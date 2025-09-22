Paysandu chega a 10 jogos sem vencer e vê chance de rebaixamento subir para 96%

Com a derrota por 1 a 0 para o Goiás no último sábado (20) válido pela 27° rodada da Série B, o Paysandu chegou a 10° partida seguida na Série B sem vencer. São seis empates e cinco derrotas em 10 jogos na competição nacional.

Segundo estudos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances de acesso do time paraense, a probabilidade de rebaixamento do Paysandu chegou a 96% com o resultado desta rodada. Já as chances de acesso do time bicolor agora são nulas.

O time bicolor permanece na laterna da Segundona com 22 pontos, oito atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento, e com 11 rodadas restantes para o fim da competição, o cenário se torna desafiador para o Papão.

Para assegurar a permanência na segunda divisão do futebol brasileiro, o Paysandu precisa de 45 pontos, o que serie basicamente o dobro da sua pontuação atual e precisaria ter 70% de aproveitamento nas rodadas restantes.

Nesta terça-feira (23) o Paysandu recebe o Novorizontino, na Curuzu pela 28° rodada da Série B do Brasileirão. O Novorizontino disputa a parte de cima de tabela e para o Paysandu apenas a vitória importa para tentar se recuperar na competição.

A partida terá transmissão lance a lance no portal oliberal.com e narração no Youtube da Liberal+.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)