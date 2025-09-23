Remo mantém média de três técnicos por temporada e chega a 71 mudanças em 20 anos Com Guto Ferreira, clube repete sequência de trocas recentes no comando Iury Costa 23.09.25 18h10 Essa é a terceira troca de treinador do Remo em 2025. (Fotos: Cristino Martins/O Liberal e Divulgação / Cuiabá FC) A chegada de Guto Ferreira ao Clube do Remo manteve um padrão que se repete nas últimas temporadas: ao menos três técnicos e pelo menos um interino por ano no comando da equipe. A dança de treinadores já soma 71 trocas nos últimos 20 anos. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Em 2025, o Leão começou com Rodrigo Santana, demitido ainda no Campeonato Paraense. Daniel Paulista assumiu a equipe e permaneceu até a 10ª rodada da Série B, quando deu lugar a António Oliveira. O português foi desligado na última semana, abrindo espaço para a chegada de Guto. O ano passado seguiu o mesmo roteiro. Em 2024, Ricardo Catalá iniciou a temporada, mas deixou o clube após o Parazão. Gustavo Morínigo foi contratado em seguida, e Rodrigo Santana assumiu a equipe até o acesso à Série B. VEJA MAIS 'Confiança é o mais importante para uma equipe', diz Alan Rodriguez antes de duelo contra o Voltaço Lateral azulino reconhece atuação abaixo contra o Atlético-GO e projeta reação na Série B Guto Ferreira pede apoio da torcida do Remo e cita resgate da confiança no elenco; vídeo Novo técnico azulino falou pela primeira vez vestindo a camisa do Remo. Guto Ferreira chega com o clube brigando pelo acesso, mas desmotivado após tropeços principalmente jogando em casa Em 2023, a equipe também passou por mudanças. Marcelo Cabo comandou o Remo em 26 partidas, até ser substituído por Ricardo Catalá. Antes da chegada do treinador, o auxiliar Fábio Cortez ainda foi responsável pela equipe em uma partida, a final do Parazão contra o Águia de Marabá. Com a contratação de Guto Ferreira, o Leão Azul dá sequência à média de instabilidade no comando técnico, um cenário que acompanha o clube há duas décadas e que segue impactando o planejamento a longo prazo. O Remo visita o Volta Redonda-RJ, vice-lanterna da Série B, nesta quarta-feira (24), em duelo válido pela 28ª rodada. A partida terá transmissão lance a lance no portal oliberal.com e narração no YouTube do Liberal+. *(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo série b esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Remo possui seis desfalques para o jogo contra o Volta Redonda Leão Azul está com o Departamento Médico cheio e algumas peças são titulares da equipe 23.09.25 18h54 SÉRIE B Remo mantém média de três técnicos por temporada e chega a 71 mudanças em 20 anos Com Guto Ferreira, clube repete sequência de trocas recentes no comando 23.09.25 18h10 SÉRIE B 'Confiança é o mais importante para uma equipe', diz Alan Rodriguez antes de duelo contra o Voltaço Lateral azulino reconhece atuação abaixo contra o Atlético-GO e projeta reação na Série B 23.09.25 16h37 FUTEBOL Guto Ferreira pede apoio da torcida do Remo e cita resgate da confiança no elenco; vídeo Novo técnico azulino falou pela primeira vez vestindo a camisa do Remo. Guto Ferreira chega com o clube brigando pelo acesso, mas desmotivado após tropeços principalmente jogando em casa 23.09.25 16h24 MAIS LIDAS EM ESPORTES É MELHOR IR SE PREPARANDO... Série C: quais clubes já estão confirmados em 2026? Hélio dos Anjos vai subir para a Série B? Veja os clubes que o Paysandu deve enfrentar na Terceirona ano que vem, caso não ocorra um milagre para salvar o Papão. 23.09.25 21h34 FUTEBOL Após ser demitido do Remo, atacante é apresentado em novo clube Jogador estava na lista de dispensados pelo leão após o término do Parazão 24.09.25 0h15 Fluminense tem bola na trave nos acréscimos, mas empata com o Lanús e dá adeus à Sul-Americana 24.09.25 0h13 MELANCOLIA Paysandu leva gol no final, perde mais uma e segue enterrado na lanterna da Série B Foi a 11ª partida sem vitória do Paysandu, que segue na lanterna com 22 pontos, a caminho do rebaixamento em alta velocidade. Distância para primeiro time fora do Z4 é de oito pontos e pode ficar ainda maior. 23.09.25 21h29