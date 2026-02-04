2 de Mayo x Alianza Lima: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/02) pela Libertadores

2 de Maio x Alianza Lima disputam hoje, quarta-feira (04/02), a primeira pré-eliminatória da Copa Libertadores da América 2025. O jogo está programado para as 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Hernando Siles, em La Paz, Bolívia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir 2 de Mayo x Alianza Lima ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o 2 de Mayo venceu o Guaraní por 1 a 0, perdeu para General Caballero por esse mesmo placar, perdeu para o Sportivo Luqueño por 2 a 1, empatou com o Club Olimpia por 1 a 1 e foi goleado pelo Nacional-PAR por 5 a 1.

Já a Alianza Lima jogou só quatro partidas desde setembro de 2025: uma derrota de 2 a 1 para o Independiente, outra de mesmo placar pro Unión Santa Fe, uma vitória de 3 a 2 sobre o Colo-Colo e outra de 2 a 1 contra o Sport Huancayo.

2 de Mayo x Alianza Lima: prováveis escalações

2 de Mayo: Martínez; Davalos, Sosa, Barreto e Ibarrola; Alfonso, Coronel, Óscar Romero e Gaona; Cáceres e Díaz. Técnico: Eduardo Ledesma.

Alianza Lima: Viscarra; Montenegro, Garcés, Antoni e Carbajal; Vélez, Chavez e Gaibor; Castillo, Gentile e Paolo Guerrero. Técnico: Pablo Guede.

FICHA TÉCNICA

2 de Mayo x Alianza Lima

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Monumental Río Parapití, em Pedro Juan Caballero, Paraguai

Data/Horário: 04 de fevereiro de 2026, 21h30