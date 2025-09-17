Em poucas horas, camisa do Vasco em homenagem ao Círio de Nazaré esgota em Belém Camisa oficial do Vasco em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré foi sucesso de vendas. Lote extra é aguardado pela Diretoria da festa, mas sem prazo de chegada Fábio Will 17.09.25 18h34 Camisa do Gigante da Colina esgotaram em poucas horas (Cláudio Pinheiro / O Liberal) Após o Vasco entrar para a história do Círio, ao ser o primeiro clube de fora do Pará a homenagear Nossa Senhora de Nazaré com uma camisa oficial do evento, a torcida vascaína deu uma resposta rápida e esgotou o lote de camisa disponível na Lojinha do Círio. A informação foi confirmada ao O Liberal pela assessoria de comunicação da Festa do Círio. ASSISTA O lote inicial das camisas do Vasco esgotou em menos de um dia após o lançamento, que ocorreu ontem (16), às 20h. Com a camisa custando o valor de R$199, todas as camisas disponíveis para o evento de lançamento rapidamente sumiram do site lojinhadocirio.com.br, mostrando a força do torcedor do Gigante da Colina na capital paraense. TORCIDA DO VASCO NO LANÇAMENTO DA CAMISA VEJA MAIS Vasco faz história e lança camisa do Círio de Nazaré 2025 em Belém Cruz-maltino é o primeiro clube fora do Pará a integrar a homenagem à padroeira do Pará Vasco será o primeiro clube de fora do Pará a lançar camisa em homenagem ao Círio de Nazaré A reportagem de O Liberal confirmou a informação junto à Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), órgão responsável pelos eventos culturais ligados à procissão, que informou que foi procurada pelo clube carioca no início do ano Enquete: qual a camisa do Círio 2025 mais bonita: Paysandu, Remo ou Tuna? Iniciativa integra o Projeto Selo do Círio, organizado pela Diretoria da Festa de Nazaré Um novo lote de camisas do Vasco é aguardado pela diretoria do Círio de Nazaré, mas sem previsão de chegada a Belém. Por outro lado, o clube carioca disponibilizou as camisas nesta quarta-feira (17) para seus sócios-torcedores, em unidades já reservadas para resgate de forma antecipada. A partir do dia 1 de outubro as camisas serão comercializadas diretamente nas lojas oficiais do Vasco. VEJA FOTOS DA CAMISA vasco Divulgação / Vasco Divulgação / Vasco Divulgação / Vasco O Vasco é um clube engajado com as causas sociais e, no Círio, não será diferente. O valor das camisas oficiais do Gigante da Colina será repassado às obras sociais da Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré. O evento de lançamento das camisas do Círio, teve a presença de torcedores, membros da diretoria do Círio de Nazaré, além de representantes dos Remo, Paysandu e Tuna Luso Brasileira, que tradicionalmente homenageiam a Padroeira do povo paraense. 