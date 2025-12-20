Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Real Madrid x Sevilla: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/12) por La Liga

Real Madrid e Sevilla jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

Real Madrid soma 19 pontos a mais que o Sevilla em La Liga (X/ @realmadrid)

Real Madrid x Sevilla disputam hoje, sábado (20/12), a 17° rodada do Campeonato Espanhol 2025La Liga. O jogo inicia às 17h (horário de Brasília), no Estadio Santiago Bernabéu, em Madrid, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Real Madrid x Sevilla ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Sevilla é o 9° colocado de La Liga e acumula 6 vitórias, 2 empates, 8 derrotas, 24 gols marcados e 24 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Já o Real Madrid é vice-líder e soma 12 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 34 gols marcados e 16 gols sofridos. A equipe passou por 2 vitórias, 2 emaptes e 1 derrota nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, sábado (20/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Campeonato Alemão, La Liga, Campeonato Inglês, Série A italiana e Campeonato Português movimentam o futebol neste sábado

image Fontenay x PSG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/12) pela Copa da França
Vendée Fontenay e Paris Saint-Germain jogam pela Copa da França hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Real Madrid x Sevilla: prováveis escalações

Real Madrid: Thibaut Courtois; Fran García, Antônio Rudiger, Raul Asencio e Federico Valverde; Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham e Arda Güler; Vinicius Júnior, Kylian Mbappé e Rodrygo. Técnico: Xabi Alonso.

Sevilla: Odisseas Vlachodimos; Andrés Castrín, Nemanja Gudelj e Fabio Cardoso; Oso, Batista Mendy, Lucien Agoumé e José Ángel Carmona; Djibril Sow; Isaac Romero e Peque Fernández. Técnico: Matias Almeyda.

FICHA TÉCNICA
Real Madrid x Sevilla
Campeonato Espanhol - La Liga
Local: Estadio Santiago Bernabéu, em Madrid, Espanha
Data/Horário: 20 de dezembro de 2025, 17h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Real Madrid

Sevilla

jogos de hoje

La Liga 2025
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Copa da França

Fontenay x PSG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/12) pela Copa da França

Vendée Fontenay e Paris Saint-Germain jogam pela Copa da França hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

20.12.25 16h00

Campeonato Espanhol

Real Madrid x Sevilla: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/12) por La Liga

Real Madrid e Sevilla jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

20.12.25 16h00

Campeonato Alemão

Hamburg x Eintracht: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19/12) pela Bundesliga

Hamburg e Eintracht Frankfurt jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

20.12.25 10h30

Campeonato Inglês

Newcastle x Chelsea: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (20/12) pela Premier League

Newcastle e Chelsea jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

20.12.25 8h30

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (20/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Alemão, La Liga, Campeonato Inglês, Série A italiana e Campeonato Português movimentam o futebol neste sábado

20.12.25 7h00

JUSTIÇA

Rossi processa Paysandu e pede indenização milionária, diz jornalista

De acordo com o jornalista Michel Anderson, não houve interesse da diretoria em manter o atacante, mesmo após o jogador sinalizar a possibilidade de reduzir o salário pela metade

18.12.25 14h21

FUTEBOL

'Matador de Lobos'? Nome do técnico do Remo possui significado provocativo ao Paysandu

O técnico Juan Carlos Osorio foi contratado pelo Remo para comandar a equipe na temporada 2026

19.12.25 11h36

FUTEBOL

Paysandu rescinde contrato com atacante campeão com o clube; jogador se despede nas redes

A diretoria bicolor decidiu encerrar o contrato com o atacante Marlon, que estava na sua segunda passagem pelo Paysandu

20.12.25 19h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda