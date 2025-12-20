Real Madrid x Sevilla: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/12) por La Liga Real Madrid e Sevilla jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 20.12.25 16h00 Real Madrid soma 19 pontos a mais que o Sevilla em La Liga (X/ @realmadrid) Real Madrid x Sevilla disputam hoje, sábado (20/12), a 17° rodada do Campeonato Espanhol 2025, La Liga. O jogo inicia às 17h (horário de Brasília), no Estadio Santiago Bernabéu, em Madrid, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Real Madrid x Sevilla ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Sevilla é o 9° colocado de La Liga e acumula 6 vitórias, 2 empates, 8 derrotas, 24 gols marcados e 24 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Real Madrid é vice-líder e soma 12 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 34 gols marcados e 16 gols sofridos. A equipe passou por 2 vitórias, 2 emaptes e 1 derrota nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (20/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, La Liga, Campeonato Inglês, Série A italiana e Campeonato Português movimentam o futebol neste sábado Fontenay x PSG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/12) pela Copa da França Vendée Fontenay e Paris Saint-Germain jogam pela Copa da França hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Real Madrid x Sevilla: prováveis escalações Real Madrid: Thibaut Courtois; Fran García, Antônio Rudiger, Raul Asencio e Federico Valverde; Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham e Arda Güler; Vinicius Júnior, Kylian Mbappé e Rodrygo. Técnico: Xabi Alonso. Sevilla: Odisseas Vlachodimos; Andrés Castrín, Nemanja Gudelj e Fabio Cardoso; Oso, Batista Mendy, Lucien Agoumé e José Ángel Carmona; Djibril Sow; Isaac Romero e Peque Fernández. Técnico: Matias Almeyda. FICHA TÉCNICA Real Madrid x Sevilla Campeonato Espanhol - La Liga Local: Estadio Santiago Bernabéu, em Madrid, Espanha Data/Horário: 20 de dezembro de 2025, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Real Madrid Sevilla jogos de hoje La Liga 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa da França Fontenay x PSG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/12) pela Copa da França Vendée Fontenay e Paris Saint-Germain jogam pela Copa da França hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 20.12.25 16h00 Campeonato Espanhol Real Madrid x Sevilla: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/12) por La Liga Real Madrid e Sevilla jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 20.12.25 16h00 Campeonato Alemão Hamburg x Eintracht: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19/12) pela Bundesliga Hamburg e Eintracht Frankfurt jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 20.12.25 10h30 Campeonato Inglês Newcastle x Chelsea: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (20/12) pela Premier League Newcastle e Chelsea jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 20.12.25 8h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (20/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, La Liga, Campeonato Inglês, Série A italiana e Campeonato Português movimentam o futebol neste sábado 20.12.25 7h00 JUSTIÇA Rossi processa Paysandu e pede indenização milionária, diz jornalista De acordo com o jornalista Michel Anderson, não houve interesse da diretoria em manter o atacante, mesmo após o jogador sinalizar a possibilidade de reduzir o salário pela metade 18.12.25 14h21 FUTEBOL 'Matador de Lobos'? Nome do técnico do Remo possui significado provocativo ao Paysandu O técnico Juan Carlos Osorio foi contratado pelo Remo para comandar a equipe na temporada 2026 19.12.25 11h36 FUTEBOL Paysandu rescinde contrato com atacante campeão com o clube; jogador se despede nas redes A diretoria bicolor decidiu encerrar o contrato com o atacante Marlon, que estava na sua segunda passagem pelo Paysandu 20.12.25 19h22