Fontenay x PSG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/12) pela Copa da França

Vendée Fontenay e Paris Saint-Germain jogam pela Copa da França hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Thalles Leal
fonte

O PSG vem de uma vitória sobre o Flamengo na Copa Intercontinental (L. Valroff/ PSG)

Fontenay x Paris Saint-Germain disputam hoje, sábado (20/12), a 1° rodada da Copa da França. O jogo está programado para as 17h (horário de Brasília), no Stade de la Beaujoire, em Nantes, França. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Fontenay x PSG ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pela SportyNet Brasil, no Youtube, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Vendée Fontenay passou por uma vitória nos pênaltis contra Chamalières, após empate sem gols, e outra de 4 a 1 sobre o Châteauroux.

O PSG perdeu para o Mônaco por 1 a 0, goleou o Rennes por 5 a 0, empatou sem gols com o Athletic Bilbao, venceu o Metz por 3 a 2 e venceu o Flamengo nos pênaltis.

Fontenay x PSG: prováveis escalações

Marrocos: N. Renou; Ernault, Moisdon, Leriche; Bremond, Vinet, Belbachir, Bisleau; Keita, Millimono, Diawara.

Comores: Lucas Chevalier; Zaire-Emery, Illia Zabarnyi, Beraldo, Lucas Hernández; João Neves, Vitinha, Senny Mayulu; Barcola, Ibrahim Mbaye, Gonçalo Ramos.

FICHA TÉCNICA
Vendée Fontenay x Paris Saint-Germain
Copa Africana de Nações
Local: Stade de la Beaujoire, em Nantes, França
Data/Horário: 20 de dezembro de 2025, 17h

