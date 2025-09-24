Frontini após derrota do Paysandu: 'Temos que sacudir a poeira e continuar lutando' Executivo reconheceu momento difícil e negou racha no elenco bicolor Iury Costa 24.09.25 18h54 Em 28 jogos na Série B, o Paysandu acumula 14 derrotas. (Foto: Reprodução/Papão Tv Ginga Bet) O Paysandu se reapresentou nesta quarta-feira (24) após a derrota por 1 a 0 para o Novorizontino, na Curuzu, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Afundado na lanterna da competição, o time bicolor ampliou a pressão em torno da equipe e da diretoria. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O executivo de futebol Carlos Frontini destacou a frustração com a sequência negativa, mas reforçou a necessidade de reação imediata. “Em primeiro lugar temos que agradecer o torcedor que veio ao estádio ontem. Eu nem acreditava que iria vir um número tão grande nos apoiar até o final e mais uma vez saímos com o resultado negativo. Então, pra vir hoje trabalhar, temos duas situações: ou a gente vem desanimado e tem um jogo muito difícil domingo, ou a gente tem que sacudir a poeira e continuar lutando”, afirmou. Bastidores Questionado sobre rumores de racha no elenco e problemas extracampo, Frontini negou. “O que eu posso falar é que está todo mundo muito chateado, sentindo muito, mas ninguém está deixando de trabalhar. Quando você vem de resultados negativos, sempre acontecem alguns burburinhos, mas esquece. Nosso problema é dentro de campo e a gente precisa ser maduro pra entender isso e achar a solução”, declarou. VEJA MAIS Após quase 18 anos, Paysandu pode encerrar o Brasileirão na lanterna Última vez que o clube terminou em último foi em 2007, na fase de grupos da Série C Paysandu vira 'secador oficial' na Série B para manter vivas as chances de escapar do Z-4 Papão vive um momento delicado e pode piorar, caso concorrentes vençam na rodada Elenco e salários O dirigente também comentou sobre o impacto da falta de vitórias no ânimo dos jogadores. “Eu faço questão de estar presente nesses momentos difíceis, principalmente quando a gente vê que o grupo é trabalhador e dedicado e que está fazendo o possível. A gente perde jogo nos detalhes, pequenos que fazem uma diferença muito grande”, disse. Sobre salários atrasados, Frontini reforçou que o clube tenta equacionar as pendências. “O presidente não escondeu o que está acontecendo. O que eu posso falar é que os três pontos estão em primeiro lugar sempre. Os atletas estão fazendo o seu melhor, o presidente está buscando recursos. Está todo mundo tentando fazer o seu melhor pra achar a solução. E a solução é a gente caminhar em conjunto”, concluiu. Situação na tabela Em 28 jogos, o Paysandu acumula 14 derrotas, sendo o time que mais perdeu e o que menos venceu na Série B, apenas quatro vezes. O Papão também chegou à segunda sequência de 11 partidas sem vitória na competição. Na próxima rodada, o Paysandu encara o Criciúma no domingo (28), às 16h, no Estádio Heriberto Hülse. O jogo terá cobertura Lance a Lance em OLiberal.com e narração no YouTube da Liberal+. *(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu série b frontini esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! 