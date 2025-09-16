Capa Jornal Amazônia
Fé e futebol: clubes lançam camisas do Círio 2025 em Belém

Além dos times paraenses tradicionais, o Vasco da Gama entrou para a história como o primeiro clube fora do Pará a participar da homenagem a Nossa Senhora de Nazaré. Camisas já estão à venda.

O Liberal

O clima do Círio de Nazaré se misturou ao futebol e tomou conta da Casa de Plácido, em Belém, na noite desta terça-feira (16). Paysandu, Remo e Tuna Luso apresentaram oficialmente suas camisas comemorativas de 2025, e o Vasco da Gama, do Rio de Janeiro, se tornou o primeiro clube não paraense a integrar a tradição, sendo a grande novidade desse ano. O lançamento reuniu torcedores, dirigentes e convidados.

A iniciativa integra o Projeto Selo do Círio, lançado pela Diretoria da Festa de Nazaré, que une esporte, devoção e solidariedade. Parte da renda obtida com as vendas será destinada às obras sociais da Paróquia de Nazaré e à realização do Círio. As camisas já estão disponíveis nas lojas oficiais de cada clube e no site do Círio.

Vasco faz estreia histórica

O Vasco apresentou um modelo branco com detalhes dourados, que simbolizam luz e devoção. O escudo cruzmaltino aparece ao lado de uma ilustração delicada de Nossa Senhora de Nazaré. “Ao trazer essa iniciativa para Belém, buscamos estreitar laços com a comunidade paraense e reconhecer a importância histórica e religiosa do Círio”, disse Carlos Amodeo, CEO do Vasco SAF. O manto estará à venda no site oficial do Círio a partir desta quarta-feira (17) e, em outubro, também nas lojas vascaínas em todo o Brasil.

A cantora Lexa foi escolhida para estrelar a campanha de lançamento. Vascaína, católica e com fortes raízes no Pará, Lexa morou em Belém durante a infância e tem familiares paraenses, o que reforça ainda mais a conexão entre o clube, a festa e a cultura local. "Sua participação simboliza a união entre devoção, música, tradição e a paixão pelo futebol", destacou o clube em suas redes sociais.

Paysandu

image Legenda (Claudio Pinheiro/O Liberal)

O Paysandu manteve a tradição com um modelo predominantemente branco, trazendo a imagem da santa centralizada em azul claro. O clube destacou que o manto “carrega a história e a espiritualidade de milhões que caminham juntos, ano após ano, ao lado de Nossa Senhora”.

Com design pensado para traduzir a caminhada de fé que atravessa gerações, a camisa conecta o sentimento do torcedor bicolor à força mariana de Nossa Senhora de Nazaré. O mote da campanha, “Vestidos pela Fé”, resume esse espírito coletivo: vestir o manto é participar de um momento sagrado que move milhões. “O Círio é parte da manifestação religiosa e cultural do povo paraense. Esta camisa celebra a fé do paraense e o amor pelo Paysandu em um só gesto de pertencimento,” afirma Deivy Leite, CEO da gestora da Lobo.

Durante a apresentação ao público presente, o presidente bicolor, Roger Aguilera, destacou a relação do Paysandu com o Círio. “Desde 2017 que nós lançamos uma camisa temática para homenagear a padroeira dos paraenses. E há quatro anos nós fomos convidados a participar do projeto Selo do Círio, no qual uma parte da verba arrecada é destina às obras de Nazaré. Para nós, é uma honra fazer parte desse movimento e podem sempre contar com a nossa presença nessas ações”, discursou.

Remo

image Legenda (Claudio Pinheiro/O Liberal)

Apresentada pelo artilheiro Pedro Rocha, a camisa do Remo também vem em branco, mas com a berlinda em azul-marinho no centro. O escudo e o selo oficial do Círio completam o desenho. A peça já está à venda nas lojas e no site do clube por R$ 199,90. “Carregar essa camisa é viver a fé, a tradição e a história do nosso povo”, publicou o clube nas redes sociais.

Tuna Luso

A Tuna apostou em uma criação autoral com o tema “Glória”, assinado pela Golkiper. O uniforme traz gola e detalhes dourados, corpo em tom pastel e a imagem do “Glória” no centro. Produzido em tecido EcoDry — equivalente a cinco garrafas PET recicladas por unidade —, o manto celebra o reconhecimento de Nossa Senhora de Nazaré como Rainha da Amazônia, título concedido em 1973.

 

