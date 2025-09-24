Capa Jornal Amazônia
Paysandu

Com nova derrota em casa, Paysandu iguala recorde negativo desta Série B

Última vitória do Papão ocorreu em julho, na 17ª rodada da Segundona

O Liberal
fonte

Papão está há mais de dois meses sem vencer (Cristino Martins / O Liberal)

O Paysandu amargou mais um capítulo da campanha ruim que faz até o momento na Série B do Campeonato Brasileiro. O time bicolor perdeu em casa para o Novorizontino-SP, na última terça-feira (23), e igualou o recorde negativo do início da competição. 

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Lanterna do campeonato, o Papão repete o retrospecto ruim do começo da disputa, quando ficou 11 partidas sem vitória. Naquele momento, o Bicola amargou sete derrotas e quatro empates. A primeira vitória bicolor só veio na 12ª rodada, em junho, contra o Botafogo-SP. Agora, quatro meses depois do primeiro triunfo na competição, o Paysandu repete os números ruins e se vê novamente na mesma situação.

A última vitória do Paysandu na Série B foi contra o Coritiba-PR, na 17ª rodada, no dia 19 de julho, ou seja, há mais de dois meses. Fora de casa, o Bicola surpreendeu o Coxa e aplicou uma goleada histórica de 5 a 2. O resultado parecia que daria um gás para a equipe, mas o efeito não foi o esperado.

Depois desse duelo, o Papão conseguiu três empates seguidos e deu início a uma sequência de derrotas. Dos sete reveses que acumulou nos últimos 11 jogos, cinco foram consecutivos. Além disso, o time ainda arrancou um empate diante do América-MG, em casa, na 26ª rodada.

Com esses resultados nada expressivos, o clube bicolor se afundou ainda mais na lanterna e provocou a saída de Claudinei Oliveira. Márcio Fernandes retornou à equipe em uma tentativa de reerguê-la para lutar pela permanência na Segundona. No entanto, até o momento, a mudança não surtiu efeito.

Márcio já disputou três jogos nesse retorno ao Papão: perdeu dois e empatou um.

Assim, o Paysandu vê as chances de rebaixamento aumentarem. Atualmente, a equipe possui 96% de possibilidade de retornar à Série C, conforme dados do projeto Probabilidade no Futebol da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O próximo desafio do time não será fácil. Fora de casa, a equipe encara o terceiro colocado Criciúma-SC. A partida será no domingo (28), às 16h, no estádio Heriberto Hülse.

esportes

paysandu

futebol

série b
