LOSC x Olympique: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/12) pela Ligue 1

LOSC x Olympique de Marselha disputam hoje, sexta-feira (05/12), a 32° rodada do Campeonato Francês, a Ligue 1. O jogo acontece às 17h (horário de Brasília), no Estádio Pierre-Mauroy, em Lille, França. Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

Onde assistir Lille x Olympique ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O LOSC está em 4° lugar na Ligue 1 e acumula 8 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, 28 gols marcados e 17 gols sofridos. A equipe passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Já o Olympique de Marseille está em 3° lugar com 9 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 35 gols marcados e 14 gols sofridos. O time está invicto há 5 rodadas do Campeonato Francês.

VEJA MAIS

Lille x Olympique: prováveis escalações

LOSC: Özer; Meunier, Ngoy, Mbemba, Perraud; André, Gomes; Correia, Mukau, Sahraoui; Igmané

Olympique: Rulli; Weah, Pavard, Aguerd, Emerson; Nadir, Hojberg; Greenwood, Gomes, Paixão; Aubameyang

FICHA TÉCNICA

Lille OSC x Olympique de Marseille

Campeonato Francês - Ligue 1

Local: Estádio Pierre-Mauroy, em Lille, França

Data/Horário: 05 de dezembro de 2025, 17h