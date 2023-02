Maior jogador da história da NFL, Tom Brady anuncia a aposentadoria

Tom Brady anunciou aposentadoria. Tido como o maior jogador da história da NFL (liga de futebol americano dos EUA), o jogador que disputou as últimas temporadas no Tampa Bay Buccaneers, anunciou que está 'pendurando as chuteiras' em vídeo nas redes sociais.

Ao todo, Brady bateu vários recordes e conquistou 7 títulos de Superbowl, 6 pelo New England Patriots e 1 pelo próprio Buccaneers. Em campo, o jogador também foi o quarterback com mais vitórias e participações em playoffs na história da NFL.

'Estou verdadeiramente grato neste dia. Muito obrigado a todos', disse Brady em vídeo nas redes.

Em 1 de fevereiro de 2022, Brady também havia anunciado aposentadoria, mas acabou voltando atrás e renovando por uma temporada com Tampa Bay. A decisão, inclusive, teria coloborado para o término do casamento com a modelo brasileira Gisele Bündchen.