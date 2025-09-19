Vasco anuncia venda on-line de camisas em homenagem ao Círio de Nazaré

Após a venda do primeiro lote no lançemento, a nova camisa do Vasco em homenagem ao Círio de Nazaré 2025 já está disponível para compra na Vasco Store, loja online do clube do Rio de Janeiro.

A peça, que une elementos da fé e da tradição cultural de Belém, chega ao mercado como parte da preparação para a maior manifestação religiosa da Amazônia.

Os torcedores e devotos que adquirirem o uniforme contam com frete gratuito para Belém, medida que busca facilitar o acesso à edição especial, principalmente no Pará, onde o Círio mobiliza milhões de fiéis todos os anos.

O produto também estará disponível de forma presencial a partir do dia 1º de outubro, nas Lojas Gigante da Colina, no Rio de Janeiro e em outras unidades da rede.