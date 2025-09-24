Com nova derrota em casa, Paysandu iguala recorde negativo desta Série B Última vitória do Papão ocorreu em julho, na 17ª rodada da Segundona O Liberal 24.09.25 10h32 Papão está há mais de dois meses sem vencer (Cristino Martins / O Liberal) O Paysandu amargou mais um capítulo da campanha ruim que faz até o momento na Série B do Campeonato Brasileiro. O time bicolor perdeu em casa para o Novorizontino-SP, na última terça-feira (23), e igualou o recorde negativo do início da competição. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Lanterna do campeonato, o Papão repete o retrospecto ruim do começo da disputa, quando ficou 11 partidas sem vitória. Naquele momento, o Bicola amargou sete derrotas e quatro empates. A primeira vitória bicolor só veio na 12ª rodada, em junho, contra o Botafogo-SP. Agora, quatro meses depois do primeiro triunfo na competição, o Paysandu repete os números ruins e se vê novamente na mesma situação. A última vitória do Paysandu na Série B foi contra o Coritiba-PR, na 17ª rodada, no dia 19 de julho, ou seja, há mais de dois meses. Fora de casa, o Bicola surpreendeu o Coxa e aplicou uma goleada histórica de 5 a 2. O resultado parecia que daria um gás para a equipe, mas o efeito não foi o esperado. VEJA MAIS Márcio Fernandes diz que time precisa honrar a camisa até o final, 'aconteça o que acontecer' Pensando na sequência da luta, o treinador disse que ainda vai avaliar o elenco para definir a estratégia contra o Criciúma, próximo jogo do Papão Paysandu leva gol no final, perde mais uma e segue enterrado na lanterna da Série B Foi a 11ª partida sem vitória do Paysandu, que segue na lanterna com 22 pontos, a caminho do rebaixamento em alta velocidade. Distância para primeiro time fora do Z4 é de oito pontos e pode ficar ainda maior. Série C: quais clubes já estão confirmados em 2026? Hélio dos Anjos vai subir para a Série B? Veja os clubes que o Paysandu deve enfrentar na Terceirona ano que vem, caso não ocorra um milagre para salvar o Papão. Depois desse duelo, o Papão conseguiu três empates seguidos e deu início a uma sequência de derrotas. Dos sete reveses que acumulou nos últimos 11 jogos, cinco foram consecutivos. Além disso, o time ainda arrancou um empate diante do América-MG, em casa, na 26ª rodada. Com esses resultados nada expressivos, o clube bicolor se afundou ainda mais na lanterna e provocou a saída de Claudinei Oliveira. Márcio Fernandes retornou à equipe em uma tentativa de reerguê-la para lutar pela permanência na Segundona. No entanto, até o momento, a mudança não surtiu efeito. Márcio já disputou três jogos nesse retorno ao Papão: perdeu dois e empatou um. Assim, o Paysandu vê as chances de rebaixamento aumentarem. Atualmente, a equipe possui 96% de possibilidade de retornar à Série C, conforme dados do projeto Probabilidade no Futebol da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O próximo desafio do time não será fácil. Fora de casa, a equipe encara o terceiro colocado Criciúma-SC. A partida será no domingo (28), às 16h, no estádio Heriberto Hülse.  