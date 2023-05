Prontos para competir na Liga BFA, Vingadores pretendem inovar: ‘Queremos chegar nas semifinais’

Chegar o mais longe possível nos playoffs, esse é o objetivo dos Vingadores, time paraense de futebol americano, na Liga Brasileira de Futebol Americano (Liga BFA). Já anunciado como um dos quatro representantes do norte e representante do Pará, junto ao Remo Lions, na Conferência Norte, o time se prepara para mostrar qualidade em campo com uma equipe reformulada.

Animados para a competição, os Vingadores estão em treinamento intensivo para o kickoff, onde o time vai competir contra as outras equipes nortistas, que incluem o Manaus (AM) e o São Luís Sharks (MA). O quarterback e treinador auxiliar do time, Tarso Oliveira, deixou claro que a equipe quer manter o título de campeões do norte.

Vingadores estão treinando intensivamente para competir na Liga BFA (Ivan Duarte / O Liberal)

“Para nós é super importante estar disputando novamente a Liga BFA. Hoje é o campeonato nacional com maior visibilidade, que engloba o país inteiro. Como atuais campeões (da Conferência Norte) queremos manter nosso título, a gente acredita no nosso time. Para isto estamos treinando muito, seja dentro de campo, com treinamentos físicos durante a semana e encontros online para estudar jogadas, tentamos fazer essa preparação da melhor forma possível, dentro das limitações de um esporte amador, que não tem tanto, ou nenhum, investimento seja público ou particular”, disse.

A expectativa é avançar ainda mais este ano, já que na Liga BFA de 2022, a equipe chegou às quartas de final dos playoffs. Este ano, o objetivo é avançar para as semis e, com um bom jogo, chegar a grande final.

“Queremos chegar às semifinais, fazer nosso trabalho de jogar bem, manter o nome do norte e do Pará fortes, além dos Vingadores em si no topo. Nossa ideia é avançar mais uma etapa dos playoffs e ficar entre os quatro melhores times do Brasil. Para isso, além dos treinos, estamos tentando montar um time diferente, uma forma de jogo diferente do ano passado e passar pelos adversários”, explica Tarso.

O time dos Vingadores foi completamente reformulado, junto de uma nova comissão técnica. Com a maior parte dos atletas do ano anterior aposentados ou em novos times, a equipe fez uma seleção e os novos membros já estão treinando e se preparando para a responsabilidade do primeiro grande campeonato.

“Ficamos felizes de os nossos atletas estarem indo para outros times porque estão sendo vistos, acontece todo ano, mostra como nosso futebol americano é forte, e nos engrandece, ficamos felizes por nossos ex-atletas. Em contrapartida, fizemos uma seletiva para atrair novos atletas, e alguns permaneceram na equipe. São inexperientes por ainda estarem começando, então vai ser a primeira experiência de campeonato, a ideia é pegar essa experiência para ganhar mais qualidade de jogo com o tempo. Esse ano é de reestruturação, porém queremos manter o objetivo de ter uma equipe forte chegando aos playoffs do campeonato”, explicou.

Além dos novos integrantes da equipe, outra novidade no time é a volta oficial do nome “Vingadores”, já que no ano passado, por falta de atletas, o time jogou com o nome “Lobo Vingador”, uma fusão com a equipe de futebol americano do Paysandu.

“A fusão foi feita devido a pandemia, poucos atletas tinham condições de jogar, então fizemos essa parceria que foi benéfica para ambos os lados. Mas esse ano o Vingadores volta com seu nome original, com a marca forte, logo, time e táticas repaginadas. Nossa equipe sempre foi bem equilibrada entre corridas e passes, de acordo com o que funciona o futebol americano, esse ano vamos implementar um estilo diferente, que esperamos que funcione de acordo com os treinos. Acredito que vamos fazer um bom campeonato com o time jogando bem diferente”, disse o quarterback.

Até o momento, a Liga BFA é o único campeonato onde a equipe vai competir este ano, já que não existe a previsão de um campeonato estadual.

“No cenário nacional o futebol americano é um esporte de bastante contato, então não temos tantas competições ao longo do ano. Não temos um Campeonato Paraense previsto, então nossos esforços inteiros estão focados na Liga”, finalizou.