Presidente da Tuna diz que outro clube contratou técnico com quem o time negociava Presente no lançamento das camisas especiais do Círio, Miltoniel Santos admite frustração pela eliminação na Série D, promete elenco mais competitivo e confirma início das reformas no Souza até o fim de outubro O Liberal 16.09.25 20h43 O presidente da Tuna Luso Brasileira, Miltoniel Santos, revelou nesta segunda-feira (16) que o clube esteve perto de acertar com um novo técnico para a temporada de 2025, mas acabou sendo surpreendido por outro time, que se antecipou e fechou com o treinador. A informação foi dada durante o evento de lançamento dos uniformes especiais dos clubes paraenses em homenagem ao Círio de Nazaré, realizado pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN). VEJA MAIS Aguilera defende retorno do Paysandu à Curuzu: 'Nossa energia é maior lá' Presente no lançamento das camisas especiais do Círio, dirigente explicou que a mudança se deve a um entendimento interno de que o time rende mais jogando em seu tradicional caldeirão 'Virada de chave': presidente do Paysandu confia em reação na Série B e aposta em Márcio Fernandes Roger Aguilera acredita que a experiência do treinador pode ser decisiva para evitar o rebaixamento “Ainda não, estamos nas conversas. Tinha, mas chegaram na frente, levaram. Mas é assim, futebol é isso”, disse Miltoniel. O dirigente preferiu não revelar o nome do profissional. Eliminada na fase de mata-mata da Série D deste ano, a Tuna ficou novamente pelo caminho diante do mesmo adversário. “Mais um ano que a gente não conseguiu passar de fase, mais uma vez pelo mesmo adversário”, lamentou. Ele lembrou que o Maranhão Atlético Clube (MAC), responsável pela eliminação, conquistou o acesso para a Série C. “O MAC acessou a Série C, significa que a Tuna, passando por ele, teria essa oportunidade também, mas isso é futebol.” Veja a camisa do clube em homenagem ao Círio: Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Para 2025, a diretoria já trabalha na reestruturação do elenco. “Esse ano estamos nos planejando, primeiro encerrando os contratos passados, para fazer novos contratos e a Tuna montar um plantel mais competitivo e, quem sabe, chegar na Série C”, afirmou o presidente. Miltoniel também comentou sobre as obras no estádio Francisco Vasques, o Souza, viabilizadas com recursos destinados pela CBF. “Essa semana recebemos um ofício da federação. O projeto realizado é um projeto em que a Tuna não vai receber o dinheiro. A gente vai fazer os orçamentos e a federação vai fazer a execução, fazendo o pagamento por etapa”, explicou. Segundo ele, as reformas devem começar em breve. "Possivelmente já no final de outubro a gente deva estar começando alguma obra nesse sentido." 