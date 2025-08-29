Vasco será o primeiro clube de fora do Pará a lançar camisa em homenagem ao Círio de Nazaré

Pela primeira vez, um clube de fora do Pará vai se juntar às homenagens ao Círio de Nazaré com o lançamento de uma camisa especial. O Vasco da Gama, do Rio de Janeiro, participará da iniciativa que tradicionalmente reúne Remo, Paysandu e Tuna Luso, com uniformes inspirados na maior procissão católica do Brasil. A informação sobre a possibilidade da parceria já havia sido publicada por O Liberal em fevereiro deste ano.

A reportagem de O Liberal confirmou a informação junto à Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), órgão responsável pelos eventos culturais ligados à procissão, que informou que foi procurada pelo clube carioca no início do ano. A DFN organiza todos os anos, em setembro, a apresentação oficial dos uniformes alusivos ao Círio, cuja venda tem parte da renda revertida para as obras sociais da Basílica Santuário de Nazaré.

O lançamento está previsto para o dia 16 de setembro, na Casa de Plácido, espaço que integra o complexo arquitetônico de Nazaré, em Belém. Na ocasião, as camisas de Remo, Paysandu e Tuna também serão apresentadas ao público.

A inclusão do Vasco marca um momento inédito. O clube carioca será o primeiro fora do Pará a se associar à homenagem, reforçando o alcance simbólico da devoção mariana que ultrapassa fronteiras regionais.

A DFN informou que está acertando os últimos detalhes com o clube e que em breve anunciará a parceria oficialmente.

O Círio de Nazaré acontece no segundo domingo de outubro e reúne anualmente cerca de 2 milhões de pessoas nas ruas de Belém. A procissão, realizada há mais de dois séculos, é considerada a maior manifestação católica do país e um dos principais patrimônios culturais do Pará.