LOSC x Olympique: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/12) pela Ligue 1 Lille e Olympique de Marseille jogam pelo Campeonato Francês hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 05.12.25 16h00 O Olympique soma só 3 pontos a mais que o Lille no Campeonato Francês (X/ @OM_Officiel) LOSC x Olympique de Marselha disputam hoje, sexta-feira (05/12), a 32° rodada do Campeonato Francês, a Ligue 1. O jogo acontece às 17h (horário de Brasília), no Estádio Pierre-Mauroy, em Lille, França. Confira onde assistir ao vivo e as escalações: Onde assistir Lille x Olympique ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O LOSC está em 4° lugar na Ligue 1 e acumula 8 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, 28 gols marcados e 17 gols sofridos. A equipe passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas. Já o Olympique de Marseille está em 3° lugar com 9 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 35 gols marcados e 14 gols sofridos. O time está invicto há 5 rodadas do Campeonato Francês. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (05/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, Campeonato Espanhol e Liga Portugal movimentam o futebol nesta sexta-feira Mainz x Mönchengladbach: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (05/12) pela Bundesliga Mainz e Borussia Mönchengladbach jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Lille x Olympique: prováveis escalações LOSC: Özer; Meunier, Ngoy, Mbemba, Perraud; André, Gomes; Correia, Mukau, Sahraoui; Igmané Olympique: Rulli; Weah, Pavard, Aguerd, Emerson; Nadir, Hojberg; Greenwood, Gomes, Paixão; Aubameyang FICHA TÉCNICA Lille OSC x Olympique de Marseille Campeonato Francês - Ligue 1 Local: Estádio Pierre-Mauroy, em Lille, França Data/Horário: 05 de dezembro de 2025, 17h