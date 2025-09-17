Enquete: qual a camisa do Círio 2025 mais bonita: Paysandu, Remo ou Tuna? Iniciativa integra o Projeto Selo do Círio, organizado pela Diretoria da Festa de Nazaré Caio Maia 17.09.25 13h35 Na noite da última terça-feira (16), Tuna, Remo e Paysandu lançaram as camisas oficiais para o Círio de Nossa Senhora de Nazaré deste ano, em evento realizado na Casa de Plácido. A iniciativa integra o Projeto Selo do Círio, organizado pela Diretoria da Festa de Nazaré, que une esporte, fé e solidariedade. Além dos três clubes paraenses, o Vasco da Gama-RJ também lançou camisa em homenagem à Padroeira dos paraenses. E agora O Liberal quer saber: das camisas lançadas ontem pelos clubes paraenses, qual foi a mais bonita? Deixa tua opinião na enquete! Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Enquete: qual a camisa do Círio 2025 mais bonita: Paysandu, Remo ou Tuna? Iniciativa integra o Projeto Selo do Círio, organizado pela Diretoria da Festa de Nazaré 17.09.25 13h35 Liga dos Campeões Olympiacos x Pafos: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (17/09) pela Champions League Olympiacos e Pafos jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 17.09.25 12h45 Liga dos Campeões Slavia Praha x Bodo/Glimt: onde assistir e escalações do jogo de hoje (17/09) pela Champions League Slavia Praha e Bodø/Glimt jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 17.09.25 12h45 Futebol Torcida Jovem do Flamengo é afastada dos estádios por dois anos Decisão do Juizado Especial do Torcedor ocorreu após confusões em 31 de agosto; MP avalia condutas de organizadas do Vasco e Botafogo 17.09.25 10h28 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ao vivo: assista ao clássico Re-Pa que vale vaga na final do Parazão Sub-20 Duelo ocorre a partir das 9h30, na Curuzu 17.09.25 9h09 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (17/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Champions League, Liga dos Campeões da AFC, Libertadores e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta quarta-feira 17.09.25 7h00 Futebol Remo perde duas posições na tabela, mas mantém distância para o G-4; confira a tabela Clube azulino fechou a rodada da Série B atrás de Novorizontino-SP e Athletico-PR 17.09.25 8h56 CÍRIO 2025 Camisa do Círio 2025 do Remo: veja fotos do novo modelo Uniforme branco traz a berlinda em azul-marinho no centro e já está à venda 16.09.25 22h09