Valencia x Mallorca: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/12) por La Liga

Valencia x Mallorca disputam hoje, sexta-feira (19/12), a 17° rodada do Campeonato Espanhol 2025, La Liga. O jogo ocorre às 17h (horário de Brasília), no Estádio de Mestalla, em Valência, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Valencia x Mallorca ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Mallorca é o 14° colocado de La Liga e soma 4 vitórias, 5 empates, 7 derrotas, 18 gols marcados e 23 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já o Valencia está em 14° lugar com 3 vitórias, 6 empates, 7 derrotas, 15 gols marcados e 25 gols sofridos. A equipe passou por 1 vitória, 3 empates e 1 derrota nas últimas rodadas.

Valencia x Mallorca: prováveis escalações

Valencia: Agirrezabala; Foulquier, Tarrega, Copete, Vazquez; Correia, Ugrinic, Pepelu, Almeida; Lopez, Duro.

Mallorca: Roman; Maffeo, Valjent, Raillo, Mojica; Aguado, Samu; Joseph, Darder, Virgili; Muriqi.

FICHA TÉCNICA

Valencia x Mallorca

Campeonato Espanhol - La Liga

Local: Estádio de Mestalla, em Valência, Espanha

Data/Horário: 19 de dezembro de 2025, 17h