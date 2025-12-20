Capa Jornal Amazônia
Equipe de corrida do Paysandu realiza ação de Natal para crianças; saiba como participar

A equipe de corrida Papãoléguas, do Paysandu, realiza doação de brinquedos para crianças do bairro da Águas Lindas, em frente ao CT do Papão

Fábio Will
fonte

Equipe de corrida de rua Papãoléguas em seu treinamento e arrecadando brinquedos (Divulgação / Papãoléguas)

A corrida de rua ocupa um espaço especial no coração do paraense. Aos fins de semana, Belém e a Região Metropolitana recebem provas de diferentes distâncias, reunindo pessoas de todas as idades. Mas, para além do esporte, muitas equipes transformam a prática esportiva em um instrumento de solidariedade. É o caso da Papãoléguas, equipe oficial de corrida do Paysandu, que realizará mais uma ação especial de Natal voltada para cerca de 400 crianças carentes no bairro da Águas Lindas, em Ananindeua.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Em 2025, a iniciativa chega ao seu nono ano consecutivo, consolidando o Desafio Solidário da Papãoléguas. Em entrevista à equipe de O Liberal, o coordenador do grupo, Luciano Alma, destacou a alegria de unir a corrida de rua ao compromisso social.

“Esse é o nono ano do Desafio Solidário. São nove anos acreditando que a corrida de rua pode ir muito além do esporte, levando esperança, alegria e dignidade para quem mais precisa. Este ano vamos atender cerca de 400 crianças. Cada brinquedo entregue representa um sorriso, um abraço e um Natal mais feliz para essas famílias”, afirmou.

Solidariedade acima da rivalidade

Luciano Alma fez questão de destacar que a ação vai além de cores, escudos ou rivalidades. Segundo ele, o espírito do evento é totalmente voltado para o bem coletivo, reunindo pessoas de diferentes clubes, equipes de corrida e até torcedores rivais.

“Aqui não existe rivalidade. Pessoas de outros clubes, corredores de diferentes equipes e até torcedores do clube rival se unem por uma causa maior: fazer o bem. Qualquer pessoa pode participar. Mesmo quem não consegue doar um brinquedo é bem-vindo para correr, ajudar e viver esse momento especial junto com a gente na entrega dos brinquedos, no CT em Águas Lindas”, explicou.

A ação contará com dois percursos, de 10 km e 16 km, permitindo a participação de corredores com diferentes níveis de preparo físico

Meta superada em 2025

A mobilização deste ano superou as expectativas iniciais da organização. A meta era atender 300 crianças, mas, graças ao engajamento dos participantes e apoiadores, o número foi ampliado para cerca de 400 brinquedos arrecadados.

“A nossa meta inicial era atender 300 crianças, mas o coração das pessoas falou mais alto. Com a união de todos, conseguimos chegar a 400 crianças, mostrando que quando a solidariedade corre junto, ela sempre vai mais longe”, destacou o coordenador.

Como participar da ação

Quem quiser participar do Desafio Solidário Papãoléguas pode contribuir com a doação de um brinquedo e escolher um dos percursos disponíveis, ambos com chegada no Centro de Treinamento do Paysandu, no bairro das Águas Lindas, em Ananindeua. Já o percurso de 10 km a saída do Estádio da Curuzu, na Travessa do Chaco, passando pela trilha do Parque do Utinga, até o CT do Papão.

Percurso de 16 km: saída do Estádio da Curuzu, seguindo pela Avenida João Paulo II, viaduto da BR e Rodovia BR-316, com chegada no CT bicolor. No local, será montado um espaço recreativo para as crianças, com entrega de brinquedos e cortes de cabelo gratuitos.

