Futebol: veja quem joga hoje, domingo (21/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Copa Africana de Nações, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo Thalles Leal 21.12.25 7h00 Às 18h, Vasco e Corinthians jogarão a volta da final da Copa do Brasil (Rodrigo Coca/ X/ @Corinthians) Os jogos de hoje, neste domingo (21/12), incluem partidas pela Copa do Brasil, Copa Africana de Nações, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais. Às 15h45, o Marrocos enfrentará o Comores pela Copa Africana de Nações. Já às 18h, o Vasco enfrentará o Corinthians pela final da Copa do Brasil. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Alemão - Bundesliga Mainz x St. Pauli - 11h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Heidenheim x Bayern de Munique - 13h30 - SporTV, CazéTV e OneFootball Campeonato Espanhol - La Liga Girona x Atlético Madrid - 10h - ESPN e Disney+ Villarreal x Barcelona - 12h15 - ESPN e Disney+ Elche x Rayo Vallecano - 14h30 - ESPN 4 e Disney+ Betis x Getafe - 17h - Disney+ Campeonato Inglês - Premier League Aston Villa x Manchester United - 13h30 - Disney+ Campeonato Italiano Cagliari x Pisa - 08h30 - Disney+ Sassuolo x Torino - 11h - Disney+ Fiorentina x Udinese - 14h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+ Genoa x Atalanta - 16h45 - ESPN e Disney+ Campeonato Português AVS SAD x Nacional - 12h30 - Sem informações Tondela x Casa Pia - 15h - Sem informações Santa Clara x Arouca - 17h30 - Sem informações Copa Africana de Nações Marrocos x Comores - 15h45 - Bandplay, Band e Bandsports Copa do Brasil Vasco x Corinthians - 18h - SporTV, Premiere, TV Globo, Amazon Prime Video, Globoplay e GeTV Onde assistir ao jogo de Vasco e Corinthians; veja o horário O jogo entre Vasco da Gama x Corinthians terá transmissão ao vivo pela SporTV, Premiere, TV Globo, Amazon Prime Video, Globoplay e GeTV, às 18h. Onde assistir ao jogo de Marrocos e Comores; veja o horário O jogo entre Marrocos x Comores terá transmissão ao vivo pela Band, Bandsports e Bandplay, às 15h45. Onde assistir ao jogo de Villarreal e Barcelona; veja o horário O jogo entre Villarreal x Barcelona terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 12h15. Onde assistir ao jogo de Aston Villa e Manchester United; veja o horário O jogo entre Aston Villa x United terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 13h30. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? 18h - Vasco x Corinthians - Copa do Brasil Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? 15h45 - Marrocos x Comores - Copa Africana das Nações Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports 15h45 - Marrocos x Comores - Copa Africana das Nações TNT Nenhum jogo vai passar na TNT neste domingo. ESPN 10h - Girona x Atlético Madrid - La Liga 12h15 - Villarreal x Barcelona - La Liga 14h30 - Elche x Rayo Vallecano - La Liga 16h45 - Genoa x Atalanta - Campeonato Italiano SporTV 13h30 - Heidenheim x Bayern de Munique - Bundesliga 18h - Vasco x Corinthians - Copa do Brasil Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste domingo. Disney+ 08h30 - Cagliari x Pisa - Campeonato Italiano 10h - Girona x Atlético Madrid - La Liga 11h - Sassuolo x Torino - Campeonato Italiano 12h15 - Villarreal x Barcelona - La Liga 13h30 - Aston Villa x Manchester United - Premier League 14h - Fiorentina x Udinese - Campeonato Italiano 14h30 - Elche x Rayo Vallecano - La Liga 16h45 - Genoa x Atalanta - Campeonato Italiano 17h - Betis x Getafe - La Liga Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere neste domingo. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN neste domingo. OneFootball 11h30 - Mainz x St. Pauli - Bundesliga 13h30 - Heidenheim x Bayern de Munique - Bundesliga Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ neste domingo. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste domingo. 