Fontenay x PSG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/12) pela Copa da França Vendée Fontenay e Paris Saint-Germain jogam pela Copa da França hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 20.12.25 16h00 O PSG vem de uma vitória sobre o Flamengo na Copa Intercontinental (L. Valroff/ PSG) Fontenay x Paris Saint-Germain disputam hoje, sábado (20/12), a 1° rodada da Copa da França. O jogo está programado para as 17h (horário de Brasília), no Stade de la Beaujoire, em Nantes, França. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Fontenay x PSG ao vivo? A partida será transmitida ao vivo pela SportyNet Brasil, no Youtube, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, o Vendée Fontenay passou por uma vitória nos pênaltis contra Chamalières, após empate sem gols, e outra de 4 a 1 sobre o Châteauroux. O PSG perdeu para o Mônaco por 1 a 0, goleou o Rennes por 5 a 0, empatou sem gols com o Athletic Bilbao, venceu o Metz por 3 a 2 e venceu o Flamengo nos pênaltis. Fontenay x PSG: prováveis escalações Marrocos: N. Renou; Ernault, Moisdon, Leriche; Bremond, Vinet, Belbachir, Bisleau; Keita, Millimono, Diawara. Comores: Lucas Chevalier; Zaire-Emery, Illia Zabarnyi, Beraldo, Lucas Hernández; João Neves, Vitinha, Senny Mayulu; Barcola, Ibrahim Mbaye, Gonçalo Ramos. FICHA TÉCNICA Vendée Fontenay x Paris Saint-Germain Copa Africana de Nações Local: Stade de la Beaujoire, em Nantes, França Data/Horário: 20 de dezembro de 2025, 17h