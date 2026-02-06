Paysandu fecha com atacante que jogou a Série B do ano passado; saiba detalhes Papão fechou com o atacante Thayllon, de 24 anos, que estava no Atlético-GO neste ano Fábio Will 06.02.26 16h00 Thayllon com a camisa da Ferroviária-SP (Luis Miguel Ferreira/Ferroviária SAF) O Paysandu segue no mercado e, às vésperas do clássico Re-Pa, anunciou a contratação do atacante Thayllon, de 24 anos, que estava no Atlético-GO , mas que disputou a Série B do ano passado pela Ferroviária-SP. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Thayllon trabalhou com o técnico Júnior Rocha, do Paysandu, em 2024 e possui características de atuar pelos lodos do ataque. Em entrevista ao site oficial do Papão, o jogador falou da motivação em atuar em um clube com uma torcida grande, que cobra e com uma história no futebol nacional. “Estou muito feliz com essa oportunidade de defender o maior campeão da Amazônia. Conheço a história e a grandeza do clube, tem uma torcida gigante que apoia bastante, foi a quarta melhor média de público ano passado, então tudo isso motiva qualquer um”, disse. VEJA MAIS Joia da base do Paysandu, atacante Thalyson faz testes no Palmeiras Jogador tem 19 anos e deve ter o futuro definido até o final da próxima semana. Tudo definido! FPF divulga tabela do Parazão e última rodada será no domingo de Carnaval Jogos que definirão os classificados e rebaixados do Parazão serão disputados no dia 15 de fevereiro Copa do Brasil 2026: Remo vai receber mais que o dobro do Paysandu; entenda Seis equipes paraenses disputam a competição nesta temporada: Remo, Paysandu, Águia de Marabá, Tuna Luso, Castanhal e Bragantino. Seu último clube foi o Atlético-GO, onde realizou duas partidas nesta temporada. Ano passado esteve em campo em 26 jogos e marcou seis gols com a camisa da Ferroviária-SP, além de ter dado duas assistências. O atleta esteve presente na Série B do Brasileiro com a equipe paulista, mas acabou sendo rebaixado para a Série C. Thayllon chega ao Paysandu por empréstimo junto ao Atlético-GO, até o final da temporada. Ele acumula passagens no São José-RS, equipe em que iniciou e fez boa parte das categorias de base, além do Grêmio-RS, Bahia-BA, Passo Fundo-RS e Chapecoense-SC. Ficha técnica Nome: Thayllon Lopes Medeiros Nascimento: 15/11/2001 Naturalidade: Porto Alegre (RS) Altura: 1,66 m Peso: 64 kg Posição: extremo Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU FUTEBOL Paysandu fecha com atacante que jogou a Série B do ano passado; saiba detalhes Papão fechou com o atacante Thayllon, de 24 anos, que estava no Atlético-GO neste ano 06.02.26 16h00 Futebol Joia da base do Paysandu, atacante Thalyson faz testes no Palmeiras Jogador tem 19 anos e deve ter o futuro definido até o final da próxima semana. 06.02.26 12h26 FUTEBOL Atacante do Paysandu confia na molecada da base no clássico Re-Pa: 'são cascudos' Kleiton Pego, artilheiro do Paysandu na temporada, falou da expectativa de jogar seu primeiro clássico Re-Pa 05.02.26 19h04 Futebol Executivo do Paysandu aponta parentesco entre árbitro e observador do VAR em clássico contra a Tuna Partida, marcada por pênalti polêmico para a Lusa, tinha pai e filho trabalhando juntos na escala de arbitragem 05.02.26 13h19 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Veja a classificação do Parazão 2026 após a metade da primeira fase Últimas partidas desta fase do torneio serão realizadas no domingo de Carnaval, no dia 17 de fevereiro. 06.02.26 11h42 PROFESSOR PARDAL NÃO Osorio volta a se defender de críticas e nega improvisações: 'Não posso pensar como o torcedor' Na coletiva, Osorio falou pouco sobre o jogo no Baenão e concentrou suas respostas em justificar as trocas feitas nas últimas partidas 05.02.26 23h06 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (06/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Premier League, Campeonato Alemão, Campeonato Espanhol e Série A saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira 06.02.26 7h00 SÓ PINTURA! Time B do Remo vence o Águia no Baenão com três golaços pelo Parazão Com um gol de Pavani e dois de Nico Ferreira, Leão faz 3 a 0 na terceira rodada e agora volta as atenções para o clássico contra o Paysandu, no Mangueirão 05.02.26 21h59