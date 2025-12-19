Estoril x Braga: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (19/12) pela Liga Portugal Estoril e Braga jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje Thalles Leal 19.12.25 16h15 Braga soma 11 pontos a mais que o Estoril no Campeonato Português (X/ @SCBragaOficial) Estoril x Braga disputam hoje, sexta-feira (19/12), a 15° rodada da Liga Portugal. O jogo acontece às 17h15 (horário de Brasília), no Estádio António Coimbra da Mota, em Alcabideche, Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações: Onde assistir Estoril x Braga ao vivo? A partida será transmitida ao vivo pela Disney+, a partir das 17h15 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Braga é o 5° colocado da Liga Portugal e acumula 7 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, 26 gols marcados e 12 gols sofridos. O time está em uma sequência de 4 vitórias pelo Campeonato Português. Já o Estoril está em 13° lugar com 3 vitórias, 5 empates, 6 derrotas, 22 gols marcados e 25 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (19/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Supercopa Italiana, Campeonato Alemão e Campeonato Português movimentam o futebol nesta sexta-feira Borussia x Mönchengladbach: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19/12) pela Bundesliga Borussia Dortmund e Borussia Mönchengladbach jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Valencia x Mallorca: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/12) por La Liga Valencia e Mallorca jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Estoril x Braga: prováveis escalações Estoril: Sem informações. Braga: Sem informações. FICHA TÉCNICA Estoril x Braga Campeonato Português Local: Estádio António Coimbra da Mota, em Alcabideche, Portugal Data/Horário: 19 de dezembro de 2025, 17h15 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave braga Estoril Campeonato Português jogos de hoje Liga Portugal COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Português Estoril x Braga: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (19/12) pela Liga Portugal Estoril e Braga jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 19.12.25 16h15 Campeonato Espanhol Valencia x Mallorca: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/12) por La Liga Valencia e Mallorca jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 19.12.25 16h00 Campeonato Alemão Borussia x Mönchengladbach: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19/12) pela Bundesliga Borussia Dortmund e Borussia Mönchengladbach jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 19.12.25 15h30 Supercopa da Itália Bologna x Inter: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (19/12) pela Supercopa Italiana Bologna e Inter de Milão jogam pela Supercopa da Itália hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 19.12.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES REFORÇO Remo contrata o atacante Alef Manga como reforço para a temporada 2026 Atacante de 31 anos, ex-Avaí, assinou contrato por um ano e chega para reforçar o Leão Azul na disputa da Série A de 2026 19.12.25 20h57 JUSTIÇA Rossi processa Paysandu e pede indenização milionária, diz jornalista De acordo com o jornalista Michel Anderson, não houve interesse da diretoria em manter o atacante, mesmo após o jogador sinalizar a possibilidade de reduzir o salário pela metade 18.12.25 14h21 Futebol Defesa de Daniel Alves apresenta recurso por liberdade provisória e ele diz: 'Aceito o que vier' Advogado do jogador que responde por acusação de agressão sexual tem até a próxima terça para apresentar recurso, mas o fará já nesta segunda. "La Vanguardia" tem acesso a declarações do lateral 30.01.23 11h34 MENSAGEM 'Sou gay': Iker Casillas, ídolo do Real Madrid e campeão do mundo em 2010, assume homossexualidade Aposentado desde 2020, ex-goleiro se declara por meio de postagem nas redes sociais na manhã deste domingo 09.10.22 10h19