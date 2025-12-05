Mainz x Mönchengladbach: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (05/12) pela Bundesliga Mainz e Borussia Mönchengladbach jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 05.12.25 15h30 O Borussia Monchen soma 7 pontos a mais que o Mainz na Bundesliga (Facebook/ @borussia.global) Mainz x Borussia Mönchengladbach disputam hoje, sexta-feira (05/12), a 13° rodada da Bundesliga. O jogo inicia às 16h30 (horário de Brasília), na Mewa Arena, em Mainz, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Mainz x Mönchengladbach ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela XSports e pelo OneFootball, a partir das 16h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Mainz está na lanterna da Bundesliga e acumula um total de 1 vitória, 3 empates, 8 derrotas, 11 gols marcados e 23 gols sofridos. O time não vence há 7 rodadas do Campeonato Alemão. Já o Mönchen está em 12° lugar com 3 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, 16 gols marcados e 19 gols sofridos. A equipe registrou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (05/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, Campeonato Espanhol e Liga Portugal movimentam o futebol nesta sexta-feira Mainz x Mönchengladbach prováveis escalações Mainz: Riess; Da Costa, Bell, Potulski; Kawasaki, Sano, Jae-Sung, Mwene; Amiri, Hollerbach; Nordin Mönchengladbach: Nicolás; Scally, Elvedi, Diks, Netz; Friedrich, Reitz, Engelhardt, Reyna; Honorato, Tabakovic FICHA TÉCNICA Mainz x Borussia Mönchengladbach Bundesliga 2025 Local: Mewa Arena, em Mainz, Alemanha Data/Horário: 05 de dezembro de 2025, às 16h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Borussia Mönchengladbach Mainz Bundesliga 2025 jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Francês PSG x Rennes: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (06/12) pela Ligue 1 Paris Saint-Germain e Rennes jogam pelo Campeonato Francês hoje; veja o horário e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 05.12.25 16h15 Campeonato Português Benfica x Sporting: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/12) pela Liga Portugal Benfica e Sporting jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 05.12.25 16h15 Futebol Veja qual será o grupo do Brasil na Copa do Mundo de 2026 Torneio começa no dia 11 de junho. 05.12.25 16h05 Campeonato Espanhol Oviedo x Mallorca: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/12) por La Liga Real Oviedo e Mallorca jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 05.12.25 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Guto Ferreira e Remo não entram em acordo, e Cuca é o favorito para o cargo; saiba detalhes Segundo as informações de Carlos Ferreira e Michel Anderson, o treinador é bem avaliado pela alta cúpula remista. 05.12.25 11h29 FUTEBOL Mesmo com acesso à Série A, Remo deve seguir atrás do Paysandu no Ranking da CBF; veja números O Leão Azul garantiu acesso à Série A, mas deve ficar atrás do seu maior rival no Ranking Nacional de Clubes da CBF. 04.12.25 15h12 FUTEBOL Remo passa de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, mas segue atrás do Paysandu; saiba mais Leão Azul conseguiu mais de 200 mil inscritos no mês de novembro e ultrapassou a marca de 2 milhões de seguidores 05.12.25 11h54 FUTEBOL Executivo do Remo retorna a Belém e clube pode anunciar novos jogadores nos próximos dias Marcos Braz estava fazendo viagens ao Sudeste para formar um novo elenco para a temporada de 2026. 05.12.25 12h34