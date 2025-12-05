Mainz x Mönchengladbach: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (05/12) pela Bundesliga

Mainz x Borussia Mönchengladbach disputam hoje, sexta-feira (05/12), a 13° rodada da Bundesliga. O jogo inicia às 16h30 (horário de Brasília), na Mewa Arena, em Mainz, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Mainz x Mönchengladbach ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela XSports e pelo OneFootball, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Mainz está na lanterna da Bundesliga e acumula um total de 1 vitória, 3 empates, 8 derrotas, 11 gols marcados e 23 gols sofridos. O time não vence há 7 rodadas do Campeonato Alemão.

Já o Mönchen está em 12° lugar com 3 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, 16 gols marcados e 19 gols sofridos. A equipe registrou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas.

Mainz x Mönchengladbach prováveis escalações

Mainz: Riess; Da Costa, Bell, Potulski; Kawasaki, Sano, Jae-Sung, Mwene; Amiri, Hollerbach; Nordin

Mönchengladbach: Nicolás; Scally, Elvedi, Diks, Netz; Friedrich, Reitz, Engelhardt, Reyna; Honorato, Tabakovic

FICHA TÉCNICA

Mainz x Borussia Mönchengladbach

Bundesliga 2025

Local: Mewa Arena, em Mainz, Alemanha

Data/Horário: 05 de dezembro de 2025, às 16h30