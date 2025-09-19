Vasco anuncia venda on-line de camisas em homenagem ao Círio de Nazaré Lançamento celebra a devoção e a tradição do Círio, com distribuição nacional e frete gratuito para Belém Redação 19.09.25 8h12 Após a venda do primeiro lote no lançemento, a nova camisa do Vasco em homenagem ao Círio de Nazaré 2025 já está disponível para compra na Vasco Store, loja online do clube do Rio de Janeiro. VEJA MAIS Vasco faz história e lança camisa do Círio de Nazaré 2025 em Belém Cruz-maltino é o primeiro clube fora do Pará a integrar a homenagem à padroeira do Pará Em poucas horas, camisa do Vasco em homenagem ao Círio de Nazaré esgota em Belém Camisa oficial do Vasco em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré foi sucesso de vendas. Lote extra é aguardado pela Diretoria da festa, mas sem prazo de chegada A peça, que une elementos da fé e da tradição cultural de Belém, chega ao mercado como parte da preparação para a maior manifestação religiosa da Amazônia. Os torcedores e devotos que adquirirem o uniforme contam com frete gratuito para Belém, medida que busca facilitar o acesso à edição especial, principalmente no Pará, onde o Círio mobiliza milhões de fiéis todos os anos. O produto também estará disponível de forma presencial a partir do dia 1º de outubro, nas Lojas Gigante da Colina, no Rio de Janeiro e em outras unidades da rede. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Vasco círio de nazaré COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL CBF troca data e horário do clássico Re-Pa na Série B; saiba detalhes Clássico entre Paysandu x Remo será jogado após o Círio de Nazaré 18.09.25 18h40 Futebol CBF recebe órgãos de segurança para combater violência entre torcidas organizadas no Pará Ricardo Gluck Paul recebeu representantes de vários órgãos de segurança do Estado na Sede da CBF, no Rio de Janeiro 18.09.25 18h11 SÉRIE B Raio-X: Adversário do Paysandu, Goiás mostra força no ataque e solidez na defesa Equipe esmeraldina também cria muitas chances, mas apresenta dificuldades nos passes e bolas longas 18.09.25 16h54 SÉRIE B Raio-X: Adversário do Remo, Atlético-GO é um dos times mais faltosos e indisciplinados da Série B Equipe goiana soma altos números de cartões e pênaltis cometidos, mas também se destaca em dribles e finalizações. 18.09.25 15h27 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (19/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Campeonato Italiano, Campeonato Saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 19.09.25 7h00 Flamengo sofre gol no fim e deixa escapar boa vantagem diante do Estudiantes na Libertadores 18.09.25 23h42 ESPORTES Vasco anuncia venda on-line de camisas em homenagem ao Círio de Nazaré Lançamento celebra a devoção e a tradição do Círio, com distribuição nacional e frete gratuito para Belém 19.09.25 8h12 Futebol Remo perde posto de maior média de público da Série B para o Coritiba-PR Apesar da queda no ranking, clube azulino tem a maior arrecadação do campeonato 18.09.25 12h46