Paysandu e América-MG empatam em jogo marcado por pobreza técnica

Paysandu e América-MG ficaram no 0 a 0, neste sábado (13), no Mangueirão, em um jogo arrastado, pobre tecnicamente e sem emoção. Mesmo pressionado pela necessidade de vitória, o Papão não conseguiu criar perigo real ao Coelho. O equilíbrio dos números escancarou a mediocridade: posse de bola dividida, apenas dois chutes na direção do gol de ambos os times. Após somar uma derrota e um empate em casa nas últimas rodadas e precisar vencer oito das 12 partidas restantes, o time bicolor parece seguir em marcha fúnebre rumo à Série C, afundado na lanterna com 22 pontos. O próximo desafio será ainda mais difícil, contra o vice-líder Goiás, fora de casa.

1º Tempo

O primeiro tempo entre Paysandu e América-MG foi daqueles de dar bocejo na arquibancada. Com as duas equipes afundadas na zona de rebaixamento, o jogo teve mais correria e trombada do que qualidade. O Papão, tentando mostrar serviço na reestreia de Márcio Fernandes, até começou pressionando alto e não deixou o Coelho respirar na saída de bola, mas faltou capricho na hora de finalizar: não acertou uma bola no gol.

Logo aos dois minutos, Diogo Oliveira achou Garcez na área, mas o chute fraco parou na zaga. O América respondeu aos cinco, quando Willian fez fila na zaga, mas parou em Matheus Nogueira. Diogo Oliveira ainda perdeu chance clara de cabeça aos 10, mandando raspando a trave.

paysandu

O Paysandu rondou a área, com o estreante Ramon Vinícius mostrando segurança no meio e Rossi tentando achar espaços, mas nada de efetivo. Aos 23, Diogo girou bonito na área e, em vez de bater, preferiu o passe — a defesa cortou. O Coelho, discreto e esperando o erro, quase achou o dele aos 40, quando Arthur cruzou rasteiro e Willian bateu em cima da zaga.

Edilson se atrapalhou na cara do gol aos 44 e, já no apagar das luzes, Willian Dubigode matou mal uma bola açucarada dentro da área e desperdiçou a última boa e rara oportunidade, num primeiro tempo marcado pela ineficiência de ambos os times.

2º Tempo

Muito bate rebate e pouco futebol (Igor Mota/O Liberal)

A etapa final começou no mesmo ritmo arrastado do primeiro tempo. Durante os primeiros vinte minutos, quase nada mudou: muito chutão, passes errados e pouca inspiração. O jogo seguiu truncado, com as duas equipes abusando da bola dividida e mostrando limitações técnicas gritantes.

Aos 20, Márcio Fernandes resolveu arriscar tudo. Tirou Ramon Vinícius, peça-chave na contenção bicolor, e lançou Edinho para tentar dar mais criatividade. Antes disso, já havia trocado Rossi por Vinni Faria. Coincidência ou não, segundos depois veio a primeira finalização certa do Papão em todo o jogo: Diogo Oliveira avançou e bateu forte, rasteiro, de fora da área. Gustavo, atento, se esticou e espalmou, evitando o gol.

Apesar do leve suspiro, o Paysandu continuou pouco agudo, com exceção de algumas jogadas no final do jogo, momento em que ambas as equipes arriscaram. A bola parecia queimar nos pés dos jogadores, com muita canelada e falta de capricho.

O América-MG, por sua vez, se limitou a segurar o empate e explorar algum erro do adversário, chegando a quase marcar no final do jogo. O resultado foi mais um segundo tempo morno, digno de duas equipes que ainda não encontraram soluções para sair do Z4, e um empate que não surpreendeu a torcida bicolor, que dessa vez, sequer pareceu ter forças para reclamar do time.