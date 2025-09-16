Vasco faz história e lança camisa do Círio de Nazaré 2025 em Belém

O Club de Regatas Vasco da Gama entrou para a história na noite desta terça-feira (16), em Belém, ao se tornar o primeiro clube não paraense a lançar uma camisa oficial com o Selo do Círio de Nazaré. A apresentação ocorreu na Casa de Plácido, durante o tradicional desfile que antecipa a maior manifestação católica do Brasil e uma das maiores do mundo. O clube já havia divulgado fotos da cantora Lexa utilizando a nova camisa.

O manto vascaíno chega em branco marcante, com detalhes dourados que simbolizam, segundo o clube, "luz, devoção e vitória". No peito, o escudo cruzmaltino divide espaço com uma delicada ilustração de Nossa Senhora de Nazaré. Parte da renda obtida com as vendas será destinada às obras sociais da Paróquia de Nazaré e à realização do Círio.

A participação do Vasco, publicada por O Liberal em abril deste ano, reforça o Projeto Selo do Círio, iniciativa da Diretoria da Festa de Nazaré que une fé, futebol e solidariedade.

Cantora Lexa é o rosto da divulgação da nova camisa vascaína (Dikran Sahagian/Vasco)

“Ao trazer essa iniciativa para Belém, buscamos estreitar laços com a comunidade paraense e reconhecer a importância histórica e religiosa do Círio. Trata-se de um gesto que une esporte, cultura e tradição, em perfeita sintonia com os valores do clube”, afirmou Carlos Amodeo, CEO do Vasco SAF.

O lançamento simboliza também o esforço do clube carioca em se aproximar de diferentes manifestações culturais brasileiras. Conhecido por sua vocação histórica de inclusão, principalmente relacionada a luta contra o racismo, o Vasco vê no gesto uma forma de valorizar símbolos que fazem parte de seu DNA.

As vendas começam nesta quarta-feira (17) pelo site oficial do Círio. Entre os dias 17 e 30 de setembro, unidades estarão reservadas para resgate via programa Sócio Gigante. A partir de 1º de outubro, o modelo estará disponível também nas lojas oficiais do Vasco em todo o Brasil.