Copa do Mundo 2022: Bicicleta, voleio ou puxeta? Saiba qual foi o movimento do gol de Richarlison

O jogador Richarlison de Andrade foi o grande destaque da partida entre Brasil e Sérvia na tarde desta quinta-feira (24). O atacante foi o responsável pelos dois gols da partida e o segundo lance repercutiu na web e dividiu opiniões sobre o movimento usado. Afinal, foi uma bicicleta, uma puxeta ou um voleio? Confira o lance:

O gol marcado pelo Richarlison foi um voleio. O lance exige habilidades e atenção do jogador, que, com um ou os dois pés no ar, precisa chutar a bola antes que esta toque no chão. Saiba a diferença entre os demais lances:

Voleio

Este movimento requer força e atenção aos lances. Para realizar um voleio, o jogador, de lado e com uma das pernas no ar, se impulsiona para chutar a bola sem que ela toque no chão.

Bicicleta

Um dos movimentos mais famosos do futebol é a bicicleta. Nela, o jogador precisa inclinar o corpo para trás no ar e, ao mesmo tempo em que apoia-se com uma das pernas e coloca a outra acima da região da cabeça, para acertar a bola em um lance aéreo, sem que o atleta encoste as costas no chão. Veja alguns gols desse:

Puxeta

Esse movimento é a forma como o jogador se impulsiona no ar, chuta a bola e faz com que ela passe por cima de sua cabeça e caia atrás de si. Confira um gol desse tipo:

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)