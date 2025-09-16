Aguilera defende retorno do Paysandu à Curuzu: 'Nossa energia é maior lá' O dirigente explicou que a mudança se deve a um entendimento interno de que o time rende mais jogando em seu tradicional caldeirão, mesmo afundado na lanterna da Série B O Liberal 16.09.25 20h18 Durante o lançamento dos uniformes especiais em homenagem ao Círio de Nazaré, realizado nesta terça-feira (16), na Casa de Plácido, o presidente do Paysandu, Roger Aguilera, confirmou o retorno da equipe bicolor à Curuzu já a partir da próxima rodada da Série B, contra o Novorizontino. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O dirigente explicou que a mudança se deve a um entendimento interno de que o time rende mais jogando em seu tradicional caldeirão, mesmo afundado na lanterna da Série B. “A partir de terça, contra o Novorizontino, vai ser o retorno dos jogos na Curuzu. Fizemos dois jogos no Mangueirão, mas a gente entende que vamos voltar pra Curuzu, que é a nossa casa”, disse Aguilera. Segundo ele, a preocupação inicial com o gramado da Curuzu foi superada, após melhorias que permitem o retorno ao estádio. “Em relação ao gramado, que foi um pedido dos atletas, dá pra gente voltar pra Curuzu, está em condições de jogo e a gente entende que nossa energia é maior lá”, completou. A decisão encerra um breve período em que o clube optou por mandar partidas no Mangueirão, alegando melhor qualidade do campo e a possibilidade de reduzir a pressão da torcida após resultados ruins. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu série b 2025 círio de nazaré COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU PREPARAÇÃO Bryan Borges traça caminho para vencer o Goiás: 'Temos que aproveitar isso' Lanterna da Série B com 22 pontos, Paysandu encara o vice-líder Goiás, que terá sete desfalques, neste sábado (20), às 16h, na Serrinha. Jogador afirma que equipe encara a partida como “uma final” e destaca evolução do time. 16.09.25 20h04 Futebol Lanterna da Série B, Paysandu terá sequência de jogos contra os melhores times do campeonato Para sair da zona de rebaixamento, o Papão precisa vencer adversários de peso que lutam pelo acesso à Série A 16.09.25 17h49 Futebol Leandro Vilela cumpre suspensão e está de volta ao Paysandu para duelo contra o Goiás O volante segue como opção na equipe titular do técnico Márcio Feernandes 16.09.25 16h51 E AGORA MÁRCIO? Matheus Nogueira quer voltar a ser titular do Paysandu: 'Decisão do Márcio' O goleiro, que deixou o time titular quando o Paysandu estava na lanterna e voltou 16 rodadas depois com a equipe ainda na última posição, manifesta o desejo de retornar ao onze inicial de vez 15.09.25 19h21 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (16/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Champions League, Liga dos Campeões da AFC, Libertadores e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta terça-feira 16.09.25 7h00 Futebol Remo inicia venda de ingressos para partida contra o Atlético-GO, no Baenão Partida ocorre às 20h30 do sábado (20) e é válida pela 27ª rodada da Série B 16.09.25 10h57 SÉRIE B 'Fazer do Baenão um grande caldeirão', projeta Pedro Rocha em reencontro com a torcida Atacante do Remo pede paciência ao torcedor e mira vitória sobre o Atlético-GO para manter a equipe na briga pelo G-4 da Série B 16.09.25 16h12 Liga dos Campeões Benfica x Qarabag: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/09) pela Champions League Benfica e Qarabag jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 16.09.25 15h00