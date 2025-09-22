Paysandu chega a 10 jogos sem vencer e vê chance de rebaixamento subir para 96% Derrota para o Goiás mantém Papão na lanterna da Série B; time precisa de 70% de aproveitamento para escapar Iury Costa 22.09.25 18h29 O time bicolor permanece na laterna da Segundona com 22 pontos. (Foto: Thiago Gomes / O Liberal) Com a derrota por 1 a 0 para o Goiás no último sábado (20) válido pela 27° rodada da Série B, o Paysandu chegou a 10° partida seguida na Série B sem vencer. São seis empates e cinco derrotas em 10 jogos na competição nacional. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Segundo estudos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances de acesso do time paraense, a probabilidade de rebaixamento do Paysandu chegou a 96% com o resultado desta rodada. Já as chances de acesso do time bicolor agora são nulas. O time bicolor permanece na laterna da Segundona com 22 pontos, oito atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento, e com 11 rodadas restantes para o fim da competição, o cenário se torna desafiador para o Papão. VEJA MAIS Remo cai para 8º após derrota; Paysandu vê distância para sair do Z-4 aumentar; veja a tabela Leão Azul perdeu em casa e caiu uma posição na classificação. Já o Papão se afundou ainda mais na zona de rebaixamento Com promoção, Paysandu inicia venda de ingressos para duelo contra o Novorizontino-SP na Série B Partida ocorre nesta terça-feira (23), às 19h30, na Curuzu Para assegurar a permanência na segunda divisão do futebol brasileiro, o Paysandu precisa de 45 pontos, o que serie basicamente o dobro da sua pontuação atual e precisaria ter 70% de aproveitamento nas rodadas restantes. Nesta terça-feira (23) o Paysandu recebe o Novorizontino, na Curuzu pela 28° rodada da Série B do Brasileirão. O Novorizontino disputa a parte de cima de tabela e para o Paysandu apenas a vitória importa para tentar se recuperar na competição. A partida terá transmissão lance a lance no portal oliberal.com e narração no Youtube da Liberal+. *(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu série b esportes chances de rebaixamento COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU PENDÊNCIAS Maurício Antônio nega corpo mole por salário atrasado no Paysandu: 'Esquecer o dinheiro e ganhar' Segundo ele, o presidente Roger Aguilera tem conversado com o elenco para garantir que o pagamento será regularizado 22.09.25 19h50 FUTEBOL Paysandu: Aguilera confirma atraso nos salários dos jogadores e dá prazo para pagamento Presidente do Paysandu, Roger Aguilera, falou sobre atraso no vencimento dos atletas e afirmou que isso não justifica o momento que o Papão se encontra na Série B 22.09.25 19h44 PREPARADOS Maurício Antônio quer Paysandu agressivo contra Novorizontino: 'Jogo das nossas vidas' Time bicolor tem 96% de chances de ser rebaixado e encara o time paulista nesta terça-feira, na Curuzu, em busca de uma vitória para dar esperança ao torcedor 22.09.25 19h37 Da pra sonhar? Paysandu chega a 10 jogos sem vencer e vê chance de rebaixamento subir para 96% Derrota para o Goiás mantém Papão na lanterna da Série B; time precisa de 70% de aproveitamento para escapar 22.09.25 18h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (22/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Argentino, Campeonato Italiano e Campeonato Português movimentam o futebol nesta segunda-feira 22.09.25 7h00 Mercado Remo encaminha contratação de Guto Ferreira para a sequência da Série B Leão Azul busca um substituto para António Oliveira, que deixou o clube no último domingo (21) 22.09.25 10h33 Futebol Com promoção, Paysandu inicia venda de ingressos para duelo contra o Novorizontino-SP na Série B Partida ocorre nesta terça-feira (23), às 19h30, na Curuzu 22.09.25 11h10 Futebol Remo cai para 8º após derrota; Paysandu vê distância para sair do Z-4 aumentar; veja a tabela Leão Azul perdeu em casa e caiu uma posição na classificação. Já o Papão se afundou ainda mais na zona de rebaixamento 22.09.25 9h38