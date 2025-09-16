Aguilera defende retorno do Paysandu à Curuzu: 'Nossa energia é maior lá'

Durante o lançamento dos uniformes especiais em homenagem ao Círio de Nazaré, realizado nesta terça-feira (16), na Casa de Plácido, o presidente do Paysandu, Roger Aguilera, confirmou o retorno da equipe bicolor à Curuzu já a partir da próxima rodada da Série B, contra o Novorizontino.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

O dirigente explicou que a mudança se deve a um entendimento interno de que o time rende mais jogando em seu tradicional caldeirão, mesmo afundado na lanterna da Série B.

“A partir de terça, contra o Novorizontino, vai ser o retorno dos jogos na Curuzu. Fizemos dois jogos no Mangueirão, mas a gente entende que vamos voltar pra Curuzu, que é a nossa casa”, disse Aguilera.

Segundo ele, a preocupação inicial com o gramado da Curuzu foi superada, após melhorias que permitem o retorno ao estádio.

“Em relação ao gramado, que foi um pedido dos atletas, dá pra gente voltar pra Curuzu, está em condições de jogo e a gente entende que nossa energia é maior lá”, completou.

A decisão encerra um breve período em que o clube optou por mandar partidas no Mangueirão, alegando melhor qualidade do campo e a possibilidade de reduzir a pressão da torcida após resultados ruins.