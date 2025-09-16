Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Aguilera defende retorno do Paysandu à Curuzu: 'Nossa energia é maior lá'

O dirigente explicou que a mudança se deve a um entendimento interno de que o time rende mais jogando em seu tradicional caldeirão, mesmo afundado na lanterna da Série B

O Liberal

Durante o lançamento dos uniformes especiais em homenagem ao Círio de Nazaré, realizado nesta terça-feira (16), na Casa de Plácido, o presidente do Paysandu, Roger Aguilera, confirmou o retorno da equipe bicolor à Curuzu já a partir da próxima rodada da Série B, contra o Novorizontino.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

O dirigente explicou que a mudança se deve a um entendimento interno de que o time rende mais jogando em seu tradicional caldeirão, mesmo afundado na lanterna da Série B.

“A partir de terça, contra o Novorizontino, vai ser o retorno dos jogos na Curuzu. Fizemos dois jogos no Mangueirão, mas a gente entende que vamos voltar pra Curuzu, que é a nossa casa”, disse Aguilera.

Segundo ele, a preocupação inicial com o gramado da Curuzu foi superada, após melhorias que permitem o retorno ao estádio.

“Em relação ao gramado, que foi um pedido dos atletas, dá pra gente voltar pra Curuzu, está em condições de jogo e a gente entende que nossa energia é maior lá”, completou.

A decisão encerra um breve período em que o clube optou por mandar partidas no Mangueirão, alegando melhor qualidade do campo e a possibilidade de reduzir a pressão da torcida após resultados ruins. 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

paysandu

série b 2025

círio de nazaré
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

PREPARAÇÃO

Bryan Borges traça caminho para vencer o Goiás: 'Temos que aproveitar isso'

Lanterna da Série B com 22 pontos, Paysandu encara o vice-líder Goiás, que terá sete desfalques, neste sábado (20), às 16h, na Serrinha. Jogador afirma que equipe encara a partida como “uma final” e destaca evolução do time.

16.09.25 20h04

Futebol

Lanterna da Série B, Paysandu terá sequência de jogos contra os melhores times do campeonato

Para sair da zona de rebaixamento, o Papão precisa vencer adversários de peso que lutam pelo acesso à Série A

16.09.25 17h49

Futebol

Leandro Vilela cumpre suspensão e está de volta ao Paysandu para duelo contra o Goiás

O volante segue como opção na equipe titular do técnico Márcio Feernandes

16.09.25 16h51

E AGORA MÁRCIO?

Matheus Nogueira quer voltar a ser titular do Paysandu: 'Decisão do Márcio'

O goleiro, que deixou o time titular quando o Paysandu estava na lanterna e voltou 16 rodadas depois com a equipe ainda na última posição, manifesta o desejo de retornar ao onze inicial de vez

15.09.25 19h21

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (16/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão, Champions League, Liga dos Campeões da AFC, Libertadores e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta terça-feira

16.09.25 7h00

Futebol

Remo inicia venda de ingressos para partida contra o Atlético-GO, no Baenão

Partida ocorre às 20h30 do sábado (20) e é válida pela 27ª rodada da Série B

16.09.25 10h57

SÉRIE B

'Fazer do Baenão um grande caldeirão', projeta Pedro Rocha em reencontro com a torcida

Atacante do Remo pede paciência ao torcedor e mira vitória sobre o Atlético-GO para manter a equipe na briga pelo G-4 da Série B

16.09.25 16h12

Liga dos Campeões

Benfica x Qarabag: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/09) pela Champions League

Benfica e Qarabag jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

16.09.25 15h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda