Paysandu

Paysandu chega a 10 jogos sem vencer e vê chance de rebaixamento subir para 96%

Derrota para o Goiás mantém Papão na lanterna da Série B; time precisa de 70% de aproveitamento para escapar

Iury Costa
O time bicolor permanece na laterna da Segundona com 22 pontos. (Foto: Thiago Gomes / O Liberal)

Com a derrota por 1 a 0 para o Goiás no último sábado (20) válido pela 27° rodada da Série B, o Paysandu chegou a 10° partida seguida na Série B sem vencer. São seis empates e cinco derrotas em 10 jogos na competição nacional. 

Segundo estudos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances de acesso do time paraense, a probabilidade de rebaixamento do Paysandu chegou a 96% com o resultado desta rodada. Já as chances de acesso do time bicolor agora são nulas.

O time bicolor permanece na laterna da Segundona com 22 pontos, oito atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento, e com 11 rodadas restantes para o fim da competição, o cenário se torna desafiador para o Papão.

Para assegurar a permanência na segunda divisão do futebol brasileiro, o Paysandu precisa de 45 pontos, o que serie basicamente o dobro da sua pontuação atual e precisaria ter 70% de aproveitamento nas rodadas restantes.

Nesta terça-feira (23) o Paysandu recebe o Novorizontino, na Curuzu pela 28° rodada da Série B do Brasileirão. O Novorizontino disputa a parte de cima de tabela e para o Paysandu apenas a vitória importa para tentar se recuperar na competição. 

A partida terá transmissão lance a lance no portal oliberal.com e narração no Youtube da Liberal+.

 

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)

 

paysandu

série b

esportes

chances de rebaixamento
Paysandu
