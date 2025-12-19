Jorge Benítez aciona a Justiça e amplia lista de ações contra o Paysandu Atacante é o sétimo jogador do elenco de 2025 a cobrar salários e direitos atrasados; dívida trabalhista já ultrapassa R$ 13,5 milhões O Liberal 19.12.25 15h24 O atacante Benítez marcou três gols em sua passagem pelo Papão da Curuzu. (Jorge Luís Totti/Paysandu) Na última quinta-feira (18), o paraguaio Jorge Benítez ingressou com uma ação trabalhista contra o clube, cobrando R$ 333.664,51 referentes a salários e direitos em atraso. O movimento fez dele o sétimo jogador do elenco de 2025 a recorrer à Justiça, ampliando uma lista de jogadores insatisfeitos com os rumos da temporada bicolor, encerrada com o rebaixamento à Série C e uma grave insatisfação da torcida. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Benítez chegou ao clube em março de 2025, disputando 29 jogos, com três gols marcados. Ao longo do ano viveu bons momentos em campo, mas caiu de rendimento, sendo pouco acionado nos últimos compromissos da Série C. O litígio com o clube se soma a uma série de processos com alegações semelhantes: inadimplência salarial, pendências de direitos de imagem e ausência de recolhimento do FGTS. Histórico Além da ação do atacante, o clube já enfrenta condenações relevantes. A Justiça do Trabalho aplicou uma multa superior a R$ 1,5 milhão ao Paysandu por atrasos salariais registrados em 2024, com base em um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público do Trabalho ainda em 2008. A penalidade elevou de forma significativa o passivo trabalhista conhecido. Entre os demais atletas, o processo de maior valor é o de Rossi, que cobra R$ 5,1 milhões, alegando atrasos salariais, não pagamento de direitos de imagem, FGTS em aberto e até afastamento das atividades regulares de treinamento. Na sequência aparece o volante Leandro Vilela, com uma ação de R$ 4,05 milhões, fundamentada em salários atrasados, ausência de depósitos de FGTS e pendências de imagem. Já André Lima ingressou com um processo superior a R$ 1,6 milhão, citando uma série de irregularidades contratuais. VEJA MAIS Jean Drosny é apresentado e destaca projeto do Paysandu para 2026: 'Responsabilidade enorme' O arqueiro vem de uma temporada expressiva, sendo campeão brasileiro e eleito o melhor goleiro da Série C de 2024 pelo Volta Redonda-RJ Com elenco enxuto, Paysandu aposta em poucas contratações e mais chances para a base Alberto Maia e Ícaro Sereni deram detalhes do planejamento bicolor para a próxima temporada Rossi processa Paysandu e pede indenização milionária, diz jornalista De acordo com o jornalista Michel Anderson, não houve interesse da diretoria em manter o atacante, mesmo após o jogador sinalizar a possibilidade de reduzir o salário pela metade Outros nomes também recorrem à Justiça. Pedro Delvalle cobra cerca de R$ 914 mil após obter rescisão antecipada, enquanto Ramón Martínez discutiu valores próximos de R$ 800 mil, caso que terminou em acordo e rescisão amigável. Dudu Vieira, por sua vez, cobra R$ 705 mil após também deixar o clube via ação trabalhista. Prejuízo milionário Com a soma das ações dos jogadores, os valores superam R$ 12 milhões apenas em processos trabalhistas. Ao incluir a multa aplicada pela Justiça do Trabalho, a dívida trabalhista estimada do Paysandu ultrapassa R$ 13,5 milhões, aprofundando um cenário de crise que já extrapola o campo e coloca pressão sobre a gestão bicolor para os próximos meses. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Jorge Benítez aciona a Justiça e amplia lista de ações contra o Paysandu Atacante é o sétimo jogador do elenco de 2025 a cobrar salários e direitos atrasados; dívida trabalhista já ultrapassa R$ 13,5 milhões 19.12.25 15h24 Futebol Jean Drosny é apresentado e destaca projeto do Paysandu para 2026: 'Responsabilidade enorme' O arqueiro vem de uma temporada expressiva, sendo campeão brasileiro e eleito o melhor goleiro da Série C de 2024 pelo Volta Redonda-RJ 18.12.25 19h27 ENTREVISTA Com elenco enxuto, Paysandu aposta em poucas contratações e mais chances para a base Alberto Maia e Ícaro Sereni deram detalhes do planejamento bicolor para a próxima temporada 18.12.25 17h48 JUSTIÇA Rossi processa Paysandu e pede indenização milionária, diz jornalista De acordo com o jornalista Michel Anderson, não houve interesse da diretoria em manter o atacante, mesmo após o jogador sinalizar a possibilidade de reduzir o salário pela metade 18.12.25 14h21 MAIS LIDAS EM ESPORTES REFORÇO Remo contrata o atacante Alef Manga como reforço para a temporada 2026 Atacante de 31 anos, ex-Avaí, assinou contrato por um ano e chega para reforçar o Leão Azul na disputa da Série A de 2026 19.12.25 20h57 JUSTIÇA Rossi processa Paysandu e pede indenização milionária, diz jornalista De acordo com o jornalista Michel Anderson, não houve interesse da diretoria em manter o atacante, mesmo após o jogador sinalizar a possibilidade de reduzir o salário pela metade 18.12.25 14h21 Futebol Defesa de Daniel Alves apresenta recurso por liberdade provisória e ele diz: 'Aceito o que vier' Advogado do jogador que responde por acusação de agressão sexual tem até a próxima terça para apresentar recurso, mas o fará já nesta segunda. "La Vanguardia" tem acesso a declarações do lateral 30.01.23 11h34 MENSAGEM 'Sou gay': Iker Casillas, ídolo do Real Madrid e campeão do mundo em 2010, assume homossexualidade Aposentado desde 2020, ex-goleiro se declara por meio de postagem nas redes sociais na manhã deste domingo 09.10.22 10h19