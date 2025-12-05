Benfica x Sporting: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/12) pela Liga Portugal Benfica e Sporting jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje Thalles Leal 05.12.25 16h15 O Sporting soma 3 pontos a mais que o Benfica e está em uma sequência de 4 vitórias (Facebook/ @SLBenfica) Benfica x Sporting disputam hoje, sexta-feira (05/12), a 13° rodada da Liga Portugal. O jogo ocorre às 17h15 (horário de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações: Onde assistir Benfica x Sporting ao vivo? A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 17h15 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Benfica permanece invicto na 3° posição do Campeonato Português e acumula um total de 8 vitórias, 4 empates, 25 gols marcados e 7 gols sofridos. Já o Sporting é o vice-líder com 10 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 31 gols marcados e 6 gols sofridos. O time está em uma sequência de 4 vitórias. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (05/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, Campeonato Espanhol e Liga Portugal movimentam o futebol nesta sexta-feira Oviedo x Mallorca: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/12) por La Liga Real Oviedo e Mallorca jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida LOSC x Olympique: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/12) pela Ligue 1 Lille e Olympique de Marseille jogam pelo Campeonato Francês hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Benfica x Sporting: prováveis escalações Benfica: Anatoliy Trubin; Dedic, Nicolas Otamendi, António Silva e Samuel Dahl; Enzo Barrenechea e Richard Rios; Fredrik Aursnes (Gianluca Prestianni), Leandro Barreiro e Georgiy Sudakov; Vangelis Pavlidis. Técnico: José Mourinho. Sporting: Rui Silva; Iván Fresneda, Ousmane Diomandé, Gonçalo Inácio e Maxi Araújo; Morten Hjulmand e João Simões; Geovany Quenda (Geny Catamo), Francisco Trincão e Pedro Gonçalves; Luis Javier Suárez. Técnico: Rui Borges. FICHA TÉCNICA Benfica x Sporting Campeonato Português Local: Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal Data/Horário: 05 de dezembro de 2025, 17h15 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave benfica sporting jogos de hoje Liga Portugal Campeonato Português COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Francês PSG x Rennes: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (06/12) pela Ligue 1 Paris Saint-Germain e Rennes jogam pelo Campeonato Francês hoje; veja o horário e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 05.12.25 16h15 Campeonato Português Benfica x Sporting: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/12) pela Liga Portugal Benfica e Sporting jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 05.12.25 16h15 Futebol Veja qual será o grupo do Brasil na Copa do Mundo de 2026 Torneio começa no dia 11 de junho. 05.12.25 16h05 Campeonato Espanhol Oviedo x Mallorca: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/12) por La Liga Real Oviedo e Mallorca jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 05.12.25 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Guto Ferreira e Remo não entram em acordo, e Cuca é o favorito para o cargo; saiba detalhes Segundo as informações de Carlos Ferreira e Michel Anderson, o treinador é bem avaliado pela alta cúpula remista. 05.12.25 11h29 FUTEBOL Mesmo com acesso à Série A, Remo deve seguir atrás do Paysandu no Ranking da CBF; veja números O Leão Azul garantiu acesso à Série A, mas deve ficar atrás do seu maior rival no Ranking Nacional de Clubes da CBF. 04.12.25 15h12 FUTEBOL Remo passa de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, mas segue atrás do Paysandu; saiba mais Leão Azul conseguiu mais de 200 mil inscritos no mês de novembro e ultrapassou a marca de 2 milhões de seguidores 05.12.25 11h54 FUTEBOL Executivo do Remo retorna a Belém e clube pode anunciar novos jogadores nos próximos dias Marcos Braz estava fazendo viagens ao Sudeste para formar um novo elenco para a temporada de 2026. 05.12.25 12h34