Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (20/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Alemão, La Liga, Campeonato Inglês, Série A italiana e Campeonato Português movimentam o futebol neste sábado

Thalles Leal
fonte

Às 09h30, Newcastle e Chelsea jogarão pela Premier League (X/ @ChelseaFC)

Os jogos de hoje, neste sábado (20/12), incluem partidas pela Bundesliga, Campeonato Espanhol, Premier League, Campeonato Italiano e Liga Portugal.

Às 14h30, o Tottenham enfrentará o Liverpool pela Premier League. Já às 17h, o Real Madrid enfrentará o Sevilla pelo Campeonato Espanhol.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

  1. Stuttgart x Hoffenheim - 11h30 - OneFootball
  2. Wolfsburg x Freiburg - 11h30 - OneFootball
  3. Augsburg x Werder Bremen - 11h30 - OneFootball
  4. Colônia x Union Berlin - 11h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball
  5. Hamburg x Eintracht Frankfurt - 11h30 - CazéTV e OneFootball
  6. Leipzig x Leverkusen - 14h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Oviedo x Celta - 10h - Disney+
  2. Levante x Real Sociedad - 12h15 - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+
  3. Osasuna x Alavés - 14h30 - Disney+
  4. Real Madrid x Sevilla - 17h - Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

  1. Newcastle x Chelsea - 09h30 - ESPN e Disney+
  2. Brighton x Sunderland - 12h - Disney+
  3. Manchester City x West Ham - 12h - Disney+
  4. Bournemouth x Burnley - 12h - ESPN 4 e Disney+
  5. Wolverhampton x Brentford - 12h - ESPN e Disney+
  6. Tottenham x Liverpool - 14h30 - ESPN e Disney+
  7. Everton x Arsenal - 17h - ESPN e Disney+
  8. Leeds x Crystal Palace - 17h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+

Campeonato Italiano

  1. Lazio x Cremonese - 14h - ESPN 4 e Disney+
  2. Juventus x Roma - 16h45 - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Português

  1. Gil Vicente x Rio Ave - 15h - Sem informações
  2. Estrela Amadora x Moreirense - 17h30 - Sem informações

Onde assistir ao jogo de Everton e Arsenal; veja o horário

O jogo entre Everton x Arsenal terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 17h.

Onde assistir ao jogo de Tottenham e Liverpool; veja o horário

O jogo entre Tottenham x Liverpool terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 14h30.

Onde assistir ao jogo de Real Madrid e Sevilla; veja o horário

O jogo entre Real Madrid x Sevilla terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 17h.

Onde assistir ao jogo de Lazio e Cremonese; veja o horário

O jogo entre Lazio x Cremonese terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 16h45.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste sábado.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste sábado.

ESPN

  1. 09h30 - Newcastle x Chelsea - Premier League
  2. 12h - Bournemouth x Burnley - Premier League
  3. 12h - Wolverhampton x Brentford - Premier League
  4. 14h - Lazio x Cremonese - Campeonato Italiano
  5. 14h30 - Tottenham x Liverpool - Premier League
  6. 16h45 - Juventus x Roma - Campeonato Italiano
  7. 17h - Everton x Arsenal - Premier League

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV neste sábado.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste sábado.

Disney+

  1. 09h30 - Newcastle x Chelsea - Premier League
  2. 10h - Oviedo x Celta - La Liga
  3. 12h - Brighton x Sunderland - Premier League
  4. 12h - Manchester City x West Ham - Premier League
  5. 12h - Bournemouth x Burnley - Premier League
  6. 12h - Wolverhampton x Brentford - Premier League
  7. 12h15 - Levante x Real Sociedad - La Liga
  8. 14h - Lazio x Cremonese - Campeonato Italiano
  9. 14h30 - Tottenham x Liverpool - Premier League
  10. 14h30 - Osasuna x Alavés - La Liga
  11. 16h45 - Juventus x Roma - Campeonato Italiano
  12. 17h - Everton x Arsenal - Premier League
  13. 17h - Real Madrid x Sevilla - La Liga
  14. 17h - Leeds x Crystal Palace - Premier League

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere neste sábado.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste sábado.

OneFootball

  1. 11h30 - Stuttgart x Hoffenheim - Bundesliga
  2. 11h30 - Wolfsburg x Freiburg - Bundesliga
  3. 11h30 - Augsburg x Werder Bremen - Bundesliga
  4. 11h30 - Colônia x Union Berlin - Bundesliga
  5. 11h30 - Hamburg x Eintracht Frankfurt - Bundesliga
  6. 14h30 - Leipzig x Leverkusen - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ neste sábado.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste sábado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

jogos de hoje

Onde assistir

quais jogos vão passar ao vivo
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (20/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Alemão, La Liga, Campeonato Inglês, Série A italiana e Campeonato Português movimentam o futebol neste sábado

20.12.25 7h00

Campeonato Português

Estoril x Braga: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (19/12) pela Liga Portugal

Estoril e Braga jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje

19.12.25 16h15

Campeonato Espanhol

Valencia x Mallorca: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/12) por La Liga

Valencia e Mallorca jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

19.12.25 16h00

Campeonato Alemão

Borussia x Mönchengladbach: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19/12) pela Bundesliga

Borussia Dortmund e Borussia Mönchengladbach jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

19.12.25 15h30

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Diretor de futebol do Remo fala sobre teste de meia-atacante do futebol português

Dirson Medeiros falou sobre a chegada de Alessandro

18.02.20 18h46

Anthony Joshua luta mal, mas derruba Jake Paul no sexto round e espera por Tyson Fury

20.12.25 2h37

Futebol

Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026

Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada.

01.12.25 14h53

REFORÇO

Remo contrata o atacante Alef Manga como reforço para a temporada 2026

Atacante de 31 anos, ex-Avaí, assinou contrato por um ano e chega para reforçar o Leão Azul na disputa da Série A de 2026

19.12.25 20h57

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda