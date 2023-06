Mbappé, PSG, Real Madrid e Liverpool: impasse e especulações sobre o futuro do atacante

A novela envolvendo Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain, Real Madrid e Liverpool está longe de chegar a um desfecho. Segundo a imprensa europeia, as negociações estão em um impasse e podem se arrastar até o final da atual janela de transferências. Enquanto não há consenso, a situação se mantém indefinida.

VEJA MAIS

Mbappé possui mais um ano de contrato com o PSG e já expressou publicamente seu desejo de não permanecer no clube após 2024. No entanto, ele também manifestou sua intenção de cumprir a temporada restante do vínculo. De acordo com o jornal Marca e o portal FootMercato, o jogador não está disposto a abrir mão dos € 100 milhões (R$ 527 milhões) anuais que recebe como salário em Paris.

Por sua vez, o Paris Saint-Germain não deseja permitir que o camisa 7 saia de graça em 2024. Segundo o Le Parisien, a postura inicial do clube é clara: ou Mbappé renova o contrato ou é negociado agora. No entanto, uma transferência imediata se mostra complexa.

O Real Madrid dificilmente conseguiria igualar os valores salariais oferecidos ao atacante francês pelo PSG. Mbappé detém o maior contrato do futebol europeu, com o Paris Saint-Germain desembolsando cerca de € 200 milhões brutos anualmente pelo jogador, englobando salário, bônus e impostos, conforme detalhado pelo Marca.

De acordo com o jornal, em 2022, o Real Madrid ofereceu um salário de € 25 milhões (R$ 131 milhões) e bônus de € 130 milhões (R$ 691 milhões) a Mbappé como parte da transferência. No entanto, esse tipo de bônus não seria repetido em uma nova proposta.

Diferentemente do último ano, quando Mbappé estava próximo do fim do contrato, nesta temporada o Real Madrid precisaria desembolsar uma quantia significativa ao Paris Saint-Germain pela transferência. Segundo o programa El Chiringuito, o clube espanhol estaria disposto a gastar até € 250 milhões (R$ 1,3 bilhão) para adquirir o jogador.

Caso essa oferta se concretizasse, Mbappé se tornaria o jogador mais caro da história do futebol, superando os € 222 milhões pagos pelo PSG ao Barcelona por Neymar em 2017. Entretanto, devido ao compromisso financeiro envolvido na transferência, o Real Madrid não teria condições de oferecer um contrato mais vantajoso em termos salariais e de bônus ao atacante.

Além disso, segundo o Marca, caso a novela se estenda até o final da janela de transferências, Mbappé iria para a Espanha com os pagamentos de julho e agosto do PSG garantidos. Seriam dois dos últimos 12 meses de seu contrato, o que indica que o desfecho só será conhecido daqui a dois meses.

Liverpool entra na disputa por Mbappé, afirma agente

A indefinição em torno do futuro de Kylian Mbappé no Paris Saint-Germain ganhou mais um capítulo, e desta vez com a possibilidade de desdobramentos importantes. Segundo o agente Marco Kirdemir, que representa diversos jogadores e tem proximidade com o entorno do atacante francês, o Liverpool entrou na concorrência com o Real Madrid na tentativa de contratar o jogador para a próxima temporada.

Em entrevista à rádio Marca, o empresário revelou que o clube inglês estaria disposto a desembolsar até 300 milhões de euros (cerca de R$ 1,57 bilhão) para garantir a contratação de Mbappé, incluindo os 50 milhões de euros (R$ 261 milhões) em bônus por desempenho esportivo. Kirdemir ainda afirmou que haverá novidades sobre a negociação ainda nesta semana.

A possível entrada do Liverpool na disputa pelo atacante coloca mais pressão sobre o Paris Saint-Germain, que agora enfrenta a concorrência de dois gigantes europeus na tentativa de manter o jogador em seus quadros. A decisão de Mbappé sobre seu futuro promete mexer com o mercado de transferências e pode resultar em uma negociação histórica, caso a oferta do Liverpool seja confirmada.

O Real Madrid, que já estava na briga pela contratação do jogador, terá que lidar com a concorrência acirrada e possivelmente elevar sua proposta para não perder a disputa. Enquanto isso, o PSG se vê diante de uma difícil decisão, tendo que avaliar se é viável financeiramente manter Mbappé ou se é mais vantajoso aceitar uma proposta milionária e evitar que o jogador saia sem deixar compensações em 2024.