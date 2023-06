Ex-quarterback dos Patriots, Ryan Mallett, morre aos 35 anos

Nesta terça-feira (27), o New England Patriots anunciou a morte de Ryan Mallett, ex-quarterback da NFL. O ex-jogador de 35 anos também atuou como reserva de Tom Brady antes de deixar os campos em 2017.

Em comunicado, a polícia local informou que foi acionada a ir até a praia na cidade de Destin, na Flórida, após um grupo de pessoas ser arrastado pela correnteza e não conseguir retornar à superfície. Mallett foi resgatado e socorrido em parada respiratória, mas não resistiu ao ser encaminhado para o hospital, quando já estava morto.

Nas redes sociais, a NFL, New England Patriots e Tom Brady manifestaram o luto pela morte do ex-atleta, que começou a trabalhar como técnico em uma escola no estado em que nasceu após deixar os campos em 2017.

“Perdemos um homem incrível. Obrigado por tudo, Ryan. Orando pela família Mallett e todos os seus entes queridos nesta noite”, escreveu Brady, que deixou a franquia em 2020.

O ex-atleta teria sido vítima de uma corrente de retorno, fenômeno recorrente na região da Flórida e responsável por 11 mortes nas últimas duas semanas, sendo a terceira maior causa de mortes por eventos do clima na década dos EUA.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)