De olho na liderança do Parazão, Castanhal recebe a Tuna no novo Maximino Porpino O Japiim da Estrada quer se manter no topo e frear a ascensão da Águia, que vem de vitória no clássico contra o Paysandu O Liberal 07.02.26 8h00 Japiim e Águia Guerreira jogam neste sábado (7), no Modelão. (Matheus Vieira / Castanhal EC) O Campeonato Paraense chega à quarta rodada com jogos marcados por grande rivalidade, entre eles o confronto entre duas forças do norte e nordeste do estado. Neste sábado (7), a partir das 19h, Castanhal e Tuna Luso se enfrentam no gramado do recém-entregue Maximino Porpino Filho, o Modelão. O duelo coloca frente a frente equipes em momentos distintos da competição, mas com um objetivo em comum: conquistar os três pontos para se firmar entre os favoritos da primeira fase. A condição de visitante não intimida a Tuna Luso. Na rodada passada, a equipe conquistou o resultado mais expressivo do campeonato até aqui, ao vencer o clássico contra o Paysandu por 1 a 0. O triunfo, garantido com gol de Paulo Rangel, foi o primeiro da Lusa na competição sob o comando do técnico Alexandre Lopes. Apesar de ainda não figurar na parte superior da tabela, a vitória elevou a moral do clube, que havia vencido apenas dois clássicos nos últimos 20 anos. Para o confronto deste fim de semana, o treinador terá todo o elenco à disposição e deve manter a base da equipe que venceu na última rodada, com destaque para o setor ofensivo formado por Paulo Rangel e Jayme. Na defesa, a tendência é a manutenção da linha com Wesley, Luã Niger, Marcinho e Lucão, tendo como principal referência o experiente goleiro Vinícius, um dos destaques diante do Paysandu. Com três pontos em três jogos, a Tuna Luso ocupa atualmente a nona colocação na tabela. VEJA MAIS Santa Rosa, Castanhal e Cametá vencem na 3ª rodada e sobem na tabela do Parazão; veja os resultados A 3ª rodada do Campeonato Paraense foi movimentada no interior do Estado De ollho no Parazão e Copa do Brasil, Castanhal possui 4 jogadores estrangeiros; veja a lista Japiim da Estrada possui atletas da Colômbia, Chile e Norte-americano Após pênalti polêmico, executivo do Paysandu critica arbitragem e diz que clube vai fazer queixa Papão perdeu para a Tuna Luso na última quarta-feira (4), em duelo válido pela terceira rodada do Parazão Do outro lado, o Castanhal chega embalado e ocupa a vice-liderança da competição. Com sete pontos em três partidas, o Japiim vem de vitória por 1 a 0 sobre o São Raimundo, fora de casa. A equipe comandada por Guilherme Furtado soma duas vitórias e um empate, este na estreia diante do Cametá. Para o duelo, o treinador tem apenas uma preocupação: o zagueiro Matheus Félix, que acumula dois cartões amarelos e corre risco de suspensão. Furtado pode repetir a base da equipe que venceu na rodada anterior, mas precisará administrar o elenco devido ao alto número de cartões recebidos no último jogo. Foram oito advertências, incluindo uma para Daniel GTA, autor do gol da vitória. Além de Matheus Félix (2), também estão pendurados Guizão, Braga, Hércules, Marcos Paulo, Jean Angulo, Daniel GTA, Danilo Oruê, Romarinho e Jhonatan. Atualmente, o Castanhal ocupa a segunda posição, atrás apenas do Remo, que também soma sete pontos, mas leva vantagem no saldo de gols. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol parazáo 2026 castanhal x tuna luso futebol paraense jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Inglês Liverpool x City: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/02) pela Premier League Liverpool e Manchester City jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 08.02.26 12h30 Campeonato Alemão Bayern x Hoffenheim: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/02) pela Bundesliga Bayern de Munique e Hoffenheim jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 08.02.26 12h30 Futebol Além do Re-Pa, outros três jogos completam rodada do Parazão neste domingo (8) Santa Rosa, Bragantino, São Francisco, Cametá, Águia de Marabá e São Raimundo entram em campo em confrontos que vão gerar brigas em todas as partes da tabela. 08.02.26 9h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (08/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Os campeonatos italiano, alemão, inglês e espanhol movimentam o futebol neste domingo 08.02.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Diego Hernández fala sobre simbolismo, protagonismo e pressão no segundo Re-Pa pelo Remo Com a camisa 33, o atacante uruguaio garantiu a vitória azulina no último clássico 08.02.26 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (08/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Os campeonatos italiano, alemão, inglês e espanhol movimentam o futebol neste domingo 08.02.26 7h00 Futebol Ítalo, a esperança de gols do Paysandu para o Re-Pa do Parazão Centroavante é a principal aposta do Paysandu para o duelo da 4ª rodada do Parazão 08.02.26 7h30 É HOJE! Paysandu e Remo fazem primeiro clássico Re-Pa do ano neste domingo Mesmo em contextos diferentes, Paysandu e Remo entram em campo sob a mesma exigência de sempre: vencer o maior clássico da região 08.02.26 7h00