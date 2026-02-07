De olho na liderança do Parazão, Castanhal recebe a Tuna no novo Maximino Porpino

O Campeonato Paraense chega à quarta rodada com jogos marcados por grande rivalidade, entre eles o confronto entre duas forças do norte e nordeste do estado. Neste sábado (7), a partir das 19h, Castanhal e Tuna Luso se enfrentam no gramado do recém-entregue Maximino Porpino Filho, o Modelão. O duelo coloca frente a frente equipes em momentos distintos da competição, mas com um objetivo em comum: conquistar os três pontos para se firmar entre os favoritos da primeira fase.

A condição de visitante não intimida a Tuna Luso. Na rodada passada, a equipe conquistou o resultado mais expressivo do campeonato até aqui, ao vencer o clássico contra o Paysandu por 1 a 0. O triunfo, garantido com gol de Paulo Rangel, foi o primeiro da Lusa na competição sob o comando do técnico Alexandre Lopes. Apesar de ainda não figurar na parte superior da tabela, a vitória elevou a moral do clube, que havia vencido apenas dois clássicos nos últimos 20 anos.

Para o confronto deste fim de semana, o treinador terá todo o elenco à disposição e deve manter a base da equipe que venceu na última rodada, com destaque para o setor ofensivo formado por Paulo Rangel e Jayme. Na defesa, a tendência é a manutenção da linha com Wesley, Luã Niger, Marcinho e Lucão, tendo como principal referência o experiente goleiro Vinícius, um dos destaques diante do Paysandu. Com três pontos em três jogos, a Tuna Luso ocupa atualmente a nona colocação na tabela.

Do outro lado, o Castanhal chega embalado e ocupa a vice-liderança da competição. Com sete pontos em três partidas, o Japiim vem de vitória por 1 a 0 sobre o São Raimundo, fora de casa. A equipe comandada por Guilherme Furtado soma duas vitórias e um empate, este na estreia diante do Cametá. Para o duelo, o treinador tem apenas uma preocupação: o zagueiro Matheus Félix, que acumula dois cartões amarelos e corre risco de suspensão.

Furtado pode repetir a base da equipe que venceu na rodada anterior, mas precisará administrar o elenco devido ao alto número de cartões recebidos no último jogo. Foram oito advertências, incluindo uma para Daniel GTA, autor do gol da vitória. Além de Matheus Félix (2), também estão pendurados Guizão, Braga, Hércules, Marcos Paulo, Jean Angulo, Daniel GTA, Danilo Oruê, Romarinho e Jhonatan. Atualmente, o Castanhal ocupa a segunda posição, atrás apenas do Remo, que também soma sete pontos, mas leva vantagem no saldo de gols.