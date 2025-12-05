Oviedo x Mallorca: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/12) por La Liga

Real Oviedo x Mallorca disputam hoje, sexta-feira (05/12), a 15° rodada do Campeonato Espanhol 2025, La Liga. O jogo começa às 17h (horário de Brasília), no Estádio Carlos Tartiere, em Oviedo, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Oviedo x Mallorca ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+ e pelo canal ESPN Brasil, no Youtube, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Real Oviedo é o lanterna de La Liga e acumula 2 vitórias, 3 empates, 9 derrotas, 7 gols marcados e 22 gols sofridos. O time está sem vitórias há 7 rodadas do Campeonato Espanhol.

Já o Mallorca está em 16° lugar com 3 vitórias, 4 empates, 7 derrotas, 15 gols marcados e 22 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

VEJA MAIS

Oviedo x Mallorca: prováveis escalações

Oviedo: Escandell; Vidal, Carmo, Costas, Alhassane; Colombatto, Dendoncker, Cazorla; Viñas, Chaira, Rondón.

Mallorca: Bergstrom; Maffeo, Valjent, Raillo, Mojica; Costa, Mascarell, Darder; Joseph, Virgili, Muriqi.

FICHA TÉCNICA

Real Oviedo x Mallorca

Campeonato Espanhol - La Liga

Local: Estádio Carlos Tartiere, em Oviedo, Espanha

Data/Horário: 05 de dezembro de 2025, 17h