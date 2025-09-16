Presidente da Tuna diz que outro clube contratou técnico com quem o time negociava

O presidente da Tuna Luso Brasileira, Miltoniel Santos, revelou nesta segunda-feira (16) que o clube esteve perto de acertar com um novo técnico para a temporada de 2025, mas acabou sendo surpreendido por outro time, que se antecipou e fechou com o treinador. A informação foi dada durante o evento de lançamento dos uniformes especiais dos clubes paraenses em homenagem ao Círio de Nazaré, realizado pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN).

“Ainda não, estamos nas conversas. Tinha, mas chegaram na frente, levaram. Mas é assim, futebol é isso”, disse Miltoniel. O dirigente preferiu não revelar o nome do profissional.

Eliminada na fase de mata-mata da Série D deste ano, a Tuna ficou novamente pelo caminho diante do mesmo adversário. “Mais um ano que a gente não conseguiu passar de fase, mais uma vez pelo mesmo adversário”, lamentou. Ele lembrou que o Maranhão Atlético Clube (MAC), responsável pela eliminação, conquistou o acesso para a Série C. “O MAC acessou a Série C, significa que a Tuna, passando por ele, teria essa oportunidade também, mas isso é futebol.”

Veja a camisa do clube em homenagem ao Círio:



Para 2025, a diretoria já trabalha na reestruturação do elenco. “Esse ano estamos nos planejando, primeiro encerrando os contratos passados, para fazer novos contratos e a Tuna montar um plantel mais competitivo e, quem sabe, chegar na Série C”, afirmou o presidente.

Miltoniel também comentou sobre as obras no estádio Francisco Vasques, o Souza, viabilizadas com recursos destinados pela CBF. “Essa semana recebemos um ofício da federação. O projeto realizado é um projeto em que a Tuna não vai receber o dinheiro. A gente vai fazer os orçamentos e a federação vai fazer a execução, fazendo o pagamento por etapa”, explicou. Segundo ele, as reformas devem começar em breve. “Possivelmente já no final de outubro a gente deva estar começando alguma obra nesse sentido.”