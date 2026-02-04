2 de Mayo x Alianza Lima: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/02) pela Libertadores 2 de Maio e Alianza Lima jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 04.02.26 20h30 Em seus últimos jogos, a Alianza Lima venceu o Sport Huancayo e o 2 de Mayo foi goleado pelo Nacional (PAR) (X/ @Libertadores) 2 de Maio x Alianza Lima disputam hoje, quarta-feira (04/02), a primeira pré-eliminatória da Copa Libertadores da América 2025. O jogo está programado para as 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Hernando Siles, em La Paz, Bolívia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir 2 de Mayo x Alianza Lima ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, o 2 de Mayo venceu o Guaraní por 1 a 0, perdeu para General Caballero por esse mesmo placar, perdeu para o Sportivo Luqueño por 2 a 1, empatou com o Club Olimpia por 1 a 1 e foi goleado pelo Nacional-PAR por 5 a 1. Já a Alianza Lima jogou só quatro partidas desde setembro de 2025: uma derrota de 2 a 1 para o Independiente, outra de mesmo placar pro Unión Santa Fe, uma vitória de 3 a 2 sobre o Colo-Colo e outra de 2 a 1 contra o Sport Huancayo. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (05/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa del Rey e Série A saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira 2 de Mayo x Alianza Lima: prováveis escalações 2 de Mayo: Martínez; Davalos, Sosa, Barreto e Ibarrola; Alfonso, Coronel, Óscar Romero e Gaona; Cáceres e Díaz. Técnico: Eduardo Ledesma. Alianza Lima: Viscarra; Montenegro, Garcés, Antoni e Carbajal; Vélez, Chavez e Gaibor; Castillo, Gentile e Paolo Guerrero. Técnico: Pablo Guede. FICHA TÉCNICA 2 de Mayo x Alianza Lima Copa Libertadores da América Local: Estádio Monumental Río Parapití, em Pedro Juan Caballero, Paraguai Data/Horário: 04 de fevereiro de 2026, 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Alianza LIma 2 de Mayo Copa Libertadores da América jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Cruzeiro x Coritiba: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/02) pelo Brasileirão Cruzeiro e Coritiba jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 05.02.26 20h30 Paulistão Corinthians x Capivariano: onde assistir e escalações do jogo hoje (05/02) pelo Campeonato Paulista Corinthians e Capivariano jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 05.02.26 19h30 Campeonato Brasileiro Vasco x Chapecoense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/02) pelo Brasileirão Vasco da Gama e Chapecoense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 05.02.26 19h00 Campeonato Brasileiro Bahia x Fluminense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/02) pelo Brasileirão Bahia e Fluminense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 05.02.26 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Cruzeiro leva virada do Coritiba no Mineirão e pressão sobre Tite aumenta 05.02.26 23h47 SÓ PINTURA! Time B do Remo vence o Águia no Baenão com três golaços pelo Parazão Com um gol de Pavani e dois de Nico Ferreira, Leão faz 3 a 0 na terceira rodada e agora volta as atenções para o clássico contra o Paysandu, no Mangueirão 05.02.26 21h59 VEJA OS VALORES Copa do Brasil 2026: Remo vai receber mais que o dobro do Paysandu; entenda Seis equipes paraenses disputam a competição nesta temporada: Remo, Paysandu, Águia de Marabá, Tuna Luso, Castanhal e Bragantino. 05.02.26 15h02 Copa do Mundo de Futebol Autista Copa do Mundo de Futebol Autista: Pará na disputa como sede e impulsiona inclusão Primeira edição da competição está prevista para ocorrer no Brasil, em abril de 2025, e Pará pode ser uma das sedes 31.03.24 8h30