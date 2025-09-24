Paysandu vira 'secador oficial' na Série B para manter vivas as chances de escapar do Z-4 Papão vive um momento delicado e pode piorar, caso concorrentes vençam na rodada Fábio Will 24.09.25 15h27 Paysandu está atolado na lanterna da Série B (Cristino Martins / O Liberal) O Paysandu ocupa a lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro e precisará “secar” os concorrentes diretos para evitar que a distância para o primeiro time fora da zona de rebaixamento aumente. Ao todo, o Papão terá que torcer contra cinco adversários que também brigam pela permanência na competição. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Após abrir a rodada com derrota em casa para o Novorizontino-SP, por 1 a 0, o Paysandu passará esta quarta (24) e quinta-feira (25) acompanhando os jogos dos rivais, na expectativa de que os resultados não agravem ainda mais sua situação. VEJA MAIS Faltando dez rodadas, saiba quais cenários salvam o Paysandu do rebaixamento Para se salvar na Série B, time bicolor precisa de aproveitamento superior a 75% nos últimos dez jogos Com nova derrota em casa, Paysandu iguala recorde negativo desta Série B Última vitória do Papão ocorreu em julho, na 17ª rodada da Segundona Márcio Fernandes diz que time precisa honrar a camisa até o final, 'aconteça o que acontecer' Pensando na sequência da luta, o treinador disse que ainda vai avaliar o elenco para definir a estratégia contra o Criciúma, próximo jogo do Papão Com 22 pontos, o clube bicolor está a oito do América-MG, primeira equipe fora do Z-4, que soma 30. Essa diferença, no entanto, pode aumentar: caso o América vença o Atlético-GO, fora de casa, o Paysandu poderá ficar 11 pontos atrás do primeiro clube fora da degola. Além do América-MG, o Papão terá de secar o Volta Redonda-RJ, que enfrenta o Remo nesta quarta-feira (24), no Rio de Janeiro; o Amazonas-AM, que visita o Operário-PR; e o Botafogo-SP, que encara o CRB-AL, em Maceió. Vale atenção também ao Athletic-MG, que encara o Athletico-PR em casa: dependendo do resultado, o time mineiro pode terminar a rodada como o primeiro fora da zona de rebaixamento. Times que o Paysandu precisa "secar" Além do América-MG, o Papão tem que torcer contra: Volta Redonda-RJ: enfrenta o Remo; Amazonas-AM: visita o Operário-PR; Botafogo-SP: encara o CRB-AL; Athletic-MG: joga contra o Athletico-PR e pode sair do Z-4. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu paysandu série b jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU SÉRIE B Frontini após derrota do Paysandu: 'Temos que sacudir a poeira e continuar lutando' Executivo reconheceu momento difícil e negou racha no elenco bicolor 24.09.25 18h54 SÉRIE B Após quase 18 anos, Paysandu pode encerrar o Brasileirão na lanterna Última vez que o clube terminou em último foi em 2007, na fase de grupos da Série C 24.09.25 16h39 FUTEBOL Paysandu vira 'secador oficial' na Série B para manter vivas as chances de escapar do Z-4 Papão vive um momento delicado e pode piorar, caso concorrentes vençam na rodada 24.09.25 15h27 Crise Em meio a crise na Série B, Condel do Paysandu tem reunião na próxima semana Encontro dos conselheiros faz parte da agenda da casa. Entre os temas abordados estão: situação geral do clube e a manifestação do Conselho Fiscal sobre as contas do exercício anterior 24.09.25 12h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES Ainda dá? Faltando dez rodadas, saiba quais cenários salvam o Paysandu do rebaixamento Para se salvar na Série B, time bicolor precisa de aproveitamento superior a 75% nos últimos dez jogos 24.09.25 11h04 PÓS-DERROTA Márcio Fernandes diz que time precisa honrar a camisa até o final, 'aconteça o que acontecer' Pensando na sequência da luta, o treinador disse que ainda vai avaliar o elenco para definir a estratégia contra o Criciúma, próximo jogo do Papão 23.09.25 23h01 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (24/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Liga Europa e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 24.09.25 7h00 É MELHOR IR SE PREPARANDO... Série C: quais clubes já estão confirmados em 2026? Hélio dos Anjos vai subir para a Série B? Veja os clubes que o Paysandu deve enfrentar na Terceirona ano que vem, caso não ocorra um milagre para salvar o Papão. 23.09.25 21h34