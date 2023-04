Vingadores e Remo Lions estão entre os representantes do norte na Liga BFA

A Liga Brasileira de Futebol Americano (Liga BFA) divulgou os times do norte que participarão do Torneio Nacional. A Conferência Norte conta com quatro times, mesmo número da edição passada, dois deles paraenses, são eles: Vingadores (PA), Remo Lions (PA), Manaus (AM) e São Luís Sharks (MA).

Além da Conferência Norte, já foram divulgadas pela Liga BFA a Conferência Nordeste, com doze times, e a Sul, com cinco times. Os times do sudeste e centro-oeste devem ser divulgados em breve, assim como a tabela e fórmula de disputa do torneio.

O Vingadores FA, time paraense, fez uma bela participação na edição anterior do Torneio Nacional. Durante a disputa entre os times do norte, os paraenses venceram o Manaus FA na final, e com a vitória foram aos Playoffs nacionais. No entanto, foram eliminados pelo Sorriso Hornets, de Mato Grosso.



