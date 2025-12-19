Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Valencia x Mallorca: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/12) por La Liga

Valencia e Mallorca jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

O Mallorca soma só 2 pontos a mais que o Valencia em La Liga (X/ @RCD_Mallorca)

Valencia x Mallorca disputam hoje, sexta-feira (19/12), a 17° rodada do Campeonato Espanhol 2025La Liga. O jogo ocorre às 17h (horário de Brasília), no Estádio de Mestalla, em Valência, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Valencia x Mallorca ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Mallorca é o 14° colocado de La Liga e soma 4 vitórias, 5 empates, 7 derrotas, 18 gols marcados e 23 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já o Valencia está em 14° lugar com 3 vitórias, 6 empates, 7 derrotas, 15 gols marcados e 25 gols sofridos. A equipe passou por 1 vitória, 3 empates e 1 derrota nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (19/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo
La Liga, Supercopa Italiana, Campeonato Alemão e Campeonato Português movimentam o futebol nesta sexta-feira

image Borussia x Mönchengladbach: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19/12) pela Bundesliga
Borussia Dortmund e Borussia Mönchengladbach jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

image Bologna x Inter: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (19/12) pela Supercopa Italiana
Bologna e Inter de Milão jogam pela Supercopa da Itália hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Valencia x Mallorca: prováveis escalações

Valencia: Agirrezabala; Foulquier, Tarrega, Copete, Vazquez; Correia, Ugrinic, Pepelu, Almeida; Lopez, Duro.

Mallorca: Roman; Maffeo, Valjent, Raillo, Mojica; Aguado, Samu; Joseph, Darder, Virgili; Muriqi.

FICHA TÉCNICA
Valencia x Mallorca
Campeonato Espanhol - La Liga
Local: Estádio de Mestalla, em Valência, Espanha
Data/Horário: 19 de dezembro de 2025, 17h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Valencia

Mallorca

La Liga 2025

jogos de hoje
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Campeonato Português

Estoril x Braga: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (19/12) pela Liga Portugal

Estoril e Braga jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje

19.12.25 16h15

Campeonato Espanhol

Valencia x Mallorca: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/12) por La Liga

Valencia e Mallorca jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

19.12.25 16h00

Campeonato Alemão

Borussia x Mönchengladbach: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19/12) pela Bundesliga

Borussia Dortmund e Borussia Mönchengladbach jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

19.12.25 15h30

Supercopa da Itália

Bologna x Inter: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (19/12) pela Supercopa Italiana

Bologna e Inter de Milão jogam pela Supercopa da Itália hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

19.12.25 15h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

REFORÇO

Remo contrata o atacante Alef Manga como reforço para a temporada 2026

Atacante de 31 anos, ex-Avaí, assinou contrato por um ano e chega para reforçar o Leão Azul na disputa da Série A de 2026

19.12.25 20h57

JUSTIÇA

Rossi processa Paysandu e pede indenização milionária, diz jornalista

De acordo com o jornalista Michel Anderson, não houve interesse da diretoria em manter o atacante, mesmo após o jogador sinalizar a possibilidade de reduzir o salário pela metade

18.12.25 14h21

Futebol

Defesa de Daniel Alves apresenta recurso por liberdade provisória e ele diz: 'Aceito o que vier'

Advogado do jogador que responde por acusação de agressão sexual tem até a próxima terça para apresentar recurso, mas o fará já nesta segunda. "La Vanguardia" tem acesso a declarações do lateral

30.01.23 11h34

MENSAGEM

'Sou gay': Iker Casillas, ídolo do Real Madrid e campeão do mundo em 2010, assume homossexualidade

Aposentado desde 2020, ex-goleiro se declara por meio de postagem nas redes sociais na manhã deste domingo

09.10.22 10h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda