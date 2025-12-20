Real Madrid x Sevilla: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/12) por La Liga

Real Madrid x Sevilla disputam hoje, sábado (20/12), a 17° rodada do Campeonato Espanhol 2025, La Liga. O jogo inicia às 17h (horário de Brasília), no Estadio Santiago Bernabéu, em Madrid, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Real Madrid x Sevilla ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Sevilla é o 9° colocado de La Liga e acumula 6 vitórias, 2 empates, 8 derrotas, 24 gols marcados e 24 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Já o Real Madrid é vice-líder e soma 12 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 34 gols marcados e 16 gols sofridos. A equipe passou por 2 vitórias, 2 emaptes e 1 derrota nas últimas rodadas.

Real Madrid x Sevilla: prováveis escalações

Real Madrid: Thibaut Courtois; Fran García, Antônio Rudiger, Raul Asencio e Federico Valverde; Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham e Arda Güler; Vinicius Júnior, Kylian Mbappé e Rodrygo. Técnico: Xabi Alonso.

Sevilla: Odisseas Vlachodimos; Andrés Castrín, Nemanja Gudelj e Fabio Cardoso; Oso, Batista Mendy, Lucien Agoumé e José Ángel Carmona; Djibril Sow; Isaac Romero e Peque Fernández. Técnico: Matias Almeyda.

FICHA TÉCNICA

Real Madrid x Sevilla

Campeonato Espanhol - La Liga

Local: Estadio Santiago Bernabéu, em Madrid, Espanha

Data/Horário: 20 de dezembro de 2025, 17h