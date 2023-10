Martinelli celebra gol em estreia na Champions: “Uma noite inesquecível”

Para Martinelli, a noite da última terça-feira, 14, foi uma das inesquecíveis em sua carreira. Na estreia pela UEFA Champions League, o brasileiro anotou um dos gols da vitória do Arsenal por 2 a 1 sobre o Sevilla, fora de casa, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, e deixou a equipe na liderança isolada do Grupo B da competição, com seis pontos conquistados. O outro gol foi do também brasileiro Gabriel Jesus.

Contratado pelo clube inglês desde 2019, o atacante sofreu uma lesão muscular no início da temporada e, por isso, atuou apenas na terceira rodada da competição neste ano. No jogo, compensou o atraso e fez o primeiro gol dos gooners, após um contra-ataque rápido lançado por Jesus, aos 45 segundos do primeiro tempo.

“Estou muito feliz com esse gol marcado e, principalmente, pela vitória. Particularmente, é uma noite inesquecível. Feliz por marcar logo na minha estreia na Champions. É um momento com o qual eu sonhava há muito tempo, poder jogar esse torneio, e não poderia ter começado de uma forma melhor”, afirmou o jogador.

Na Premier League, o Arsenal enfrenta o Sheffield United neste sábado, 28, pela 10ª rodada. Depois, a agenda segue com dois jogos fora de casa, contra West Ham e Newcastle.

Já pela Champions, a próxima disputa será no dia 8 de novembro, novamente contra o Sevilla, em Londres. A vitória na Espanha deixa o clube inglês na liderança do Grupo B, com seis pontos.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)