Hamburg x Eintracht: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19/12) pela Bundesliga Hamburg e Eintracht Frankfurt jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 20.12.25 10h30 O Eintracht soma 9 pontos a mais que o Hamburg (X/ @eintracht_eng) Hamburg x Eintracht Frankfurt disputam hoje, sábado (20/12), a 15° rodada da Bundesliga. O jogo ocorre às 11h30 (horário de Brasília), no Volksparkstadion, em Hamburgo, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Hamburg x Eintracht ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo OneFootball e pela CazéTV, a partir das 11h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Hamburg está em 14° lugar na Bundesliga e acumula um total de 4 vitórias, 3 empates, 7 derrotas, 15 gols marcados e 24 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Eintracht Frankfurt está em 7° lugar com 7 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, 29 gols marcados e 29 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas da competição. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (20/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, La Liga, Campeonato Inglês, Série A italiana e Campeonato Português movimentam o futebol neste sábado Hamburg x Eintracht: prováveis escalações Hamburg: Daniel Heuer Fernandes; Nicolás Capaldo, Luka Vuskovic, Jordan Torunarigha; Giorgi Gocholeishvili, Albert Sambi Lokonga, Jonas Meffert, Miro Muheim; Fábio Vieira, Ransford Königsdörffer e Fábio Baldé. Eintracht: Michael Zetterer; Rasmus Kristensen, Nnamdi Collins, Robin Koch, Nathanael Brown; Mahmoud Dahoud, Hugo Larsson; Ritsu Doan, Mario Götze, Can Uzun; Ansgar Knauff. FICHA TÉCNICA Hamburg x Eintracht Frankfurt Bundesliga 2025 Local: Volksparkstadion, em Hamburgo, Alemanha Data/Horário: 20 de dezembro de 2025, às 11h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Eintracht Frankfurt Hamburg jogos de hoje Bundesliga 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa da França Fontenay x PSG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/12) pela Copa da França Vendée Fontenay e Paris Saint-Germain jogam pela Copa da França hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 20.12.25 16h00 Campeonato Espanhol Real Madrid x Sevilla: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/12) por La Liga Real Madrid e Sevilla jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 20.12.25 16h00 Campeonato Alemão Hamburg x Eintracht: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19/12) pela Bundesliga Hamburg e Eintracht Frankfurt jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 20.12.25 10h30 Campeonato Inglês Newcastle x Chelsea: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (20/12) pela Premier League Newcastle e Chelsea jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 20.12.25 8h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (20/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, La Liga, Campeonato Inglês, Série A italiana e Campeonato Português movimentam o futebol neste sábado 20.12.25 7h00 JUSTIÇA Rossi processa Paysandu e pede indenização milionária, diz jornalista De acordo com o jornalista Michel Anderson, não houve interesse da diretoria em manter o atacante, mesmo após o jogador sinalizar a possibilidade de reduzir o salário pela metade 18.12.25 14h21 FUTEBOL 'Matador de Lobos'? Nome do técnico do Remo possui significado provocativo ao Paysandu O técnico Juan Carlos Osorio foi contratado pelo Remo para comandar a equipe na temporada 2026 19.12.25 11h36 FUTEBOL Paysandu rescinde contrato com atacante campeão com o clube; jogador se despede nas redes A diretoria bicolor decidiu encerrar o contrato com o atacante Marlon, que estava na sua segunda passagem pelo Paysandu 20.12.25 19h22