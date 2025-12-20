Futebol: veja quem joga hoje, sábado (20/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, La Liga, Campeonato Inglês, Série A italiana e Campeonato Português movimentam o futebol neste sábado Thalles Leal 20.12.25 7h00 Às 09h30, Newcastle e Chelsea jogarão pela Premier League (X/ @ChelseaFC) Os jogos de hoje, neste sábado (20/12), incluem partidas pela Bundesliga, Campeonato Espanhol, Premier League, Campeonato Italiano e Liga Portugal. Às 14h30, o Tottenham enfrentará o Liverpool pela Premier League. Já às 17h, o Real Madrid enfrentará o Sevilla pelo Campeonato Espanhol. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Alemão - Bundesliga Stuttgart x Hoffenheim - 11h30 - OneFootball Wolfsburg x Freiburg - 11h30 - OneFootball Augsburg x Werder Bremen - 11h30 - OneFootball Colônia x Union Berlin - 11h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Hamburg x Eintracht Frankfurt - 11h30 - CazéTV e OneFootball Leipzig x Leverkusen - 14h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Campeonato Espanhol - La Liga Oviedo x Celta - 10h - Disney+ Levante x Real Sociedad - 12h15 - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+ Osasuna x Alavés - 14h30 - Disney+ Real Madrid x Sevilla - 17h - Disney+ Campeonato Inglês - Premier League Newcastle x Chelsea - 09h30 - ESPN e Disney+ Brighton x Sunderland - 12h - Disney+ Manchester City x West Ham - 12h - Disney+ Bournemouth x Burnley - 12h - ESPN 4 e Disney+ Wolverhampton x Brentford - 12h - ESPN e Disney+ Tottenham x Liverpool - 14h30 - ESPN e Disney+ Everton x Arsenal - 17h - ESPN e Disney+ Leeds x Crystal Palace - 17h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+ Campeonato Italiano Lazio x Cremonese - 14h - ESPN 4 e Disney+ Juventus x Roma - 16h45 - ESPN 4 e Disney+ Campeonato Português Gil Vicente x Rio Ave - 15h - Sem informações Estrela Amadora x Moreirense - 17h30 - Sem informações Onde assistir ao jogo de Everton e Arsenal; veja o horário O jogo entre Everton x Arsenal terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 17h. Onde assistir ao jogo de Tottenham e Liverpool; veja o horário O jogo entre Tottenham x Liverpool terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 14h30. Onde assistir ao jogo de Real Madrid e Sevilla; veja o horário O jogo entre Real Madrid x Sevilla terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 17h. Onde assistir ao jogo de Lazio e Cremonese; veja o horário O jogo entre Lazio x Cremonese terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 16h45. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste sábado. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT neste sábado. ESPN 09h30 - Newcastle x Chelsea - Premier League 12h - Bournemouth x Burnley - Premier League 12h - Wolverhampton x Brentford - Premier League 14h - Lazio x Cremonese - Campeonato Italiano 14h30 - Tottenham x Liverpool - Premier League 16h45 - Juventus x Roma - Campeonato Italiano 17h - Everton x Arsenal - Premier League SporTV Nenhum jogo vai passar na SporTV neste sábado. Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste sábado. Disney+ 09h30 - Newcastle x Chelsea - Premier League 10h - Oviedo x Celta - La Liga 12h - Brighton x Sunderland - Premier League 12h - Manchester City x West Ham - Premier League 12h - Bournemouth x Burnley - Premier League 12h - Wolverhampton x Brentford - Premier League 12h15 - Levante x Real Sociedad - La Liga 14h - Lazio x Cremonese - Campeonato Italiano 14h30 - Tottenham x Liverpool - Premier League 14h30 - Osasuna x Alavés - La Liga 16h45 - Juventus x Roma - Campeonato Italiano 17h - Everton x Arsenal - Premier League 17h - Real Madrid x Sevilla - La Liga 17h - Leeds x Crystal Palace - Premier League Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere neste sábado. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN neste sábado. OneFootball 11h30 - Stuttgart x Hoffenheim - Bundesliga 11h30 - Wolfsburg x Freiburg - Bundesliga 11h30 - Augsburg x Werder Bremen - Bundesliga 11h30 - Colônia x Union Berlin - Bundesliga 11h30 - Hamburg x Eintracht Frankfurt - Bundesliga 14h30 - Leipzig x Leverkusen - Bundesliga Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ neste sábado. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste sábado. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Onde assistir quais jogos vão passar ao vivo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (20/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, La Liga, Campeonato Inglês, Série A italiana e Campeonato Português movimentam o futebol neste sábado 20.12.25 7h00 Campeonato Português Estoril x Braga: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (19/12) pela Liga Portugal Estoril e Braga jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 19.12.25 16h15 Campeonato Espanhol Valencia x Mallorca: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/12) por La Liga Valencia e Mallorca jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 19.12.25 16h00 Campeonato Alemão Borussia x Mönchengladbach: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19/12) pela Bundesliga Borussia Dortmund e Borussia Mönchengladbach jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 19.12.25 15h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Diretor de futebol do Remo fala sobre teste de meia-atacante do futebol português Dirson Medeiros falou sobre a chegada de Alessandro 18.02.20 18h46 Anthony Joshua luta mal, mas derruba Jake Paul no sexto round e espera por Tyson Fury 20.12.25 2h37 Futebol Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026 Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada. 01.12.25 14h53 REFORÇO Remo contrata o atacante Alef Manga como reforço para a temporada 2026 Atacante de 31 anos, ex-Avaí, assinou contrato por um ano e chega para reforçar o Leão Azul na disputa da Série A de 2026 19.12.25 20h57