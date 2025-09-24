Frontini após derrota do Paysandu: 'Temos que sacudir a poeira e continuar lutando'

O Paysandu se reapresentou nesta quarta-feira (24) após a derrota por 1 a 0 para o Novorizontino, na Curuzu, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Afundado na lanterna da competição, o time bicolor ampliou a pressão em torno da equipe e da diretoria.

O executivo de futebol Carlos Frontini destacou a frustração com a sequência negativa, mas reforçou a necessidade de reação imediata.

“Em primeiro lugar temos que agradecer o torcedor que veio ao estádio ontem. Eu nem acreditava que iria vir um número tão grande nos apoiar até o final e mais uma vez saímos com o resultado negativo. Então, pra vir hoje trabalhar, temos duas situações: ou a gente vem desanimado e tem um jogo muito difícil domingo, ou a gente tem que sacudir a poeira e continuar lutando”, afirmou.

Bastidores

Questionado sobre rumores de racha no elenco e problemas extracampo, Frontini negou.

“O que eu posso falar é que está todo mundo muito chateado, sentindo muito, mas ninguém está deixando de trabalhar. Quando você vem de resultados negativos, sempre acontecem alguns burburinhos, mas esquece. Nosso problema é dentro de campo e a gente precisa ser maduro pra entender isso e achar a solução”, declarou.

Elenco e salários

O dirigente também comentou sobre o impacto da falta de vitórias no ânimo dos jogadores.

“Eu faço questão de estar presente nesses momentos difíceis, principalmente quando a gente vê que o grupo é trabalhador e dedicado e que está fazendo o possível. A gente perde jogo nos detalhes, pequenos que fazem uma diferença muito grande”, disse.

Sobre salários atrasados, Frontini reforçou que o clube tenta equacionar as pendências.

“O presidente não escondeu o que está acontecendo. O que eu posso falar é que os três pontos estão em primeiro lugar sempre. Os atletas estão fazendo o seu melhor, o presidente está buscando recursos. Está todo mundo tentando fazer o seu melhor pra achar a solução. E a solução é a gente caminhar em conjunto”, concluiu.

Situação na tabela

Em 28 jogos, o Paysandu acumula 14 derrotas, sendo o time que mais perdeu e o que menos venceu na Série B, apenas quatro vezes. O Papão também chegou à segunda sequência de 11 partidas sem vitória na competição.

Na próxima rodada, o Paysandu encara o Criciúma no domingo (28), às 16h, no Estádio Heriberto Hülse. O jogo terá cobertura Lance a Lance em OLiberal.com e narração no YouTube da Liberal+.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)