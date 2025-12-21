Capa Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, domingo (21/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa do Brasil, Copa Africana de Nações, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

Thalles Leal
fonte

Às 18h, Vasco e Corinthians jogarão a volta da final da Copa do Brasil (Rodrigo Coca/ X/ @Corinthians)

Os jogos de hoje, neste domingo (21/12), incluem partidas pela Copa do Brasil, Copa Africana de Nações, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais.

Às 15h45, o Marrocos enfrentará o Comores pela Copa Africana de Nações. Já às 18h, o Vasco enfrentará o Corinthians pela final da Copa do Brasil.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

  1. Mainz x St. Pauli - 11h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball
  2. Heidenheim x Bayern de Munique - 13h30 - SporTV, CazéTV e OneFootball

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Girona x Atlético Madrid - 10h - ESPN e Disney+
  2. Villarreal x Barcelona - 12h15 - ESPN e Disney+
  3. Elche x Rayo Vallecano - 14h30 - ESPN 4 e Disney+
  4. Betis x Getafe - 17h - Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

  1. Aston Villa x Manchester United - 13h30 - Disney+

Campeonato Italiano

  1. Cagliari x Pisa - 08h30 - Disney+
  2. Sassuolo x Torino - 11h - Disney+
  3. Fiorentina x Udinese - 14h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+
  4. Genoa x Atalanta - 16h45 - ESPN e Disney+

Campeonato Português

  1. AVS SAD x Nacional - 12h30 - Sem informações
  2. Tondela x Casa Pia - 15h - Sem informações
  3. Santa Clara x Arouca - 17h30 - Sem informações

Copa Africana de Nações

  1. Marrocos x Comores - 15h45 - Bandplay, Band e Bandsports

Copa do Brasil

  1. Vasco x Corinthians - 18h - SporTV, Premiere, TV Globo, Amazon Prime Video, Globoplay e GeTV

Onde assistir ao jogo de Vasco e Corinthians; veja o horário

O jogo entre Vasco da Gama x Corinthians terá transmissão ao vivo pela SporTV, Premiere, TV Globo, Amazon Prime Video, Globoplay e GeTV, às 18h.

Onde assistir ao jogo de Marrocos e Comores; veja o horário

O jogo entre Marrocos x Comores terá transmissão ao vivo pela Band, Bandsports e Bandplay, às 15h45.

Onde assistir ao jogo de Villarreal e Barcelona; veja o horário

O jogo entre Villarreal x Barcelona terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 12h15.

Onde assistir ao jogo de Aston Villa e Manchester United; veja o horário

O jogo entre Aston Villa x United terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 13h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

  1. 18h - Vasco x Corinthians - Copa do Brasil

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

  1. 15h45 - Marrocos x Comores - Copa Africana das Nações

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

  1. 15h45 - Marrocos x Comores - Copa Africana das Nações

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste domingo.

ESPN

  1. 10h - Girona x Atlético Madrid - La Liga
  2. 12h15 - Villarreal x Barcelona - La Liga
  3. 14h30 - Elche x Rayo Vallecano - La Liga
  4. 16h45 - Genoa x Atalanta - Campeonato Italiano

SporTV

  1. 13h30 - Heidenheim x Bayern de Munique - Bundesliga
  2. 18h - Vasco x Corinthians - Copa do Brasil

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste domingo.

Disney+

  1. 08h30 - Cagliari x Pisa - Campeonato Italiano
  2. 10h - Girona x Atlético Madrid - La Liga
  3. 11h - Sassuolo x Torino - Campeonato Italiano
  4. 12h15 - Villarreal x Barcelona - La Liga
  5. 13h30 - Aston Villa x Manchester United - Premier League
  6. 14h - Fiorentina x Udinese - Campeonato Italiano
  7. 14h30 - Elche x Rayo Vallecano - La Liga
  8. 16h45 - Genoa x Atalanta - Campeonato Italiano
  9. 17h - Betis x Getafe - La Liga

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere neste domingo.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste domingo.

OneFootball

  1. 11h30 - Mainz x St. Pauli - Bundesliga
  2. 13h30 - Heidenheim x Bayern de Munique - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ neste domingo.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste domingo.

