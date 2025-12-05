Benfica x Sporting: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/12) pela Liga Portugal

Benfica x Sporting disputam hoje, sexta-feira (05/12), a 13° rodada da Liga Portugal. O jogo ocorre às 17h15 (horário de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

Onde assistir Benfica x Sporting ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 17h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Benfica permanece invicto na 3° posição do Campeonato Português e acumula um total de 8 vitórias, 4 empates, 25 gols marcados e 7 gols sofridos.

Já o Sporting é o vice-líder com 10 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 31 gols marcados e 6 gols sofridos. O time está em uma sequência de 4 vitórias.

Benfica x Sporting: prováveis escalações

Benfica: Anatoliy Trubin; Dedic, Nicolas Otamendi, António Silva e Samuel Dahl; Enzo Barrenechea e Richard Rios; Fredrik Aursnes (Gianluca Prestianni), Leandro Barreiro e Georgiy Sudakov; Vangelis Pavlidis. Técnico: José Mourinho.

Sporting: Rui Silva; Iván Fresneda, Ousmane Diomandé, Gonçalo Inácio e Maxi Araújo; Morten Hjulmand e João Simões; Geovany Quenda (Geny Catamo), Francisco Trincão e Pedro Gonçalves; Luis Javier Suárez. Técnico: Rui Borges.

FICHA TÉCNICA

Benfica x Sporting

Campeonato Português

Local: Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal

Data/Horário: 05 de dezembro de 2025, 17h15