Liverpool está se preparando para contratar Mbappé, diz agente da Fifa

Com futuro incerto no Paris Saint-Germain, Mbappé já é um dos jogadores mais disputados no futebol mundial. O atacante francês tem final de contrato no time parisiense em junho de 2024 e ainda não tem próximo clube definido.

Segundo o agente da Fifa, Marco Kirdemir, os proprietários do PSG ficaram furiosos com a decisão de Mbappé de não ativar a cláusula de renovação por mais um ano. "Eles queriam e estavam confiantes que iriam renovar. O emir (do Qatar) está furioso", apontou em entrevista à "Rádio Marca".

Kirdemir ainda revelou que o Real Madrid e Liverpool prometem entrar forte na briga por Kylian Mbappé, que já revelou o desejo de atuar pelo clube merengue.

"O Liverpool está competindo com o Real Madrid e quer pagar uma fortuna por Mbappé. Ouvi dizer que se fala em um valor por volta dos 300 milhões de euros [mais de 1,5 bilhão de reais] (...) A decisão final será tomada pelo jogador", afirmou o empresário.

Enquanto nada é definido, o time inglês organiza as contas para contratar Mbappé e, assim, adiantar qualquer movimentação do Real Madrid. Caso a proposta seja feita, o Liverpool pode superar a transferência mais cara da história do futebol mundial, que pertence a Neymar após trocar o Barcelona pelo PSG em 2017, com uma proposta de 222 milhões de euros (o equivalente a 1,1 bilhão de reais).

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)