O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Benfica x Sporting: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/12) pela Liga Portugal

Benfica e Sporting jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje

Thalles Leal
fonte

O Sporting soma 3 pontos a mais que o Benfica e está em uma sequência de 4 vitórias (Facebook/ @SLBenfica)

Benfica x Sporting disputam hoje, sexta-feira (05/12), a 13° rodada da Liga Portugal. O jogo ocorre às 17h15 (horário de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações: 

Onde assistir Benfica x Sporting ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 17h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Benfica permanece invicto na 3° posição do Campeonato Português e acumula um total de 8 vitórias, 4 empates, 25 gols marcados e 7 gols sofridos.

Já o Sporting é o vice-líder com 10 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 31 gols marcados e 6 gols sofridos. O time está em uma sequência de 4 vitórias.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (05/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Bundesliga, Campeonato Espanhol e Liga Portugal movimentam o futebol nesta sexta-feira

image Oviedo x Mallorca: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/12) por La Liga
Real Oviedo e Mallorca jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

image LOSC x Olympique: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/12) pela Ligue 1
Lille e Olympique de Marseille jogam pelo Campeonato Francês hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

Benfica x Sporting: prováveis escalações

Benfica: Anatoliy Trubin; Dedic, Nicolas Otamendi, António Silva e Samuel Dahl; Enzo Barrenechea e Richard Rios; Fredrik Aursnes (Gianluca Prestianni), Leandro Barreiro e Georgiy Sudakov; Vangelis Pavlidis. Técnico: José Mourinho.

Sporting: Rui Silva; Iván Fresneda, Ousmane Diomandé, Gonçalo Inácio e Maxi Araújo; Morten Hjulmand e João Simões; Geovany Quenda (Geny Catamo), Francisco Trincão e Pedro Gonçalves; Luis Javier Suárez. Técnico: Rui Borges.

FICHA TÉCNICA
Benfica x Sporting
Campeonato Português
Local: Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal
Data/Horário: 05 de dezembro de 2025, 17h15

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

benfica

sporting

jogos de hoje

Liga Portugal

Campeonato Português
Futebol
.
