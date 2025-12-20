Futebol: veja quem joga hoje, sábado (20/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, neste sábado (20/12), incluem partidas pela Bundesliga, Campeonato Espanhol, Premier League, Campeonato Italiano e Liga Portugal.

Às 14h30, o Tottenham enfrentará o Liverpool pela Premier League. Já às 17h, o Real Madrid enfrentará o Sevilla pelo Campeonato Espanhol.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

Stuttgart x Hoffenheim - 11h30 - OneFootball Wolfsburg x Freiburg - 11h30 - OneFootball Augsburg x Werder Bremen - 11h30 - OneFootball Colônia x Union Berlin - 11h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Hamburg x Eintracht Frankfurt - 11h30 - CazéTV e OneFootball Leipzig x Leverkusen - 14h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball

Campeonato Espanhol - La Liga

Oviedo x Celta - 10h - Disney+ Levante x Real Sociedad - 12h15 - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+ Osasuna x Alavés - 14h30 - Disney+ Real Madrid x Sevilla - 17h - Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

Newcastle x Chelsea - 09h30 - ESPN e Disney+ Brighton x Sunderland - 12h - Disney+ Manchester City x West Ham - 12h - Disney+ Bournemouth x Burnley - 12h - ESPN 4 e Disney+ Wolverhampton x Brentford - 12h - ESPN e Disney+ Tottenham x Liverpool - 14h30 - ESPN e Disney+ Everton x Arsenal - 17h - ESPN e Disney+ Leeds x Crystal Palace - 17h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+

Campeonato Italiano

Lazio x Cremonese - 14h - ESPN 4 e Disney+ Juventus x Roma - 16h45 - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Português

Gil Vicente x Rio Ave - 15h - Sem informações Estrela Amadora x Moreirense - 17h30 - Sem informações

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste sábado.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste sábado.

ESPN

09h30 - Newcastle x Chelsea - Premier League 12h - Bournemouth x Burnley - Premier League 12h - Wolverhampton x Brentford - Premier League 14h - Lazio x Cremonese - Campeonato Italiano 14h30 - Tottenham x Liverpool - Premier League 16h45 - Juventus x Roma - Campeonato Italiano 17h - Everton x Arsenal - Premier League

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV neste sábado.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste sábado.

Disney+

09h30 - Newcastle x Chelsea - Premier League 10h - Oviedo x Celta - La Liga 12h - Brighton x Sunderland - Premier League 12h - Manchester City x West Ham - Premier League 12h - Bournemouth x Burnley - Premier League 12h - Wolverhampton x Brentford - Premier League 12h15 - Levante x Real Sociedad - La Liga 14h - Lazio x Cremonese - Campeonato Italiano 14h30 - Tottenham x Liverpool - Premier League 14h30 - Osasuna x Alavés - La Liga 16h45 - Juventus x Roma - Campeonato Italiano 17h - Everton x Arsenal - Premier League 17h - Real Madrid x Sevilla - La Liga 17h - Leeds x Crystal Palace - Premier League

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere neste sábado.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste sábado.

OneFootball

11h30 - Stuttgart x Hoffenheim - Bundesliga 11h30 - Wolfsburg x Freiburg - Bundesliga 11h30 - Augsburg x Werder Bremen - Bundesliga 11h30 - Colônia x Union Berlin - Bundesliga 11h30 - Hamburg x Eintracht Frankfurt - Bundesliga 14h30 - Leipzig x Leverkusen - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ neste sábado.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste sábado.