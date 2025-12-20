Capa Jornal Amazônia
Hamburg x Eintracht: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19/12) pela Bundesliga

Hamburg e Eintracht Frankfurt jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

Thalles Leal
fonte

O Eintracht soma 9 pontos a mais que o Hamburg (X/ @eintracht_eng)

 

Hamburg x Eintracht Frankfurt disputam hoje, sábado (20/12), a 15° rodada da Bundesliga. O jogo ocorre às 11h30 (horário de Brasília), no Volksparkstadion, em Hamburgo, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Hamburg x Eintracht ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo OneFootball e pela CazéTV,  a partir das 11h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Hamburg está em 14° lugar na Bundesliga e acumula um total de 4 vitórias, 3 empates, 7 derrotas, 15 gols marcados e 24 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Já o Eintracht Frankfurt está em 7° lugar com 7 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, 29 gols marcados e 29 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas da competição.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, sábado (20/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Campeonato Alemão, La Liga, Campeonato Inglês, Série A italiana e Campeonato Português movimentam o futebol neste sábado

Hamburg x Eintracht: prováveis escalações

Hamburg: Daniel Heuer Fernandes; Nicolás Capaldo, Luka Vuskovic, Jordan Torunarigha; Giorgi Gocholeishvili, Albert Sambi Lokonga, Jonas Meffert, Miro Muheim; Fábio Vieira, Ransford Königsdörffer e Fábio Baldé.

Eintracht: Michael Zetterer; Rasmus Kristensen, Nnamdi Collins, Robin Koch, Nathanael Brown; Mahmoud Dahoud, Hugo Larsson; Ritsu Doan, Mario Götze, Can Uzun; Ansgar Knauff.

FICHA TÉCNICA
Hamburg x Eintracht Frankfurt
Bundesliga 2025
Local: Volksparkstadion, em Hamburgo, Alemanha
Data/Horário: 20 de dezembro de 2025, às 11h30

Eintracht Frankfurt

Hamburg

jogos de hoje

Bundesliga 2025
Futebol
