetivo. Aos 23, Diogo girou bonito na área e, em vez de bater, preferiu o passe — a defesa cortou. O Coelho, discreto e esperando o erro, quase achou o dele aos 40, quando Arthur cruzou rasteiro e Willian bateu em cima da zaga. Edilson se atrapalhou na cara do gol aos 44 e, já no apagar das luzes, Willian Dubigode matou mal uma bola açucarada dentro da área e desperdiçou a última boa e rara oportunidade, num primeiro tempo marcado pela ineficiência de ambos os times. 2º Tempo Muito bate rebate e pouco futebol (Igor Mota/O Liberal) A etapa final começou no mesmo ritmo arrastado do primeiro tempo. Durante os primeiros vinte minutos, quase nada mudou: muito chutão, passes errados e pouca inspiração. O jogo seguiu truncado, com as duas equipes abusando da bola dividida e mostrando limitações técnicas gritantes. Aos 20, Márcio Fernandes resolveu arriscar tudo. Tirou Ramon Vinícius, peça-chave na contenção bicolor, e lançou Edinho para tentar dar mais criatividade. Antes disso, já havia trocado Rossi por Vinni Faria. Coincidência ou não, segundos depois veio a primeira finalização certa do Papão em todo o jogo: Diogo Oliveira avançou e bateu forte, rasteiro, de fora da área. Gustavo, atento, se esticou e espalmou, evitando o gol. Apesar do leve suspiro, o Paysandu continuou pouco agudo, com exceção de algumas jogadas no final do jogo, momento em que ambas as equipes arriscaram. A bola parecia queimar nos pés dos jogadores, com muita canelada e falta de capricho. O América-MG, por sua vez, se limitou a segurar o empate e explorar algum erro do adversário, chegando a quase marcar no final do jogo. O resultado foi mais um segundo tempo morno, digno de duas equipes que ainda não encontraram soluções para sair do Z4, e um empate que não surpreendeu a torcida bicolor, que dessa vez, sequer pareceu ter forças para reclamar do time. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu série b 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU PROBLEMAS Márcio Fernandes admite problemas na criação e vê time longe do ideal após empate sem gols Márcio avaliou que o Paysandu dominou as ações, mas esbarrou na falta de efetividade 13.09.25 19h14 TÁ RUIM! Paysandu e América-MG empatam em jogo marcado por pobreza técnica Após somar uma derrota e um empate em casa nas últimas rodadas e precisar vencer oito das 12 partidas restantes, o time bicolor segue na lanterna e parece seguir em marcha fúnebre rumo à Série C 13.09.25 17h57 SÉRIE B Paysandu escala Matheus Nogueira e Rossi como titulares contra o América-MG; veja O Papão, lanterna da competição com 21 pontos e sem vencer há oito jogos, aposta na estreia de Márcio Fernandes em seu retorno ao comando técnico 13.09.25 15h29 Futebol Em reestreia de Márcio Fernandes, Paysandu recebe o América-MG para fugir da lanterna da Série B Bola rola para o duelo às 16h, no estádio Mangueirão, em Belém 13.09.25 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (13/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Liga Portuguesa, Premier League, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 13.09.25 7h00 Futebol Em reestreia de Márcio Fernandes, Paysandu recebe o América-MG para fugir da lanterna da Série B Bola rola para o duelo às 16h, no estádio Mangueirão, em Belém 13.09.25 7h00 FUTEBOL Em confronto direto, Remo encara Vila Nova fora de casa tentando se manter próximo ao G4 Remo tenta não se desgarrar do G4 e terá o Vila Nova, em jogo decisivo na Série B 13.09.25 7h30 TÁ RUIM! Paysandu e América-MG empatam em jogo marcado por pobreza técnica Após somar uma derrota e um empate em casa nas últimas rodadas e precisar vencer oito das 12 partidas restantes, o time bicolor segue na lanterna e parece seguir em marcha fúnebre rumo à Série C 13.09.25 17h57