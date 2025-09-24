Paysandu vira 'secador oficial' na Série B para manter vivas as chances de escapar do Z-4

O Paysandu ocupa a lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro e precisará “secar” os concorrentes diretos para evitar que a distância para o primeiro time fora da zona de rebaixamento aumente. Ao todo, o Papão terá que torcer contra cinco adversários que também brigam pela permanência na competição.

Após abrir a rodada com derrota em casa para o Novorizontino-SP, por 1 a 0, o Paysandu passará esta quarta (24) e quinta-feira (25) acompanhando os jogos dos rivais, na expectativa de que os resultados não agravem ainda mais sua situação.

Com 22 pontos, o clube bicolor está a oito do América-MG, primeira equipe fora do Z-4, que soma 30. Essa diferença, no entanto, pode aumentar: caso o América vença o Atlético-GO, fora de casa, o Paysandu poderá ficar 11 pontos atrás do primeiro clube fora da degola.

Além do América-MG, o Papão terá de secar o Volta Redonda-RJ, que enfrenta o Remo nesta quarta-feira (24), no Rio de Janeiro; o Amazonas-AM, que visita o Operário-PR; e o Botafogo-SP, que encara o CRB-AL, em Maceió. Vale atenção também ao Athletic-MG, que encara o Athletico-PR em casa: dependendo do resultado, o time mineiro pode terminar a rodada como o primeiro fora da zona de rebaixamento.

Times que o Paysandu precisa "secar"

Além do América-MG, o Papão tem que torcer contra:

Volta Redonda-RJ: enfrenta o Remo;

Amazonas-AM: visita o Operário-PR;

Botafogo-SP: encara o CRB-AL;

Athletic-MG: joga contra o Athletico-PR e pode sair do Z-4.