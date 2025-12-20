Newcastle x Chelsea: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (20/12) pela Premier League Newcastle e Chelsea jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 20.12.25 8h30 O Chelsea soma 6 pontos a mais que o Newcastle na Premier League (X/ @ChelseaFC) Newcastle x Chelsea disputam hoje, sábado (20/12), a 17° rodada da Premier League. O jogo inicia às 09h30 (horário de Brasília), no Estádio St. James' Park, em Newcastle upon Tyne, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Newcastle x Chelsea ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 09h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Chelsea é o 4° colocado da Premier League e acumula 8 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 27 gols marcados e 15 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Newcastle ocupa a 12° posição com 6 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, 21 gols marcados e 20 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (20/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, La Liga, Campeonato Inglês, Série A italiana e Campeonato Português movimentam o futebol neste sábado Newcastle x Chelsea: prováveis escalações Newcastle: Aaron Ramsdale; Lewis Miley, Malick Thiaw, Fabian Schär e Lewis Hall; Bruno Guimarães e Sandro Tonali, Joelinton, Anthony Elanga e Anthony Gordon; Nick Woltemade. Chelsea: Robert Sánchez; Malo Gusto, Trevoh Chalobah, Wesley Fofana e Marc Cucurella; Reece James, Enzo Fernández e Cole Palmer; Alejandro Garnacho, Pedro Neto e João Pedro. Técnico: Enzo Maresca. FICHA TÉCNICA Newcastle x Chelsea Campeonato Inglês - Premier League Local: Estádio St. James' Park, em Newcastle upon Tyne, Inglaterra Data/Horário: 20 de dezembro de 2025, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa da França Fontenay x PSG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/12) pela Copa da França Vendée Fontenay e Paris Saint-Germain jogam pela Copa da França hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 20.12.25 16h00 Campeonato Espanhol Real Madrid x Sevilla: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/12) por La Liga Real Madrid e Sevilla jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 20.12.25 16h00 Campeonato Alemão Hamburg x Eintracht: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19/12) pela Bundesliga Hamburg e Eintracht Frankfurt jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 20.12.25 10h30 Campeonato Inglês Newcastle x Chelsea: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (20/12) pela Premier League Newcastle e Chelsea jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 20.12.25 8h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (20/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, La Liga, Campeonato Inglês, Série A italiana e Campeonato Português movimentam o futebol neste sábado 20.12.25 7h00 JUSTIÇA Rossi processa Paysandu e pede indenização milionária, diz jornalista De acordo com o jornalista Michel Anderson, não houve interesse da diretoria em manter o atacante, mesmo após o jogador sinalizar a possibilidade de reduzir o salário pela metade 18.12.25 14h21 FUTEBOL 'Matador de Lobos'? Nome do técnico do Remo possui significado provocativo ao Paysandu O técnico Juan Carlos Osorio foi contratado pelo Remo para comandar a equipe na temporada 2026 19.12.25 11h36 FUTEBOL Paysandu rescinde contrato com atacante campeão com o clube; jogador se despede nas redes A diretoria bicolor decidiu encerrar o contrato com o atacante Marlon, que estava na sua segunda passagem pelo Paysandu 20.12.25 19h22