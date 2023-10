Gabriel Jesus e Martinelli marcam golaços e dão vitória ao Arsenal na Champions League; vídeo

Em uma noite inspirada, os xarás Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli foram protagonistas na vitória do Arsenal, nesta terça-feira (24/10), contra o Sevilla, fora de casa. Os Gunners emergiram vitoriosos com uma vitória por 2 x 1, assumindo assim a liderança do Grupo B da Champions League.

O momento decisivo ocorreu aos 48 minutos do segundo tempo, quando Martinelli abriu o placar. Gabriel Jesus, mostrando habilidade. O jogador recebeu a bola na defesa e fez um pivô incrível, livrando-se da marcação com um drible de letra. Ele deixou o número 11, Martinelli, cara a cara com o goleiro, driblado habilmente antes do brasileiro balançar as redes com precisão. Veja:

O segundo gol do Arsenal surgiu novamente dos pés de um Gabriel, mas desta vez foi Gabriel Jesus quem brilhou. Aos 7 minutos do segundo tempo, o camisa 9 recebeu a bola pela esquerda, penetrou na área e, com uma habilidosa mudança de direção, chutou com maestria no ângulo, ampliando a vantagem dos Gunners.