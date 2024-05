Tenista Novak Djokovic atende fãs de capacete após ser atingido por uma garrafada em Roma

Depois de ser atingido por uma garrafada enquanto distribuía autógrafos no Master 1000 de Roma, na sexta-feira (10), o tenista Novak Djokovic mostrou que levou o episódio na "esportiva". Pela manhã deste sábado (11), o sérvio postou um vídeo nas redes sociais chegando de capacete para atender os fãs.

“Hoje eu vim preparado”, diz a legenda da publicação que ele fez no X, antigo Twitter. Após a partida no ATP de Roma em que venceu o francês Corentin Moutet por 2 sets a 0, Djokovic deu autógrafos para os fãs. Por acidente, ele foi atingido por uma garrafa de metal na cabeça, que caiu da mochila de um fã que estava na arquibancada enquanto saía de quadra.

Logo na sequência, Novak ficou caído por um curto tempo. Ele seguiu para o vestiário protegido pelos seguranças do torneio, assim que se levantou segundos após a garrafada.

Ainda na noite de sexta (10), ele tranquilizou os fãs e disse que estava descansando no hotel com uma bolsa de gelo. "Obrigado pelas mensagens de preocupação. Isto foi um acidente e estou bem descansando no hotel com uma bolsa de gelo. Vejo todos vocês no domingo", escreveu Djokovic.