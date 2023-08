Ex-jogador da NFL que inspirou o filme ‘Um Sonho Possível’ processa família

O ex-jogador da Liga de Futebol Americano (NFL), Michael Oher, foi a grande inspiração para a história do filme “Um Sonho Possível”, indicado ao Oscar em 2010. Agora, anos depois, ele processa a família alegando que nunca foi realmente adotado pelos Tuohy e que nunca recebeu nada pelo filme.

O longa, conta a história de como Leigh Anne Tuohy, interpretada por Sandra Bullock, e Sean Tuohy, interpretado por Tim McGraw, formam a relação familiar com Oher, intepretado por Quinton Aaron. Na história do filme, Oher é adotado e incentivado a perseguir a carreira no futebol americano. Sucesso de crítica, o longa rendeu o Oscar de ‘Melhor Atriz’ para Sandra Bullock.

De acordo com a ESPN, no processo, iniciado em uma corte do Tennessee, Oher alega que a família “floreou” o filme apenas para enriquecer às suas custas. O ex-jogador ainda alega que os Tuohy o fizeram assinar documentos tornando-os seus responsáveis legais e capazes de tomar decisões em seu nome. Para ele, os “pais” fizeram o público entender que guardiões legais e pais adotivos era a mesma coisa, para ganhos financeiros.

O acordo para lançar o filme e o livro “Um Sonho Possível”, segundo Oher, foi dividido entre o casal e os dois filhos biológicos, que ficaram com $225 mil dólares cada um pelos direitos da história, além de 2,5% de ganhos não definidos pela obra. A petição entregue à justiça registra que o jogador nunca recebeu nada, sendo o foco principal das obras.

Segundo o ex-jogador, ele só foi analisar os papéis em 2016, após a aposentadoria do futebol americano, pois em 2009, época do lançamento do longa e do livro, não tinha tempo por estar no começo da carreira.