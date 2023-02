Aposentadoria de Tom Brady: fã relembra recordes do astro do futebol americano

Nesta semana, o astro do futebol americano, Tom Brady, surpreendeu ao anunciar aposentadoria definitiva dos gramados. O quarterback, de 45 anos, se despede da liga depois de 23 temporadas e sete títulos no Super Bowl. Por meio das redes sociais, o agora ex-jogador, publicou um vídeo se despedindo dos campos.

“Bom dia pessoal, eu vou direto ao ponto. Eu estou me aposentando, de verdade. Isso foi uma grande questão da última vez, então quando eu acordei esta manhã eu achei melhor só colocar para gravar e comunicar para vocês primeiro. Eu não vou me alongar, você só pode fazer uma declaração emocionada de aposentadoria uma vez e eu já fiz isso ano passado. Eu quero agradecer a cada um de vocês por me apoiarem: meus amigos, meus colegas de time, meus adversários, eu poderia falar para sempre, são muitos. Obrigado por me permitirem viver meu sonho, eu não mudaria nada. Amo todos vocês”, disse no vídeo.

Depois de passar a maior parte da carreira no New England Patriots, Brady encerrou a carreira no Tampa Bay Buccaneers. Foi recordista durante toda a carreira, além dos sete títulos no Super Bowl, ele também foi eleito cinco vezes o MVP, prêmio dado ao jogador mais valioso na temporada da NFL, maior liga de futebol americano nos Estados Unidos.

Em 2022, o quarterback também anunciou aposentadoria dos gramados, no entanto, a decisão só durou 40 dias antes de decidir retornar ao Tampa Bay Buccaneers e jogar mais uma temporada. A decisão, supostamente teria sido um dos motivos do divórcio da supermodelo brasileira, Gisele Bündchen,

Repercussão entre fãs

Para o fã do jogador, Tarso Oliveira, que também é quarterback e treinador do time paraense de futebol americano, Vingadores, Tom Brady foi o melhor jogador da história do futebol americano.

“Para nós que podemos assistir ele em ação foi um privilégio, ele sozinho tem mais títulos de campeão do que qualquer time da NFL tem, acaba sendo um exemplo e espelho para vários atletas que iniciam no esporte”, declarou.

Tarso Oliveira é quarterback do Vingadores, time paraense de futebol americano

Apesar de ser fã do jogador, Brady não foi o maior influenciador na carreira de Tarso. “Ele até influenciou, mas não de forma direta, o que aconteceu foi que o primeiro Super Bowl que assisti foi de time que ele jogava, mas ele não venceu esse jogo nessa época o time dele era o favorito disparado para vencer, e eu estava torcendo justamente para o time que derrotou ele nesse jogo. Foi um grande jogo que me fez ficar encantado pelo esporte de vez, e aí comecei a praticar”, disse o quarterback paraense.

Entre os vários jogos da carreira, conquistas e prêmios, Brady acumulou também números grandiosos dentro dos campos. Com 733 tentativas de passe, ele ultrapassou Matthew Stafford, que teve 727 tentativas em 2012. Além disso, o quarterback quebrou o próprio recorde com 490 passes completados, anteriormente 485 em 2021. Para Tarso, um dos jogos mais marcantes de Brady foi no Super Bowl de 2017.

“Sem dúvidas foi a virada histórica no Super Bowl 51, onde ao fim do primeiro tempo ele estava perdendo por 25 pontos de diferença e no segundo tempo conseguiu empatar o jogo, e vencer na prorrogação, foi a maior virada da história da NFL”, finalizou.