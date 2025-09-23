'Confiança é o mais importante para uma equipe', diz Alan Rodriguez antes de duelo contra o Voltaço

O Clube do Remo finalizou nesta terça-feira (23), no Rio de Janeiro, a preparação para enfrentar o Volta Redonda, nesta quarta-feira (24), às 21h30, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão Azul, que ocupa a 8ª colocação com 39 pontos, busca uma vitória para se reaproximar do G-4 e seguir com chances de acesso.

Em entrevista coletiva, o lateral-esquerdo Alan Rodríguez admitiu que a equipe não conseguiu render diante do Atlético Goianiense, quando foi derrotada por 1 a 0 no Baenão, e reforçou a necessidade de evolução.

“Acredito que não fizemos um bom jogo, não conseguimos fazer o que treinamos durante a semana. Temos muita coisa para corrigir, mas vamos seguir, o grupo está preparado para isso. Estamos treinando o máximo para superar essa situação e levar alegria para o torcedor azulino”, afirmou.

O jogador destacou que a partida contra o Voltaço deve apresentar dificuldades, mas mostrou confiança na capacidade do elenco em buscar os três pontos fora de casa.

“Não vai ser fácil, como todo jogo, vai ter sua dificuldade. Sabemos que eles têm bons jogadores, assim como nós. Vamos fazer tudo para superar o time deles e tratar que o nosso domine o jogo”, disse Alan.

Por fim, o lateral ressaltou que uma vitória pode ser fundamental para devolver confiança ao grupo, que segue mirando o acesso à Série A.

“Acredito que a confiança é o mais importante para uma equipe. Como disse, estamos trabalhando para fazer um bom jogo e conseguir a vitória e acredito que isso vai dar a confiança que precisamos para continuar lutando pelo nosso objetivo”, concluiu.

O Remo chega para a 28ª rodada com quatro pontos de desvantagem para o G-4. Segundo dados do Departamento de Matemática da UFMG, as chances de acesso do clube azulino são de 6,9%, em queda em relação à semana passada, quando eram de 13,7%.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)