Flamengo derrota Red Bull Bragantino, vê Palmeiras empatar e pode ser campeão na terça-feira

O Flamengo deu mais um passo neste sábado rumo ao título do Campeonato Brasileiro, ao derrotar o Red Bull Bragantino, por 3 a 0, no Maracanã, em duelo válido pela 35ª rodada. Restando três jogos para o final da competição, a equipe rubro-negra abriu quatro pontos (74 a 70) sobre o Palmeiras, que só empatou com o Fluminense, em São Paulo.

Com estes resultados, o Flamengo poderá ser campeão brasileiro na terça-feira quando o time da Gávea enfrenta o Atlético-MG, em Belo Horizonte, e o Palmeiras encara o Grêmio, no Sul. Uma nova vitória carioca e uma derrota paulista levaria a vantagem do Flamengo para sete pontos, a dois jogos do final.

O barulho ensurdecedor da torcida do Flamengo desde o apito inicial não intimidou o Red Bull Bragantino, que imprimiu forte marcação na saída de bola carioca e se recompôs na defesa com velocidade para se defender.

Mas o Flamengo aumentou muito o ritmo e logo aos sete minutos Arrascaeta já forçou boa defesa de Cleiton. O lance foi aplaudido pelo técnico Filipe Luis.

O Bragantino mostrou que estava disposto a surpreender e, aos 11 minutos, John John criou boa oportunidade, mas não houve finalização. O Flamengo respondeu com Carrascal e o jogo ficou agitado. Cleiton voltou a ser exigido, aos 13, com chute de Cebolinha. Flamengo aumentou a pressão.

Aos 20 minutos, um belo passe de Jorginho 'derrubou' o paredão do Bragantino, mas o chute de Carrascal na rede pelo lado de fora. Foram oito chutes a gol dos rubro-negros, contra nenhum dos paulistas, que não conseguira acertar contra-ataques.

Concentrando suas jogadas pelo lado Juninho Capixaba, o Bragantino conseguiu duas boas jogadas e Gustavo Borges Teva a chance de cabecear livre, após escanteio, mas errou, aos 27 minutos.

O lance serviu para 'acordar' o Flamengo, que voltou a aumentar o ritmo, empurrado sempre pelos gritos vindos das arquibancadas. Mas as jogadas não tinham finalização. Já o Bragantino, aos 32 minutos, chegou com Fabinho, que bateu por cima do travessão de Rossi.

O Flamengo não conseguia converter seu domínio em gols. O time tocava rápido a bola, mas as jogadas paravam em cruzamentos para fáceis defesas de Cleiton. Plata, 'desligado', destoava no setor ofensivo.

Aos 42, a jogada mais plástica foi do Bragantino. Jhon Jhon cruzou da esquerda, após passar mais uma vez por Varela, e Juninho Capixaba acertou 'puxeta' para defesa de Rossi.

O segundo tempo começou frenético. O Flamengo voltou com Bruno Henrique no ataque, mas foi o Bragantino que quase abriu o placar aos três minutos. Danilo quase fez gol contra. O Flamengo respondeu com Carrascal

O Bragantino errou na saída de bola e foi fatal. Jorginho tocou de primeira e Arrascaeta passou fácil pela marcação para abrir o placar, aos cinco minutos, e incendiar o Maracanã.

A vantagem deu tranquilidade e confiança ao Flamengo. O segundo gol não demorou a sair. Cebolinha fez bela jogada pela esquerda e o cruzamento bateu no braço de Hurtado. Pênalti, que Jorginho bateu com categoria para fazer 2 a 0, aos 18 minutos.

A partir daí, virou festa. O Flamengo se tranquilizou, enquanto o Bragantino não teve forças para uma reação. Em uma noite inspirada de Arrascaeta, o uruguaio encontrou Bruno Henrique livre para fazer o terceiro, aos 28 minutos.

Com a vitória garantida, Filipe Luis tirou Arrascaeta e Jorginho. O Flamengo teve chance de ampliar, mas se contentou com a boa vitória e se poupou para terça-feira quando poderá levantar a taça.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 3 X 0 RED BULL BRAGANTINO

FLAMENGO - Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho (Wallace Yan) e Arrascaeta (De la Cruz); Plata (Bruno Henrique), Carrascal (Luiz Araújo) e Everton Cebolinha (Samuel Lino). Técnico: Filipe Luís.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Fabinho (Matheus Fernandes) e Jhon Jhon (Fernando); Gustavinho (Praxedes), Eduardo Sasha (Isidro Pitta) e Lucas Barbosa (Laquintana). Técnico: Vagner Mancini.

CARTÕES AMARELOS - Sasha, Varela, Bruno Henrique e Praxedes.

GOLS - Arrascaeta aos cinco, Jorginho aos 18 e Bruno Henrique aos 28 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Fernando Mendes Nascimento Filho (PA).

RENDA - R$ 5.058.865,00.

PÚBLICO - 68.408 torcedores.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).