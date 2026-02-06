Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Paysandu fecha com atacante que jogou a Série B do ano passado; saiba detalhes

Papão fechou com o atacante Thayllon, de 24 anos, que estava no Atlético-GO neste ano

Fábio Will
fonte

Thayllon com a camisa da Ferroviária-SP (Luis Miguel Ferreira/Ferroviária SAF)

O Paysandu segue no mercado e, às vésperas do clássico Re-Pa, anunciou a contratação do atacante Thayllon, de 24 anos, que estava no Atlético-GO , mas que disputou a Série B do ano passado pela Ferroviária-SP.

Thayllon trabalhou com o técnico Júnior Rocha, do Paysandu, em 2024 e possui características de atuar pelos lodos do ataque. Em entrevista ao site oficial do Papão, o jogador falou da motivação em atuar em um clube com uma torcida grande, que cobra e com uma história no futebol nacional.

“Estou muito feliz com essa oportunidade de defender o maior campeão da Amazônia. Conheço a história e a grandeza do clube, tem uma torcida gigante que apoia bastante, foi a quarta melhor média de público ano passado, então tudo isso motiva qualquer um”, disse.

Seu último clube foi o Atlético-GO, onde realizou duas partidas nesta temporada. Ano passado esteve em campo em 26 jogos e marcou seis gols com a camisa da Ferroviária-SP, além de ter dado duas assistências. O atleta esteve presente na Série B do Brasileiro com a equipe paulista, mas acabou sendo rebaixado para a Série C.

Thayllon chega ao Paysandu por empréstimo junto ao Atlético-GO, até o final da temporada. Ele acumula passagens no São José-RS, equipe em que iniciou e fez boa parte das categorias de base, além do Grêmio-RS, Bahia-BA, Passo Fundo-RS e Chapecoense-SC.

Ficha técnica

Nome: Thayllon Lopes Medeiros

Nascimento: 15/11/2001

Naturalidade: Porto Alegre (RS)

Altura: 1,66 m

Peso: 64 kg

Posição: extremo

Paysandu
.
