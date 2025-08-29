Vasco será o primeiro clube de fora do Pará a lançar camisa em homenagem ao Círio de Nazaré A reportagem de O Liberal confirmou a informação junto à Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), órgão responsável pelos eventos culturais ligados à procissão, que informou que foi procurada pelo clube carioca no início do ano O Liberal 29.08.25 20h53 Pela primeira vez, um clube de fora do Pará vai se juntar às homenagens ao Círio de Nazaré com o lançamento de uma camisa especial. O Vasco da Gama, do Rio de Janeiro, participará da iniciativa que tradicionalmente reúne Remo, Paysandu e Tuna Luso, com uniformes inspirados na maior procissão católica do Brasil. A informação sobre a possibilidade da parceria já havia sido publicada por O Liberal em fevereiro deste ano. VEJA MAIS [[(standard.Article) Unindo solidariedade e fé, voluntários da Cruz Vermelha se preparam para o Círio de Nazaré]] [[(standard.Article) Artesãos já percebem aumento de turistas em Belém e vivem expectativa pa Círio e COP 30]] A reportagem de O Liberal confirmou a informação junto à Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), órgão responsável pelos eventos culturais ligados à procissão, que informou que foi procurada pelo clube carioca no início do ano. A DFN organiza todos os anos, em setembro, a apresentação oficial dos uniformes alusivos ao Círio, cuja venda tem parte da renda revertida para as obras sociais da Basílica Santuário de Nazaré. O lançamento está previsto para o dia 16 de setembro, na Casa de Plácido, espaço que integra o complexo arquitetônico de Nazaré, em Belém. Na ocasião, as camisas de Remo, Paysandu e Tuna também serão apresentadas ao público. A inclusão do Vasco marca um momento inédito. O clube carioca será o primeiro fora do Pará a se associar à homenagem, reforçando o alcance simbólico da devoção mariana que ultrapassa fronteiras regionais. A DFN informou que está acertando os últimos detalhes com o clube e que em breve anunciará a parceria oficialmente. O Círio de Nazaré acontece no segundo domingo de outubro e reúne anualmente cerca de 2 milhões de pessoas nas ruas de Belém. A procissão, realizada há mais de dois séculos, é considerada a maior manifestação católica do país e um dos principais patrimônios culturais do Pará. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave círio de nazaré futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL HOMENAGEM Vasco será o primeiro clube de fora do Pará a lançar camisa em homenagem ao Círio de Nazaré A reportagem de O Liberal confirmou a informação junto à Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), órgão responsável pelos eventos culturais ligados à procissão, que informou que foi procurada pelo clube carioca no início do ano 29.08.25 20h53 Série A argentina Instituto x Independiente: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (29/08) pelo Argentino Instituto e Independiente jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 29.08.25 20h15 Série A argentina Newell's Old Boys x Barracas Central: onde assistir e escalações do jogo hoje (29/08) pelo Argentino Newell's Old Boys e Barracas Central jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 29.08.25 18h00 Série A argentina Banfield x Tigre: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (29/08) pelo Campeonato Argentino Banfield e Tigre jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 29.08.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Dirigentes do Remo apoiam saída de António Oliveira e clube aguarda Marcos Braz, diz jornalista Pressionado pela falta de resultado, técnico pode deixar a equipe azulina 29.08.25 13h44 Pressão Pressão aumenta e diretoria do Remo deve definir destino de António Oliveira nesta sexta Torcida cobra mudanças, diretoria se divide e desempenho no Mangueirão pesa contra o português 29.08.25 10h19 PÓS-JOGO António Oliveira defende exibição do Remo e critica jornalistas: 'Vocês não me conhecem' O português considerou que o Remo fez uma partida de “grande qualidade”, mas pouco eficaz, destacando as chances criadas 29.08.25 0h46 REVOLTA Torcida do Remo tenta invadir gramado do Mangueirão após derrota; dois são detidos Durante a ação, um casal vestido com a camisa de uma torcida organizada foi detido 29.08.25 0h06