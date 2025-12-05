Oviedo x Mallorca: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/12) por La Liga Real Oviedo e Mallorca jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 05.12.25 16h00 O Mallorca soma 4 pontos a mais que o Oviedo em La Liga (X/ @RCD_Mallorca) Real Oviedo x Mallorca disputam hoje, sexta-feira (05/12), a 15° rodada do Campeonato Espanhol 2025, La Liga. O jogo começa às 17h (horário de Brasília), no Estádio Carlos Tartiere, em Oviedo, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Oviedo x Mallorca ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+ e pelo canal ESPN Brasil, no Youtube, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Real Oviedo é o lanterna de La Liga e acumula 2 vitórias, 3 empates, 9 derrotas, 7 gols marcados e 22 gols sofridos. O time está sem vitórias há 7 rodadas do Campeonato Espanhol. Já o Mallorca está em 16° lugar com 3 vitórias, 4 empates, 7 derrotas, 15 gols marcados e 22 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (05/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, Campeonato Espanhol e Liga Portugal movimentam o futebol nesta sexta-feira LOSC x Olympique: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/12) pela Ligue 1 Lille e Olympique de Marseille jogam pelo Campeonato Francês hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Mainz x Mönchengladbach: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (05/12) pela Bundesliga Mainz e Borussia Mönchengladbach jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Oviedo x Mallorca: prováveis escalações Oviedo: Escandell; Vidal, Carmo, Costas, Alhassane; Colombatto, Dendoncker, Cazorla; Viñas, Chaira, Rondón. Mallorca: Bergstrom; Maffeo, Valjent, Raillo, Mojica; Costa, Mascarell, Darder; Joseph, Virgili, Muriqi. FICHA TÉCNICA Real Oviedo x Mallorca Campeonato Espanhol - La Liga Local: Estádio Carlos Tartiere, em Oviedo, Espanha Data/Horário: 05 de dezembro de 2025, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Oviedo Mallorca La Liga 2025 jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Francês PSG x Rennes: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (06/12) pela Ligue 1 Paris Saint-Germain e Rennes jogam pelo Campeonato Francês hoje; veja o horário e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 05.12.25 16h15 Campeonato Português Benfica x Sporting: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/12) pela Liga Portugal Benfica e Sporting jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 05.12.25 16h15 Futebol Veja qual será o grupo do Brasil na Copa do Mundo de 2026 Torneio começa no dia 11 de junho. 05.12.25 16h05 Campeonato Espanhol Oviedo x Mallorca: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/12) por La Liga Real Oviedo e Mallorca jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 05.12.25 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Guto Ferreira e Remo não entram em acordo, e Cuca é o favorito para o cargo; saiba detalhes Segundo as informações de Carlos Ferreira e Michel Anderson, o treinador é bem avaliado pela alta cúpula remista. 05.12.25 11h29 FUTEBOL Mesmo com acesso à Série A, Remo deve seguir atrás do Paysandu no Ranking da CBF; veja números O Leão Azul garantiu acesso à Série A, mas deve ficar atrás do seu maior rival no Ranking Nacional de Clubes da CBF. 04.12.25 15h12 FUTEBOL Remo passa de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, mas segue atrás do Paysandu; saiba mais Leão Azul conseguiu mais de 200 mil inscritos no mês de novembro e ultrapassou a marca de 2 milhões de seguidores 05.12.25 11h54 FUTEBOL Executivo do Remo retorna a Belém e clube pode anunciar novos jogadores nos próximos dias Marcos Braz estava fazendo viagens ao Sudeste para formar um novo elenco para a temporada de 2026. 05.12.25 12h34