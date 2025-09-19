Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Vasco anuncia venda on-line de camisas em homenagem ao Círio de Nazaré

Lançamento celebra a devoção e a tradição do Círio, com distribuição nacional e frete gratuito para Belém

Redação

Após a venda do primeiro lote no lançemento, a nova camisa do Vasco em homenagem ao Círio de Nazaré 2025 já está disponível para compra na Vasco Store, loja online do clube do Rio de Janeiro.

VEJA MAIS

image Vasco faz história e lança camisa do Círio de Nazaré 2025 em Belém
Cruz-maltino é o primeiro clube fora do Pará a integrar a homenagem à padroeira do Pará

image Em poucas horas, camisa do Vasco em homenagem ao Círio de Nazaré esgota em Belém
Camisa oficial do Vasco em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré foi sucesso de vendas. Lote extra é aguardado pela Diretoria da festa, mas sem prazo de chegada

A peça, que une elementos da fé e da tradição cultural de Belém, chega ao mercado como parte da preparação para a maior manifestação religiosa da Amazônia.

Os torcedores e devotos que adquirirem o uniforme contam com frete gratuito para Belém, medida que busca facilitar o acesso à edição especial, principalmente no Pará, onde o Círio mobiliza milhões de fiéis todos os anos.

O produto também estará disponível de forma presencial a partir do dia 1º de outubro, nas Lojas Gigante da Colina, no Rio de Janeiro e em outras unidades da rede.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Vasco

círio de nazaré
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

CBF troca data e horário do clássico Re-Pa na Série B; saiba detalhes

Clássico entre Paysandu x Remo será jogado após o Círio de Nazaré

18.09.25 18h40

Futebol

CBF recebe órgãos de segurança para combater violência entre torcidas organizadas no Pará

Ricardo Gluck Paul recebeu representantes de vários órgãos de segurança do Estado na Sede da CBF, no Rio de Janeiro

18.09.25 18h11

SÉRIE B

Raio-X: Adversário do Paysandu, Goiás mostra força no ataque e solidez na defesa

Equipe esmeraldina também cria muitas chances, mas apresenta dificuldades nos passes e bolas longas

18.09.25 16h54

SÉRIE B

Raio-X: Adversário do Remo, Atlético-GO é um dos times mais faltosos e indisciplinados da Série B

Equipe goiana soma altos números de cartões e pênaltis cometidos, mas também se destaca em dribles e finalizações.

18.09.25 15h27

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (19/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão, Campeonato Italiano, Campeonato Saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira

19.09.25 7h00

Flamengo sofre gol no fim e deixa escapar boa vantagem diante do Estudiantes na Libertadores

18.09.25 23h42

ESPORTES

Vasco anuncia venda on-line de camisas em homenagem ao Círio de Nazaré

Lançamento celebra a devoção e a tradição do Círio, com distribuição nacional e frete gratuito para Belém

19.09.25 8h12

Futebol

Remo perde posto de maior média de público da Série B para o Coritiba-PR

Apesar da queda no ranking, clube azulino tem a maior arrecadação do campeonato

18.09.25 12h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda