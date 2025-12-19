Estoril x Braga: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (19/12) pela Liga Portugal

Estoril x Braga disputam hoje, sexta-feira (19/12), a 15° rodada da Liga Portugal. O jogo acontece às 17h15 (horário de Brasília), no Estádio António Coimbra da Mota, em Alcabideche, Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

Onde assistir Estoril x Braga ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pela Disney+, a partir das 17h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Braga é o 5° colocado da Liga Portugal e acumula 7 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, 26 gols marcados e 12 gols sofridos. O time está em uma sequência de 4 vitórias pelo Campeonato Português.

Já o Estoril está em 13° lugar com 3 vitórias, 5 empates, 6 derrotas, 22 gols marcados e 25 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Estoril x Braga: prováveis escalações

Estoril: Sem informações.

Braga: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Estoril x Braga

Campeonato Português

Local: Estádio António Coimbra da Mota, em Alcabideche, Portugal

Data/Horário: 19 de dezembro de 2025, 17h15