Remo mantém média de três técnicos por temporada e chega a 71 mudanças em 20 anos

A chegada de Guto Ferreira ao Clube do Remo manteve um padrão que se repete nas últimas temporadas: ao menos três técnicos e pelo menos um interino por ano no comando da equipe. A dança de treinadores já soma 71 trocas nos últimos 20 anos.

Em 2025, o Leão começou com Rodrigo Santana, demitido ainda no Campeonato Paraense. Daniel Paulista assumiu a equipe e permaneceu até a 10ª rodada da Série B, quando deu lugar a António Oliveira. O português foi desligado na última semana, abrindo espaço para a chegada de Guto.

O ano passado seguiu o mesmo roteiro. Em 2024, Ricardo Catalá iniciou a temporada, mas deixou o clube após o Parazão. Gustavo Morínigo foi contratado em seguida, e Rodrigo Santana assumiu a equipe até o acesso à Série B.

Em 2023, a equipe também passou por mudanças. Marcelo Cabo comandou o Remo em 26 partidas, até ser substituído por Ricardo Catalá. Antes da chegada do treinador, o auxiliar Fábio Cortez ainda foi responsável pela equipe em uma partida, a final do Parazão contra o Águia de Marabá.

Com a contratação de Guto Ferreira, o Leão Azul dá sequência à média de instabilidade no comando técnico, um cenário que acompanha o clube há duas décadas e que segue impactando o planejamento a longo prazo.

O Remo visita o Volta Redonda-RJ, vice-lanterna da Série B, nesta quarta-feira (24), em duelo válido pela 28ª rodada. A partida terá transmissão lance a lance no portal oliberal.com e narração no YouTube do Liberal+.

