Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Newcastle x Chelsea: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (20/12) pela Premier League

Newcastle e Chelsea jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

O Chelsea soma 6 pontos a mais que o Newcastle na Premier League (X/ @ChelseaFC)

Newcastle x Chelsea disputam hoje, sábado (20/12), a 17° rodada da Premier League. O jogo inicia às 09h30 (horário de Brasília), no Estádio St. James' Park, em Newcastle upon Tyne, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Newcastle x Chelsea ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 09h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Chelsea é o 4° colocado da Premier League e acumula 8 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 27 gols marcados e 15 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já o Newcastle ocupa a 12° posição com 6 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, 21 gols marcados e 20 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, sábado (20/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Campeonato Alemão, La Liga, Campeonato Inglês, Série A italiana e Campeonato Português movimentam o futebol neste sábado

Newcastle x Chelsea: prováveis escalações

Newcastle: Aaron Ramsdale; Lewis Miley, Malick Thiaw, Fabian Schär e Lewis Hall; Bruno Guimarães e Sandro Tonali, Joelinton, Anthony Elanga e Anthony Gordon; Nick Woltemade.

Chelsea: Robert Sánchez; Malo Gusto, Trevoh Chalobah, Wesley Fofana e Marc Cucurella; Reece James, Enzo Fernández e Cole Palmer; Alejandro Garnacho, Pedro Neto e João Pedro. Técnico: Enzo Maresca.

FICHA TÉCNICA
Newcastle x Chelsea
Campeonato Inglês - Premier League
Local: Estádio St. James' Park, em Newcastle upon Tyne, Inglaterra
Data/Horário: 20 de dezembro de 2025, 17h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Copa da França

Fontenay x PSG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/12) pela Copa da França

Vendée Fontenay e Paris Saint-Germain jogam pela Copa da França hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

20.12.25 16h00

Campeonato Espanhol

Real Madrid x Sevilla: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/12) por La Liga

Real Madrid e Sevilla jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

20.12.25 16h00

Campeonato Alemão

Hamburg x Eintracht: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19/12) pela Bundesliga

Hamburg e Eintracht Frankfurt jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

20.12.25 10h30

Campeonato Inglês

Newcastle x Chelsea: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (20/12) pela Premier League

Newcastle e Chelsea jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

20.12.25 8h30

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (20/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Alemão, La Liga, Campeonato Inglês, Série A italiana e Campeonato Português movimentam o futebol neste sábado

20.12.25 7h00

JUSTIÇA

Rossi processa Paysandu e pede indenização milionária, diz jornalista

De acordo com o jornalista Michel Anderson, não houve interesse da diretoria em manter o atacante, mesmo após o jogador sinalizar a possibilidade de reduzir o salário pela metade

18.12.25 14h21

FUTEBOL

'Matador de Lobos'? Nome do técnico do Remo possui significado provocativo ao Paysandu

O técnico Juan Carlos Osorio foi contratado pelo Remo para comandar a equipe na temporada 2026

19.12.25 11h36

FUTEBOL

Paysandu rescinde contrato com atacante campeão com o clube; jogador se despede nas redes

A diretoria bicolor decidiu encerrar o contrato com o atacante Marlon, que estava na sua segunda passagem pelo Paysandu

20.12.25 19h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda